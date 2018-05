Cvijanović: Poruke sa nivoa BiH lažno umirujuće

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je situacija u vezi sa migrantima u BiH komplikovana, te da su poruke koje dolaze sa nivoa BiH lažno umirujuće.

Cvijanovićeva je naglasila da postoji veliki pritisak na BiH, da veliki broj migranata nezakonito ulazi u zemlju i kreće se bez ikakvih dokumenata, boravi na prostorima koji nisu za to predviđeni, poput parkova, i remete normalan život u tim sredinama.



Ona je naglasila da ne postoji dovoljno adekvatnih smještajnih kapaciteta i da broj migranata prevazilazi postojeće kapacitete.



"Ako budu ulazili svi oni, kako se najavljuje, koji se nalaze na ovoj ruti onda je to preveliki problem. Vidjeli ste kakva je juče bila kriza. Pretpostavljam da će takvih stvari biti i u budućnosti ako se taj broj bude povećao", ocijenila je Cvijanovićeva.



Prema njenim riječima, u BiH mora da postoji svijest o veličini problema da bi se njime moglo upravljati.



"Plašim se da neki umanjuju i ono što će biti potrebe nas ovdje, ali i ono što jeste realna prijetnja", rekla je Cvijanovićeva.



Ona je naglasila da je, osim velikog broja migranata, njihovog smještaja i zdravstvenog aspekta posebno zabrinjava bezbjednosna dimenzija ovog problema, jer je riječ o ljudima koji nemaju dokumenta ili na tri različita mjesta prijavljuju da su iz tri različite države.



"Da to nije veliki bezbjednosni problem svi bi oni davno prolazili i nastavili da prolaze i ulaze u Evropu. Ne biste tamo imali države koje se ograđuju žicom, koje sprovode striktne propise nakon što su ih ispočetka pozivali jer su mislili da će ti brojevi biti mali", rekla je Cvijanovićeva.



Ona je istakla da institucije BiH nisu za to spremne, te podsjetila na stavove Vlade Srpske.



"Nemamo uslova da zbrinjavamo ljude, da ih držimo, a da ne znamo koliko će tu biti, da im obezbjeđujemo sve ono što je potrebno - od hrane, smještaja, medicinske njege i nemamo mogućnost da provjeravamo bezbjednosnu istoriju svakog od tih lica, što je obaveza institucija BiH", poručila je Cvijanovićeva.



Ona je zaključila da su rizici preveliki, a da je neozbiljan svako ko kaže da to nije veliki problem ili ko tvrdi da sa nivoa BiH tim problemom upravljaju kako treba.



"Krajnje je vrijeme da o tome otvoreno pričamo", smatra Cvijanovićeva.