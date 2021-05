Cvijanović: Poslije Srbije, Srpska primjer za sve u regionu

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je danas da je, poslije Srbije, Srpska najbolji primjer za sve ostale u regionu kada je riječ o nabavci vakcina i imunizaciji protiv virusa korona.

"To je tako, nakon što smo se na ovom planu organizovali, sve dogovorili i uradili. Nismo htjeli da uzaludno trošimo i gubimo vrijeme, već smo direktno dogovarali nabavku vakcina", rekla je Cvijanovićeva.

Uz još jednu napomenu da je Srbija u pogledu nabavke vakcina i imunizacije bez dileme šampion kome treba skinuti kapu i zbog pomoći drugim zemljama u regionu, uključujući BiH, Cvijanovićeva je izrazila zadovoljstvo što će se u Srpskoj nakon nedavnog pristizanja 80.000 kineskih vakcina krenuti u masovnu vakcinaciju i imunizaciju stanovništva.

Ona je poručila da bi opozicija i svi koji Srpsku kritikuju da nema vakcina trebali da primijete i da u EU ne postoji stepen vakcinisanja ili imunizacije koji bi bio upečatljiv i na osnovu čega bi se moglo reći da Republika Srpska zaostaje.

"Gledano u regionu, osim Srbije, svi su manje nabavljali, pa i zavisili od toga da im prva tranša dođe iz Srbije, odakle su dobili prve vakcine. Mi smo 12. februara počeli proces imunizacije, razumijevši da treba krenuti odmah, počev od zdravstvenih radnika od kojih su neki vakcinisani u Srbiji. Napravljen je i program vakcinacije, počevši od osjetljivih kategorija, starijih ljudi i onih sa hroničnim bolestima. I to sve ide i to širimo po određenim profesijama", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona je istakla da nije riječ o stotinu hiljada vakcina datih dnevno, već o kontinuiranom procesu u svim opštinama i gradovima Srpske.

"Na to sam ponosna i mi imamo vakcina. Kineske, koje su stigle, dodatni su impuls procesu imunizacije. S time se ide u masovnu priču i imunizaciju jer će, uprkos kašnjenju, početi da stižu i vakcine iz programa `Kovaks`, uz vakcine koje smo naručili iz Rusije i druge. To je sada već more opcija koje imamo, ali da nismo napravili direktne aranžmane nabavke vakcina, sve bi danas bilo drugačije. Ponavljam, ja sam na sve to ponosna i ovo pokazuje našu sposobnost da u teškim vremenima možemo donositi teške, ali dobre odluke, te da imamo hrabrosti da to uradimo", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da političke odluke kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti i vakcinisanju stanovništva nikada ne smiju biti na štetu građana, te podsjetila da nisu mjerodavni raniji komentari ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Bisere Turković o tome da su neke donirane vakcine nekvalitetne i da su za siromašne.

"Ti komentari pokazuju koliko vi ništa ni u vrijeme krize nećete da razumijete, koliko od ove države pravite neku upakovanu tvrđavu i nećete da je otvorite jer postoji neki svijet mimo vašeg Sarajeva... Vjerujte, taj potcjenjivački odnos od nekoga ko dolazi iz toliko mlohave i nikakve države jeste poniženje", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da smatra da su sve vakcine dobre, te da na tom planu sluša šta kažu stručnjaci, shavatajući da nijedna ozbiljna država nije luda da radi nešto na štetu svojih građana.

Cvijanovićeva je navela da su i odgovorni ljudi u FBiH priznali realnost da kaskaju u pogledu nabavke vakcina i imunizacije, te dodala da nije trebalo trošiti vrijeme i na raspravu da je BiH ta koja treba da ih nabavlja, a ne entiteti, kao i da Savjet ministara treba zaključivati ugovore.

Predsjednik Srpske je rekla da je Srpska nedavnim izlaskom na Londonsku berzu i međunarodno tržište kapitala obezbijedila svoju finansijsku stabilnost u teško vrijeme pandemije virusa korona kada je potrebno održati i funkcionisanje zdravstva i privrede.

