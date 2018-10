Cvijanović: Pokazali smo se na djelu i narod to prepoznaje

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da očekuje ubjedljivu pobjedu SNSD i zajedničkih koalicionih kandidata na predstojećim izborima, ističući da je to prirodni slijed događaja s obzirom da građani odlično znaju i nju i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i ono što su radili u proteklom periodu.

"Svi smo se mi pokazali na djelu, tako da je tu naša prednost i mene kao kandidata za predsjednika Republike i predsjednika Dodika, kandidata za srpskog člana Predsjedništva BiH. Građani znaju nas, a mi njih. Mnogo toga smo zajedno prošli, mnogo poslova zajedno odradili i zajedno pobijedili krizu, sušu, poplavu, mnoge izazove, napade na institucije Srpske koji su dolazili iz Sarajeva i dijela međunarodne zajednice", istakla je Cvijanovićeva u intervjuu Srni.

Ona je navela da veoma dobro zna kako je bilo 2013. godine kada je preuzela Vladu i zna kako je to danas, te da su to periodi koje je nemoguće uporediti.

"Republika sada ide stabilnim putem. Uspjeli smo zajedno sa građanima da to postignemo uz sva maltretiranja iz Sarajeva, ucjenjivanja pojedinih stranaca, ponašanje opozicije koja je željela da zaustavi rad parlamenta, najvažnije institucije Srpske, u kojoj vidite ljude sa zviždaljkama u ustima koji idu da osvajaju skupštinski sto i to kasnije predstavljaju političkom pobjedom jer im je neko rekao da to treba da rade", navela je Cvijanovićeva.

SNSD u kampanji pokazao snagu, a opozicija igrala "prljavo"

Ona je ocijenila da je predizborna kampanja bila izuzetno prljava i, najblaže rečeno, prepuna gadosti koje su dolazile od opozicije i građani, nažalost, nisu imali priliku da čuju šta je to njihov program koji su bombastično najavljivali.

"Stalno pričaju da imaju program obnove, a nikako nismo saznali šta on sadrži. To je neozbiljno. Slušamo opozicionare kako kažu imaju program za povećanje penzija, a onda se sjetim da je Mladen Ivanić, koji je sad kandidat za srpskog člana Predsjedništva i jedini premijer u istoriji Republike Srpske koji je smanjio penzije. Za njegovog mandata penzioneri su dobijali penzije po koeficijentu 0,57, znači 60 odsto manje od onoga što je pisalo u njihovim rješenjima.

Slušam ta njihova obećanja, a znam kako smo mi radili sve ove godine. Prvo smo morali da ustabilimo sve što su oni ostavili, pa prešli na trezorsku isplatu penzija da bi penzionerima omogućili redovnost isplate penzija i još povećali 20 odsto, a planiramo da ćemo naredne godine biti u mogućnosti da ukupno povećanje bude blizu 25 odsto. Ne mogu to sada da obećam ali računam da će biti moguće kroz jedno redovno i jedno vanredno usklađivanje", istakla je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o predizbornim obećanjima opozicije u vezi sa otvaranjem novih radnih mjesta, Cvijanovićeva kaže da mora da ih podsjeti da su davno obećali 40.000 radnih mjesta, a onda su 80.000 "pomeli" kroz privatizaciju koju su oni proveli, upitavši je li to taj program obnove.

"Kažu ne investira se dovoljno, pa ih pitam šta su oni investirali, ima li neka škola, vrtić, bolnica, dom zdravlja da su oni napravili, ima li nešto da su ostavili iza sebe, a da ne govorim o putnoj infrastrukturi, aito-putevima... Najlakše je stajati sa strane i pričati bajke, a ako bajke ne upale onda plasirate laži o onima koji su vam politički protivnici. Mi se time ne bavimo. SNSD je pokazao sposobnost da okupi ljude i mi se ne okupljamo da bi jedni druge ubjeđivali kako treba da glasaju, već da pokažemo svoju snagu. Naše tribine nisu klasične tribine gdje mi treba da se predstavljamo građanima, jer oni nas znaju, mi smo sve ove godine dio njih i dio Republike", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, predsjednik Dodik i ona kao premijer pokazali su građanima kakva su politička ponuda, dok sa druge strane dobijaju negativnu kampanju i prljavštinu koju opozicija ponavlja godinama.

"To je pogrešna karta. Pred ljude treba izaći sa onim što ste vi za njih uradili da vas mogu ocijeniti i pokazati da imate plan šta ćete dalje da radite jer na to se nadovezuje neka garancija da ćete biti stabilni, da ćete sačuvati Republiku Srpsku. S toga mislim da je naš i koncept opozicije totalno različit, na drugačiji način nastupamo i u kampanji i mimo kampanja. Naše tribine se razlikuju, one su pune veselja, energije, ljubavi za ono što radimo i što jesmo, posebno za ono što se zove očuvanje Republike Srpske", istakla je Cvijanovićeva.

Podsjetivši da je kampanja u samom finišu, Cvijanovićeva je rekla da je sada ključ svega da se izbori završe u fer atmosferi, da se provedu izborni rezultati, konstituiše nova Narodna skupština, formira Vlada i da se nastavi sa radom, jer građani to očekuju, oni su zainteresovani za stabilnost i da nastave normalan život.

