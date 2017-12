Cvijanović: Potrebno usaglasiti još nekoliko pitanja iz Upitnika EK

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je ostalo još pitanja iz Upitnika Evropske komisije koja je potrebno usaglasiti kada stignu odgovori iz institucija nadležnih da daju inicijalne odgovore.

Cvijanovićeva je navela da je iz grupe pitanja koja su razmatrana na Kolegijumu za evropske integracije, ostalo još sedam pitanja o kojima treba da se vrši usaglašavanje.

"Ali, kada pristignu odgovori iz drugih institucija koje su nadležne da daju inicijalne odgovore, a da ih nakon toga obradimo kroz mehanizam koordinacije, moguće je da bude još neko otvoreno pitanje", rekla je Cvijanovićeva na prijemu za novinare u Banjaluci.

Ona je navela da želi da vjeruje da je taj posao moguće završiti do kraja godine, ali da je u BiH situacija takva da se često čeka duže nego što je realno.

Cvijanovićeva je napomenula da je problematično završiti sav posao u vezi sa prevodom odgovora.

"Žalim što smo čekali toliko dugo, ali očigledno da nije moglo ranije", rekla je Cvijanovićeva.

Premijer Srpske je podsjetila da je Republika Srpska smatrana "krivcem" prije nekoliko mjeseci zato što nije dostavila odgovore, ali je to uradila nakon što je proces uveden u mehanizam koordinacije.

"Kada su stvari uvedene u mehanizam koordinacije onda smo dostavili odgovore, ali nemate opravdanje zašto od tada pa do sada imate situaciju da nismo riješili pitanja u vezi sa prevodom", istakla je Cvijanovićeva.

Govoreći o evropskom put BiH, Cvijanovićeva je ocijenila da je taj put prilično spor, ali da je važno da postoji orijentacija institucija i političkih partija da se ide prema EU, iako se u praksi dešavaju određeni problemi.

"Ne bih rekla da je prepreka to što je BiH kompleksna sa aspekta ustavne strukture i arhitekture. Smatram da je najveća kočnica nedostatak političke volje da se bavimo određenim pitanjima", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da se često upada u zamku, jer se gubi vrijeme na objašnjavanje ko je za šta nadležan, umjesto da se sve sprovede kroz mehanizam koordinacije kojim je jasno precizirano ko šta treba da radi.

"Nisam baš optimista da ćemo se brzo kretati. Mislim da EU vrlo često, i to je radila nekoliko prethodnih godina nastojeći da da neki impuls tom procesu, objašnjava kako jako napredujemo, kako smo ostvarili neke stvari, a onda svi zapadnemo u neki ovakav ćorsokak", rekla je premijer Srpske.

Prema njenim riječima, ova godina je izgubljena, prije svega, jer se dugo čekalo na rješenje aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), koji je vezan za Reformsku agendu bez obzira što neki smatraju da nije.

Cvijanovićeva je objasnila da je Reformska agenda strukturisana tako da bude koncept gdje su domaće strukture vlasti, EU i međunarodne finansijske organizacije i ostali koji će pomoći u realizaciji određenih reformi.

Ona je naglasila da je EU dugoročna priča i da se ne može očekivati da će se BiH na tom putu kretati brzim korakom, jer ni najuspješnija zemlja na tom putu nije završila pregovore za manje od četiri, pet godina, a prethodno je potrebno dobiti status kandidata i datum za pregovore.

"Koordinacija, od koje nažalost mnogi bježe, jeste ključ za rješenje, jer je to proces koji možete da vodite na način da sve što je problematično podižete na viši nivo rješavanja, a da one stvari koje su dogovorene idu u neku proceduru, tako da u to vjerujem duboko, ali ne znam da li smo svi opredjeljeni da ga poštujemo", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o aranžmanu sa MMF-om, Cvijanovićeva je podsjetila na nedavne pregovore u vezi sa dopunskim pismom, te da nema ništa problematično što se tiče Srpske.

"Zakon o osiguranju depozita, koji je bio prethodna mjera, prebacili smo u strukturalnu odrednicu. Na taj način se deblokirao taj proces da ne bi upali u istu zamku sa akcizama i tim pitanjem se dugo bavili. Ostaje obaveza da svaki nivo vlasti usvoji budžet i to je jedna od stvari koje sada čekamo", zaključila je Cvijanovićeva.