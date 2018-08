Cvijanović: Poslanici da o Izvještaju o Srebrenici zauzmu zreo politički stav

ROGATICA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović zatražila je danas od poslanika da zauzmu zreo i ozbiljan politički stav na predstojećoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske o Informaciji o Izvještaju Komisije o događajima u i oko Srebrenice, koji će biti i određeni orijentir za sve one ljude koji će poslije toga nastupati u Narodnoj skupštini i baviti se tim važnim pitanjem.

"Očito da je došlo do različitih manipulacija i sad u zadnje vrijeme mogli smo vidjeti koliko je podignuto galame, ali isto tako i namjerno su isprovocirani određeni strahovi od onih ljudi koji djeluju u formatu političkog Sarajeva, koji su našli još jedan način da se obračunavaju sa Republikom Srpskom preko tog izvještaja", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Rogatici.

Ona je istakla da je Izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine, kojI je sačinjen 2004. godine, bio iznuđen i rađen je pod pritiskom.

"Mnogi ljudi koji su bili uključeni u njegovu izradu su sami odustajali i povlačili se, dakle dizali svoj glas protiv toga. Ne možete tamo da navedete imena na način na koji je to navođeno, ne selektivno, tako da ispada da imate više od 20.000 ili 22.000 ljudi koji treba da se osjećaju kao krivci za nešto za šta nisu krivi", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je u pitanju apsolutna zloupotreba u političke svrhe nečega što je i tada urađeno politički naopako - pod pritiskom.

"To je samo znak da nikada ne trebamo raditi pod pritiskom, niti prihvatati određene stvari, zato što nikada ne znamo kada će nam se to vratiti kao bumerang. Nažalost, ovo se vraća kao bumerang svim ovim ljudima koji su tamo navedeni, od kojih neki nemaju nikakve veze sa onim šta im se stavlja na teret", rekla je Cvijanovićeva.

Predsjednik Vlade je poručila da Republika Srpska mora izgraditi i graditi uporno svoje kapacitete - da ima svoj stav, da ima svoje "ja", da zna kada razgovara i pregovara, da zna kada je pod pritiskom, kako treba da se izvuče iz tog pritiska i kako treba da zaštiti sebe i svoje građane.

"Taj izvještaj je ostavio brojne građane Republike Srpske apsolutno nezaštićene, što nije u redu, ali s druge strane ja sam za to da svako ko je kriv i ko je činio ratne zločine, treba za to da odgovara i da nema nikakve zaštite za bilo koga", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je da ova zloupotreba naroda, Republike ili bilo koga stavljanjem određenih ljudi na spiskove da danas ili sutra imaju problem zbog toga, pokazuje da je bilo nezrelosti i neodgovornosti, te da se nisu mogli oduprijeti pritiscima.

"Ne želimo ponovo takve da vidimo na vlasti, one koji ne mogu da se odupru pritisku. Hoćemo ljude koji znaju šta je dnevni red Republike, kako se brani dnevni red Republike, one koji mogu da odolijevaju pritisku i one koji neće prihvatati terete za neke buduće generacije zato što su politički slabići. Dakle Republici ne trebaju politički slabići", poručila je Cvijanovićeva.

Narodna skupština Republike Srpske u utorak, 14. avgusta, razmatraće na posebnoj sjednici Informaciju o Izvještaju Komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine.