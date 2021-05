Cvijanović: Ovo što imamo u BiH je teška bolest

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je Srni da se o budućnosti BiH mora razgovarati, ali i odlučivati, jer ovo što imamo je teška bolest.

Da su politički predstavnici bošnjačkog naroda zainteresovani za budućnost BiH, rekla je Cvijanovićeva, onda bi nešto uradili i da je osiguraju, a ovako samo po ko zna koji put dokazuju da je za njih prihvatljiva jedino BiH u kojoj će dominirati jedan narod, a na štetu druga dva.

Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da nema nikakvih pregovora entiteta o budućnosti BiH, Cvijanovićeva je rekla da je njihova stvar da li će pregovarati ili neće.

"Naše je da nudimo i znamo zašto to radimo. Nemamo istu viziju zemlje koja bi trebalo da bude zajednička. Nećemo centralizaciju na štetu interesa Republike Srpske i to je stav naših institucija. Mogli smo biti partneri, ali Bakir i njemu slični za to nisu sposobni", istakla je predsjednik Srpske.

Ona je dodala da Republika Srpska nema vremena za iscrpljivanje, niti spremnosti za odricanje od svoje autonomije, te da je već dovoljno oštećena međunarodnim intervencijama usaglašenim sa željama Bošnjaka.

"U jednom se, ipak, može složiti sa Izetbegovićem, a to je da su pregovori o zemlji u kojoj možemo živjeti završeni krajem 1995. godine. Na takvu zemlju smo dali saglasnost, a na ovu kakva je ispala, nismo nikada. Zato je neophodno razgovarati, a ne zabijati glavu u pijesak i tavoriti u zemlji koja je teško bolesna zbog upornih ratnih i političkih pokliča koji dolaze iz Sarajeva i nastojanja da se kalja i uništava Republika Srpska", naglasila je Cvijanovićeva.

Komentarišući ponovni Izetbegovićev poziv Savjetu za implementaciju mira da uvede sankcije srpskom članu i predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku zbog, kako kaže, secesionističkih prijetnji, Cvijanovićeva je rekla da je to ustaljena matrica političkog Sarajeva, a posebno Bakira Izetbegovića i da je njima jedino važno da ućutkaju Dodika i nanesu štetu Republici Srpskoj.

"Da na sankcije drugih poziva čovjek koji je ogledalo radikalizma i ekstremizma, kao i problematičnih veza takve prirode samo je dokaz više da se o budućnosti BiH mora razgovarati, ali i odlučivati, jer ovo što imamo je teška bolest", poručila je predsjednik Srpske.