Ako se opozicija odluči na "dešavanje ulice" dodatno će urušiti svoj kredibilitet

Na pitanje kako komentariše najave o mogućim "dešavanjima ulice" uoči i nakon izbora, Cvijanovićeva je rekla da je opozicija u tom smislu uvijek bila kreativna, samo što im ta kreativnost nije završavala njihovim željenim rezultatima.

"Svi ti njihovi scenariji su poznati odavno i, ako se odluče na tako nešto, samo će dodatno urušiti svoj kredibilitet koji ne samo da je poljuljan, već su ga drastično izgubili njihovim djelovanjem u Sarajevu u zajedničkim institucijama gdje su pokazali ko su i šta su, šta misle o Republici Srpskoj i kakav je njihov odnos i prema građanima i prema institucijama Srpske. To su ljudi koji su ignorisali institucije Republike Srpske, blokirali novac namijenjen građanima Srpske, grantove... htjeli su da građani lošije žive da bi se oni obračunavali sa vlašću u Republici Srpskoj", podsjetila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je tragično i žalosno što nisu htjeli saradnju ni razmjenu mišljenja sa predstavnicima vlasti u Republici Srpskoj i da su im veći prijatelji bili političari u Sarajevu nego u Srpskoj.

"Žalosno je da imate predsjednika najveće opozicione partije Vukotu Govedaricu koji kada ga pozove predsjednik Republike na sastanak sa svim drugim predstavnicima stranaka o pitanjima veoma važnim za Republiku Srpsku, on pita a šta je dnevni red, a sutra otrči kod Bakira Izetbegovića i uopšte ga ne pita šta je dnevni red i još pri tome kaže da je to jedini političar u BiH koji je zagledan u budućnost. Ja ne znam šta je Republika Srpska i od jednog Izetbegovića vidjela da je dobro i da može da bude garancija neke stabilne budućnosti", rekla je Cvijanovićeva u intervjuu Srni.

Ona je navela da se ne opterećuje tim najavama o mogućim protestima i nekim "dešavanjima ulice". "Neka rade ono što misle da treba da rade, a na takve njihove pokušaje institucije Srpske mogu i moraju da odgovore i njihova obaveza je da sačuvaju stabilnost. Republika Srpska je važnija od svakog pojedinca i institucije moraju da rade svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom i da omoguće nesmetano funkcionisanje Republike", istakla je Cvijanovićeva.

Kao predsjednik Republike nastaviću da štitim nadležnosti Srpske

Na pitanje kako sebe vidi na poziciji predsjednika Republike Srpske i, ukoliko pobijedi na izborima, šta će joj biti prioritet u radu, Cvijanovićeva je rekla da joj je cilj da kao budući predsjednik Republike održi jedinstvo institucija Srpske i štiti njene nadležnosti.

Predsjednik Republike, kaže Cvijanovićeva, predstavlja Republiku, on je taj koji mora da očuva jedinstvo institucija i tu nema političkih partija.

"Ulogu predsjednika i sebe kao predsjednika Republike vidim na takav način. Cilj mi je da tri ključne institucije - predsjednik Republike, predsjednik Narodne skupštine i premijer nastave da govore istim glasom i da podstičem sve a, prije svega, novu Vladu da stalno radi na poboljšanju prilika, odnosno finansijske stabilnosti. Mi smo i u ovom mandatu imali predsjednika Republike koji nije nadležan za te stvari ali je bio snažan podsticaj Vladi da zajedno kreiramo određene mjere, ugovoramo određene stvari i stimulisao nas je da radimo, da se mobilišemo, razgovaramo i rješavamo probleme", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da se ne plaši odgovornosti koju nosi pozicija predsjednika Republike, jer je, kako kaže, navikla na razna opterećenja i obaveze.

"Navikla sam i naučila na razne pritiske, opterećenja i funkcionisanje iz minute u minut uz puno obaveza, kada paralelno radite više stvari. Svu odgovornost života prema sebi i drugima shvatila sam još dok sam bila student. Udala sam se za vrijeme studija, završavala fakultet kao trudnica, a već kao majka dvoje djece bila sam na postdiplomskom studiju, koji sam završila sa prosjekom deset. Jedanaest godina sam radila dva posla i uspijevala da budem i majka i dobar radnik i sve drugo što treba.

Evo i zadnjih sedam i po godina sam poprilično popunila svoju biografiju. Bila sam na poziciji ministra dvije godine, pa pet i po godina predsjednik Vlade, prije toga sam bila nekoliko godina u kabinetu sa tadašnjim predsjednikom Vlade a poslije predsjednikom Republike Miloradom Dodikom, imala sam mnogo obaveza, bavila se raznim aktivnostima i sve sam to usklađivala uz veliku podršku porodice. Tako da je meni svojstven taj radni ambijent, puni angažman, što potvrđuje i moja biografija koja je poprilično popunjena i mogu da budem zadovoljna tim što sam ostvarila i što je iza mene. Nažalost, znam dosta ljudi koji su imali priliku da se oprobaju na raznim poslovima ali su se nekako odlučili da prespavaju taj neki dio života i ostave tu biografiju poprilično praznu", navela je Cvijanovićeva u intervjuu Srni.

Ona je ponovila da vjeruje u svoju i pobjedu Milorada Dodika, kao i pobjedu SNSD-a i vladajuće koalicije, kao i u Republiku Srpsku koja ide samo naprijed i samo uzlaznom linijom.