"To zaduženje ne ugrožava Srpsku, već joj daje mogućnost da nesmetano izvršava svoje obaveze. Sve vrijeme smo vraćali više nego što smo se zaduživali, što pokazuje neku potentnost da upravljamo svojim javnim finansijama", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je u vezi sa zaduženjem Srpske emisijom obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu od 300 miliona evra konstatovala da ne stoje opozicione priče o prezaduženosti, bankrotu i da neće biti plata i penzija, navodeći da su, kada se pogledaju statistike, sve zemlje u okruženju zaduženije od Srpske.

"Mi smo zaduženi 43 odsto i svi prave dramu kako je to strašno", rekla je Cvijanovićeva i podsjetila da je Srpska, u vrijeme dok je ona obavljala funkciju premijera, ušla u 2018. godinu sa 38,2 odsto zaduženosti i bila apsolutni rekorder po niskoj stopi zaduženosti u cijelom regionu.

Cvijanović: Srpska računa da ima sagovornike zainteresovane za budućnost zemlje

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da u dokumentu o budućnosti BiH, koji će predložiti Narodna skupština, nema nikakvih skrivenih agendi i da Srpska računa da ima ozbiljne sagovornike koji su jednako zainteresovani za budućnost zemlje u koju se zaklinju.

"Mi se ne zaklinjemo u ovu zemlju, ali hoćemo da pričamo o njenoj budućnosti, pa zašto onda baš vi koji se zaklinjete u ovu zemlju nećete da pričate o tome. Neko nekoga laže", rekla je Cvijanovićeva.

Republika Srpska, naglasila je predsjednik, raspoložena je za razgovor.

"Ovo je pružena ruka za dijalog. Mnogo puta je ta pružena ruka ostala onako u vazduhu, nije je niko prihvatio, ali mi smo na to navikli. Međutim, to nam ne daje pravo da mi ne insistiramo na razgovoru, zato što je to naše opredjeljenje", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona je navela da je moguće da će ovaj prostor za desetak godina izgledati drugačije nego što je to danas, te da bi bilo naivno ne ići u susret tako nečemu, a ne kao visoki predstavnik Valentin Incko "gurati glavu u pijesak i govoriti kako je kriva Republika Srpska".

"Nije kriva Republika Srpska. Ono što njih čini nervoznim je činjenica da sve više ljudi to razumije", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da non-pejper kao neformali papir, koji nudi određena rješenja, itekako postoji, te da je o tom papiru već vođena rasprava u šest do osam zemalja.

"To je realnost koja čini nervoznim ove kojima se ne sviđa da pričaju o tome. Zašto? Ako samo legalizujete tu priču time što ona dođe na neki sto kao papir i vi pričate o tome, onda vam pada koncept raznih besmislica, laži, obmana, nejednakih standarda, dvostrukih aršina, nepravde koja je pravljena prema jednima i namjerno izmišljene pravde prema drugima", objasnila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je naglasila da non-pejper nije pisao niko iz Republike Srpske, već ljudi koji dolaze iz evropskih zemalja i koji znaju zašto su to pisali, jer su suočeni sa brojnim neuspjesima ovog prostora, a posebno BiH.

"U međuvremenu su shvatili da nije Republika Srpska ta koja je za to kriva nego da su napravljene neke nepravde u prošlosti, a prave se i danas. Oni su shvatili da ta nasilna centralizacija neće donijeti mir, za koji su svi zainteresovani", dodala je Cvijanovićeva.

Komentarišući napade iz Federacije BiH, ali i opozicije u Srpskoj kada je riječ o najavljenoj raspravi, Cvijanovićeva je istakla da je svaka tema legitimna da o njoj raspravlja Narodna skupština Republike Srpske.

"Ne možete reći da je legitimno kada SDA na svom kongresu izbaci tezu da BiH treba da bude bez entiteta, a da je problem kada vi raspravljate o nekom svom konceptu. Ako se Dejton vama ne sviđa, dajte da vidimo šta je treće. Pokušavam da budem realna i da kažem da je u političkom, javnom diskursu u normalnim civilizovanim zemljama svaka tema legitimna", rekla je predsjednik Srpske.

Pomenuta rasprava, tvrdi Cvijanovićeva, nije nikakav fašizam, nacizam, ili rasizam, koji se može vidjeti u tim državama koje nam drže predavanja.

