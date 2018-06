Cvijanović: Poruka iz EU vrlo često maglovita

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je poruka u vezi sa evropskim integracijama koja prema BiH dolazi iz Evropske unije vrlo često maglovita.

"Našim ušima godi kada predstavnici EU kažu da zemlje zapadnog Balkana imaju evropsku perspektivu", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci i dodala da iza tih stavova nema konkretnog odgovora u vezi sa praktičnim koracima i šta to suštinski znači.

Cvijanovićeva, koja je danas na konferenciji "Izazovi regionalne saradnje na zapadnom Balkanu" u Banjaluci govorila o temi "Izazovi evropskih integracija", rekla da je to vjerovatno zbog toga što Evropu čeka reforma.

Premijer Srpske je, uoči obraćanja brojnim učesnicima Konferencije, istakla da je dobro da se na ovom skupu pojasne određene stvari, da svi budu otvoreni za pitanja i da se raspravlja o evropskim integracijama i izazovima na tom planu.

Ona je ocijenila da se stvari, kada je riječ o evropskom procesu, pojednostavljuju, te da se, nažalost, malo priča šta to zapravo znači, kakvi su stvarni izazovi sa kojima se suočavaju zemlje i poruke koje dobijaju od EU.

"Uglavnom se to više svodi na određene spekulacije, pretpostavke i slično, iako su to vrlo ozbiljni procesi. Oni podrazumijevaju ozbiljne reforme koje trebaju sprovesti države koje pretenduju na evropsko članstvo", objasnila je Cvijanovićeva.

Ona je upozorila da je novi i otežavajući problem zemalja na evropskom putu stav lidera najmoćnijih država EU da nema budućih proširenja.

"Ne samo zato što države, koje su na evropskom putu, nisu još sposobne da sprovedu sve reforme, već da, ponoviću, do toga neće doći dok EU ne prođe vrlo opsežnu i temeljitu reformu. Nismo dobili jasnu poruku kada će se to desiti, a znamo da je Evropa suočena i sa jednim od većih izazova, a to je pitanje `Brexita`", rekla je premijer Srpske.

Ona je naglasila da je dodatni veliki evropski izazov migrantska kriza koja je donijela probleme i zemljama koje su na evropskom putu.

Kada je riječ o odgovorima BiH na Upitnik Evropske komisije, Cvijanovićeva je ponovila da je to samo početna stepenica na evropskom putu i da najizazovniji dio tog procesa dolazi u kasnijim fazama.

Ona je napomenula da je najbolji primjer za to Makedonija, koja je gotovo 18 godina bez datuma za pristupne pregovore sa EU, dodavši da tek nakon dobijanja tog datuma slijedi najzahtjevnija faza i pregovori po poglavljima.

"I to pod pretpostavkom da imate jasan cilj i dobar tim koji će prezentovati ujednačene i definisane pozicije države koja se kreće kroz te pristupne pregovore", objasnila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da će, znajući kako stoje stvari u BiH, i taj dio biti vrlo težak.

"Ipak, važno je da se ide korak po korak. Bolje i to, nego da se stoji. Moja očekivanja su da će dodatna pitanja /u svrhu pripreme mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU/ dobiti uskoro svoj odgovor i da se poslije toga bar može ući u proces da čekamo neko mišljenje koje bi trebalo da bude pozitivno", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da neće da se pretvara i tvrdi da će to značiti neko brzo kretanje BiH na evropskom putu.

"To nije moguće i zbog nas, zbog zemalja u regiji i mnoštva otvorenih i neriješenih političkih pitanja. Ali i zato što i Evropu čeka pomenuta velika reforma", rekla je Cvijanovićeva.

U Banjaluci je danas održana konferencija o temi "Izazovi regionalne saradnje na zapadnom Balkanu", koju su otvorili ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske Zlatan Klokić, šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark i šef Kancelarije Savjeta Evrope Drahoslav Štefanek.