Cvijanović: Preglasana sam na sjednici Predsjedništva, uložiću veto

SARAJEVO - Predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je po pitanju spoljne politike preglasana na sjednici Predsjedništva BiH i da će ići pred Narodnu skupštine Republike Srpske gdje vjeruje da će dobiti podršku za svoje stavove.

Cvijanovićeva je pojasnila da namjerava da uloži veto kada je riječ o Prijedlogu zaključka o usvajanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na zapadnom Balkanu, Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini i Sporazuma o priznavanju kvalifikacija visokog obrazovanja na zapadnom Balkanu.

"To je bilo jedno od ključnih pitanja na današnjoj sjednici na koje namjeravam da uložim veto i da se obratim Narodnoj skupštini Republike Srpske. Vjerujem da ću tamo dobiti podršku za svoje stavove", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je pojasnila da je u suštini riječ o inicijativi koja podrazumijeva apsolutnu slobodu kretanja za sve ljude iz regiona, sa čime je saglasna i uvijek će podržavati svaku regionalnu inicijativu koja podrazumijeva bolje razumijevanje, slobodu kretanja za ljude i robe, saradnju, priznanje diploma, kvalifikacije.

Cvijanovićeva smatra da Kosovo i Metohija u ovim okolnostima gdje je gotovo na ivici sukoba ne treba da bude dio jednog takvog aranžmana.

"Pitala bih samu sebe kakav sam čovjek i političar da se u okolnostima kada se Srbi hapse i maltretiraju, kad se kamionima sa robom iz Srbije ne dozvoljava da dođu i da im se omogući da daju hranu ljudima koji tamo žive, kada im se nameću nelegitimni načelnici da kažem da jedan takav režim (premijera samoproglašenog Kosova Aljbina) Kurtija zaslužuju da imaju sve te benefite", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Sarajevu.

Ona smatra da bi to bila uvreda za sve one Srbe koji su već dovoljno poniženi i gaženi, ostavljeni bez osnovnih ljudskih prava, a bila bi nagrada za one koji ne poštuju međunarodne aranžmane.

"Oni su se dogovorili prije 10 godina da će biti uspostavljena zajednica srpskih opština, a očito to opstruišu. Malo im je da to opstruišu, pa su krenuli da progone narod, hapse i maltretiraju, da ugrožavaju njihova osnovna prava, da se na necivilizovan način odnose prema vjerskim objektima koji su tamo mjesta okupljanja Srba", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je navela da u nekim drugim okolnostima ne bi bio nikakav problem, ali u ovakvim osjeća moralnu obavezu prema tim ljudima, koji su najveći paćenici današnjeg doba kada je u pitanju zapadni Balkan, da se solidariše i kaže da oni koji to rade ne zaslužuju da imaju benefite.

"Kad dođu neka bolja vremena, kad se tamo upristoji taj režim, onda ćemo se baviti ovim pitanjima na jedan racionalan način", dodala je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o učešću Oružanih snaga BiH u NATO misiji u Iraku, Cvijanovićeva smatra da zbog određenih političkih konotacija nije vrijeme za slanje vojnika u takvu misiju.

"Imamo dogovor da učestvujemo u svim misijama koje se odnose na UN i EU. Ovdje je riječ o klasičnoj NATO misiji i zbog određenih političkih konotaciji i neslaganja smatram da nije vrijeme i da se nisu stekli uslovi da se ljudi upućuju u takve misije i da onda Ministarstvo odbrane preuzima na sebe da vrše neke rotacije i rade sve što žele na svoju ruku", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je odbrana jedna od oblasti koja zahtijeva konsenzus, te pojasnila da sa jednim glasom protiv ta odluka pada.