"Nije to ni nikakav secesionizam. To je jedna legitimna priča da vidimo imamo li mi sagovornika za priču o budućnosti. Tamo se ne raspravlja o mirnom razlazu, kako to pokušava da prikaže opozicija u Srpskoj, koja samo nastoji prebaciti temperaturu na nekoga drugoga i zajedno sa predstavnicima u Federaciji BiH privući pažnju međunarodnog faktora", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da niko u Republici Srpskoj nije spomenuo rat, dok u FBiH ne prestaju pričati o ratu.

"Taj rat živi njima u krvotoku, u glavi. Mi s tim nemamo ništa i mi se od toga ograđujemo", dodala je Cvijanovićeva.

Predsjednik Srpske je podsjetila da su strani faktori dobro došli u smislu da pomognu, ali ne kao strana u razgovoru o budućnosti BiH, jer su te strane tri konstitutivna naroda, te da su prošla vremena kada se odlučivalo drugačije.

Ona je u vezi s tim napomenula da nered na ovim prostorima nisu napravili faktori, poput Srpske i lidera SNSD-a Milorada Dodika, već oni koji su ovdje naopako pravili koncept i htjeli da se on prihvati, iako je nepravedan.

"Htjeli su da nemamo nikakvu volju da sami sebi krojimo budućnost, već da to rade oni. Zato se bune kada o budućnosti hoćemo da pričamo sa svojim partnerima u BiH, a ti partneri su i Srbi i Hrvati i Bošnjaci. Ako je država zajednička, treba da zajednički rješavamo njenu sudbinu. Cijenimo ako imamo dobre usluge međunarodnog faktora, ali ako imamo mešetarenje u kome se podržavaju jedni, a omalovažavaju drugi, to nije partnerski odnos međunarodnih faktora", objasnila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da postoji projekat ujedinjavanja opozicije u Srpskoj i FBiH za naredne opšte izbore, kome su vjetar u leđa dali strani faktori, što dovoljno govori o njihovom odnosu prema prema Srpskoj i BiH, koji prevazilazi okvire međupolitičkog i međustranačkog djelovanja.

Cvijanovićeva je rekla da oni sebe "mogu međusobno pomagati, ali je BiH zemlja u kojoj postoje jasno iscrtane međuentitetske granice u smislu izbornog procesa.

"Šta god i kako god da birate, to je tako...", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da svako ima pravo da se opredjeljuje kako će politički funkcionisati, ali da se svih ovih godina pokazalo da su loše prolazile politike iz Srpske koje su nastojale da iskomuniciraju i ispromovišu svoju neku propagandu protiv nekoga putem sarajevskih medija i uz pomoć nekog tamo velikog brata prijatelja, druga...

"To ne pije vode i nisu dobro prolazili, ali nemam ništa protiv. Legitimno je da svako politički odluči kako će djelovati. A što se tiče partija u Srpskoj i većine koja sada čini vlast, mogu reći tu postoji jedna jaka platforma i na taj način će se nastupati", navela je Cvijanovićeva.

Cvijanović: Republika Srpska promoviše koncept stabilnosti i mira

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je večeras da Republika Srpska ne podriva ni stabilnost niti mir, već upravo promoviše koncept stabilnosti i mira.

Prema njenim riječima, razgovori koje nudi Republika Srpska, upravo su u funkciji normalnog razvoja društva, te sagledavanja na koji način urediti neke odnose, znajući da neki međunarodni postupci ili alati, koji su primjenjivani u prethodnom periodu, nisu dali željeni rezultat.

Govoreći o izvještaju visokog predstavnika u BiH Valentina Incka Savjetu bezbjednosti UN, Cvijanovićeva je poručila da su ti izvještaji postali kliše, ali i da su s druge strane, velika obmana široke međunarodne javnosti.

"Kad je riječ o visokom predstavniku i onima koji ga čvrstvo promovišu i stoje iza njega, tu je na sceni zabijanje ili stavljanje glave u pijesak ili guranje stvari pod tepih, nemogućnost, nesposobnost ili nepostojanje želje da se sagledaju stvari u nekim realim okvirima", rekla je Cviajnovićeva za RTRS.

Cvijanovićeva je dodala da je Republika Srpska sve drugo u odnosu na to.

