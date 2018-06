Cvijanović: Povećane plate i penzije, dostignuti rekordni pokazatelji

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Željka Cvijnović izjavila je danas da Vlada Srpske sa građanima radi na povećanju standarda, da su povećane plate i penzije i dostignuti rekordni pokazatelji.

"Idemo dalje, gazimo punim korakom i namjeravamo da trčimo u budućnosti. Demagogiju PDP-a slušamo godinama", rekla je novinarima Cvijanovićeva.

Što se tiče izlaska Republike Srpske na međunarodno tržište kapitala, Cvijanovićeva je rekla da se prvo izađe na tržište i tamo pozicionira sa imenom Republika Srpska.

"Drugi važan momenat jeste da ovladate procedurama i onda za kasnije emisije budete pripravni da znate šta radite i kako dolazite do konsultanta, ko vam vodi određeni posao, kako uspostavljate kontakte i slično. Ta lekcija je savladana", navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da o priči PDP-a o penzijama neće da govori jer dok je predsjednik Vlade bio Mladen Ivanić to je bila jedina Vlada u istoriji Srpske koja je penzionerima isplaćivala penzije po koeficijentu 0,57.

"To je bila bruka i sramota da od ono malo penzije kolika je bila nisu mogli prebaciti ni 60 odsto da isplate. Oni nisu kredibilni da kritikuju ovo što se dešava u oblasti penzija. Mi smo sa penzionerima napravili dogovor i ponosna sam što smo to uspjeli da realizujemo i svakih par mjeseci imali postepeno povećanje penzija i došli smo tu gdje jesmo, a što se tiče njih oni to mogu da računaju kako god žele", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je Srpska 2016. godine imala najveći rast u regionu, viši od slovenačkog koji je bio 3,1 odsto, Federacije BiH koja je imala 2,9 odsto, Srbije 2,7, te Makedonije 2,4 odsto.

"U prošloj godini smo imali rast od tri odsto i imali bi puno veći da nije bilo strašne suše koja je poharala sve i naše hidrologije koja je bila loša i načinila štetu kada je u pitanju funkcionisanje `Elektroprivrede` i naše privrede, ali i svega onoga što je posljedično bilo ugroženo. Po čemu je Srpska na ekonomskim aparatima ako nam je zaduženost 40 odsto, to je omiljena tema eksperata PDP-a bila čitav niz godina koji su prognozirali da neće biti plata, penzija da smo prezaduženi, a sada mogu vidjeti da smo manje zaduženi nego drugi i doći ćemo na stopu od 38,5", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da, što se tiče poređenja, neka se PDP uporedi sa periodom kada su upravljali sistemom i obećavali 40.000 do 50.000 radnih mjesta, "a onda se mogla vidjeti gluma koja je pratila sav taj cirkus".

"Penzije su rasle, rašće, imamo dogovor sa penzionerima i znamo šta da radimo. Ne intersuje me računica PDP-a i što se tiče priče o aparatima ne da nismo na njima, nego smo u prošloj godini zabilježili rekordne rezultate, najveću stopu zaposlenosti, rekordnu pokrivenost uvoza izvozom od 71 odsto, a za vrijeme njihove vlasti to je bilo 38 odsto i sada neki ekspert PDP-a treba da mi objasni da je 38 odsto bolje od 71", zaključila je Cvijanovićeva.

Predsjednik Ekonomskog savjeta PDP-a Jelena Trivić rekla je danas da će ova stranka tražiti od Vlade Republike Srpske spisak institucija i fondova koji su kupili obveznice Vlade u primarnoj emisiji, kojima se Srpska zadužila na međunarodnom finansijskom tržištu.