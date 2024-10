Cvijanović: Predsjedništvo nije ovlašteni predlagač zakona kada je riječ o imovini

SARAJEVO - Srpski član Predsjedištva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Predsjedništvo, prema Ustavu, nije ovlašteni predlagač zakona kada je u pitanju materija poput imovine, te da je sigurna da u ovoj situaciji postoji koordinisana aktivnost između OHR-a i predlagača.

Nakon što su danas članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić preglasali srpskog člana i usvojili prijedlog zakona o državnoj imovini, Cvijanovićeva je istakla da je to apsurd, šarada, igrarija u kojoj se nastojalo pokazati kako navodno Predsjedništvo vodi računa o nečemu.

"Naše pozicija kada je riječ o imovinu su jasne, to su pozicije u kojem je trebalo da se stvari dogovaraju i rješavaju kako je to Ustav predvidio, a ne način kako se to nastoji preko mišića, preglasavanjem i slično", istakle je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da su prije tačno godinu dana imali istu situaciju, a odnosilo se na zakon o gasu.

"Isto tako se došlo do odluke preglasavanjem i zakon je bio upućen u Parlamentarnu skupštinu BiH. Na kolegijumu Predstavničkog doma je odbijen. Paralmentarna skupština se nije time bavila, ja procjenjujem da ista sudbina čeka i ovaj", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Sarajevu.

Očekuje, kaže, isti ishod, navodeći da je to u stvari ubiranje političkih poena, jer se preglasavanjem ništa neće riješiti.

"U ovoj zemlji se u cijeloj njenoj istoriji nije moglo riješiti preglasavanjem, to nije mehanizam rada i nije način kako treba da postižemo rezultate", istakla je Cvijanovićeva.

Ona kaže da je sigurna da u ovoj situaciji postoji koordinisana aktivnost između OHR-a i predlagača ovog zakona, da je priča da se pokuša na taj način, a ako ne može onda će oni vidjeti.

"Neće to ni na taj način proći, ali jeste koordinisana aktivnost sa mnogim strancima koji svojim radom samo doprinose neredu u BiH, a nikad nisu doprinijeli redu, međusobnom poštovanju, dijalogu", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da tu više zabrinjava potreba da se preglasava član koji dolazi iz Republike Srpske i da nije dovoljno da se to uradi jednom nego se praksa ponavalja.

"To su stvari koje su zabrinjavajuće u BiH, ali brana za takve inicijative jeste Parlamentarna skupština BiH", rekla je ona i dodala da je prilično razočarana načinom i svime onim što je danas imala priliku da čuje na sjednici Predsjedništva, prenosi Srna.