"Mi želimo da u Republici Srpskoj zaista proanaliziramo određene stvari, da vidimo šta su bolje recepture, da li postoji neki način da se krećemo u budućnosti, a da to bude put kakvog-takvog uspjeha", smatra Cvijanovićeva.

Očigledno je, dodala je ona, da se ovo što sada postiji na sceni, ali i godinama unazad nije pokazalo kao dobro niti je u funkciji stabilnosti.

"Nažalost, nije ni u funkciji pravljenja nekih boljih međuetničkih odnosa, političkog razumijevanja, unutrašnjeg dijaloga, bar neke interesne kohezije. Vi danas u BiH nemate čak ni tu interesnu koheziju, da kažete - to je naša orijentacija, idemo da pratimo neki interes", naglasila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je istakla da "ovo ovdje nije interes ni Bošnjaka ni Hrvata niti Srba".

"Ovo je jedno stanje razuđenosti koje nam odvlači pažnju, energiju, vrijeme i novac od onoga što bi trebalo da budu prioriteti. Republika Srpska hoće unutrašnji dijalog u okviru BiH zato što cijenimo da taj dijalog može donijeti dobar rezultat i iza kojeg možemo svi da stanemo", navela je predsjednik Srpske.

Međutim, tvrdi Cvijanovićeva, jednostavno postoje stranci koji ne žele da se strane u BiH dogovaraju, već oni žele da posreduju i da se oni pitaju.

Cvijanovićeva je ponovila da Republika Srpska nema pretenzije ni prema čijoj stabilnosti, ne želi ni od koga da oduzme ni trunku stabilnosti, već hoće da svi zajedno imaju stabilnost.

Ona je podsjetila da je BiH u jednom periodu imala jednu strukturu koja je bila apsolutno decentralizovana, onako kako je to Dejton rekao.

"To je bio dobar period, jer ste u okviru te decentralizacije ipak imali osjećaj neke sigurnosti da niko nikoga neće ugroziti, da niko nikome neće ništa uzeti i imali ste cilj da se negdje krećete. Imali ste čak i uvjerenje da će se vremenom donijeti neke drugačije odluke, pa ćemo i sami da gledamo šta može biti funkcionalnije. Možda bismo sami uredili neke stvari", rekla je Cvijanovićeva.

Međutim, dodala je ona, to je urušeno, a BiH je postala "paćenik raznih eksperimenata".

"Sramota je, a i tuga da bilo koji narod bude pod stalnim pritiskom, nerazumijevanjem i nemogućnošću da iskomunicira, a zna da nešto može da bude bolje", navela je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala i na stalne nelogičnosti, navodeći kao primjer izjave visokog predstavnika Valentina Incka koji kaže da Republika Srpska narušava ono što je Dejton, dok u Republici Srpskoj, zapravo, stalno pozivaju na Dejton.

"Onda vam dođe drugi međunarodni predstavnik i kaže da je Dejton prevaziđen, da je retrogradna kategorija. Pa, dobro momci, šta vi hoćete od nas? Danas nam pričate da mi urušavamo Dejton, a sutra govorite da je Dejton retrogradan, da ne može postići svoj cilj. Šta vi hoćete od nas, da bismo mi znali kako da se prema vama postavimo", upitala je predsjednik Srpske.

Cvijanovićeva je naglasila da se, u sklopu priče o evropskim integracijama, od BiH sada traži da mijenja ustavni sistem, objašnjavajući da će država biti funkcionalnija.

"Evo sad da kažem da neće biti funkcionalnija. Sve što smo smjestili na nivo BiH, a nije tu stanovalo ranije, ništa nije donijelo više reda i manje trošenje para. Naprotiv, imamo neku administrativnu hobotnicu koju mi hranimo ovdje. Svaki građanin treba da zna, što više raste administracija BiH manje mu novca ostaje, zato što, prema principima koje su dogovarali Mladen Ivanić i ostali, prvo nahranite državu BiH, a šta ostane dijeli se entitetima", navela je Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da Srpska ništa ne otima od BiH, nego samo hoće da ona funkcioniše u skladu sa ustavnim nadležnostima i da svako izvršava svoj dio obaveza.