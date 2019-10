Cvijanović: Priče o svađi s Dodikom su besmislice

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da predsjednik SDA Bakir Izetbegović ne može da postavlja uslove i bira ko će iz Republike Srpske ući u vlast na nivou BiH.

Cvijanovićeva je poručila da Izetbegović ne može određivati kakva treba da bude volja birača u Srpskoj i koga će oni birati, navodeći da se on pretvara da može da odlučuje o tome ko će biti njegov partner.

"Pogrešna je procjena da SNSD umire od želje da uđe u vlast. SNSD smatra da treba, u skladu sa izbornim rezultatima, da uđe u vlast, ali to ne znači da ulazi u vlast pošto-poto i da prihvata uslove koje ispostavlja Izetbegović. Ko je on i što bi on postavljao uslove nekome iz Srpske ko će da uđe u vlast", rekla je Cvijanovićeva, koja je predsjednik Republike Srpske.

Ona je podsjetila da je to Izetbegović uradio nakon opštih izbora 2014. godine, te da to može da se desi jednom.

"Sada je ta politika ogoljena. Kada se to desi drugi put to onda otkriva namjeru i pokazuje način rada. To je njegov način rada, ali mi ga ne prihvatamo. Nećemo da nam on diktira ko su naši politički predstavnici jer BiH nije jedinstvena izborna jedinica za bilo koju funkciju", rekla je Cvijanovićeva i dodala:

"Neko ko je izabran u Federaciji BiH nema ništa sa Republikom Srpskom i ne može da govori ko će biti u vlasti iz Srpske. Oni bi da biraju onoga ko nema izborni i institucionalni kapacitet jer vole diskonekciju između nivoa BiH i Srpske i ne žele da tu bude ista vlast. Izetbegović želi da nema te koordinacije, ali mi to ne prihvatamo", kaže Cvijanovićeva.

Potpredsjednik SNSD-a je naglasila da uvijek ima rezervu prema političkom Sarajevu i da je znala da će biti raznih natezanja u vezi sa nečim što je trebalo da postane formalni političko-tehnički proces.

"SNSD je ušao u pregovore, matematika postoji, dolazi red da Srbin bude imenovan za predsjedavajućeg Savjeta ministara, odabran je čovjek koji je prijedlog SNSD-a kao najveće partije, imamo koalicione partnere iz Srpske sa kojima bismo učestvovali u dijelu koji pripada Republici Srpskoj i tu je sve jasno. Dio sa kojim nisam saglasna jeste igranka koja je počela zato što su oni (SDA) nasavjetovani da postave određene uslove. Sarajevo u tome griješi i pogrešna je procjena da ćemo pristati na nešto što oni uporno traže", kaže Cvijanovićeva za "RTRS".

Ona je ocijenila da je vrlo jasno rečeno da je Zoran Tegeltija kandidat SNSD-a za predsjedavajućeg Savjeta ministara.

"Niti je kriv Tegeltija, niti SNSD, niti bilo ko od nas pojedinačno za to što su ljudi u političkom Sarajevu odlučili da se igraju države i da pokušavaju da to opstruišu", rekla je Cvijanovićeva.

Odgovarajući na pitanje o statusu Tegeltije u SNSD-u, ona je navela da u stranci sve štima i da to da li će neko biti na nekoj funkciji pa na osnovu toga biti potpredsjednik SNSD-a ne funkcioniše na taj način, ali da neko ima interes da pravi priče o navodnim nesuglasicama.

Prema njenim riječima, građani trpe štetu zbog toga što nije formirana vlast na nivou BiH iz nekoliko razloga.

"Narušen je njen imidž. Kakva je država u kojoj neko neće da se formira vlast, a imali smo izbore? Slika o BiH u svijetu i regionu je katastrofalna. Postoji i šteta zbog nemogućnosti povlačenja novca za dogovorene projekte jer su blokirane neophodne procedure na nivou BiH. Ali, za stvarni, svakodnevni život i sve drugo u operativnom smislu nivo BiH nam ne treba", poručila je Cvijanovićeva.

Komentarišući rezoluciju SDA, Cvijanovićeva je istakla da su oni koji pričaju o odbrani Dejtonskog sporazuma i trče po ambasadama da kažu koga treba sankcionisati zbog navodnog napada na Dejton izašli sa dokumentom koji nema veze sa Dejtonom.

"Traumatičan je odnos međunarodne zajednice. Njihovi predstavnici su četiri dana dogovarali kako da osude rezoluciju, ali ne na način na koji bi ih izjednačili u navodnoj krivici sa nama ovdje jer mi u Srpskoj uvijek moramo biti više krivi. Tako se u saopštenju našla strašna rečenica da su tužni što u rezoluciji SDA veličaju ratne zločince", rekla je Cvijanovićeva i dodala:

"Nikoga nisu prozvali zbog nečega što je antidejtonsko, a sankcionisali su (predsjednika SNSD-a) Milorada Dodika za nešto što je navodno antidejtonsko rješenje. On je političar koji od početka govori da se treba vratiti na izvorne dejtonske nadležnosti jer tada možemo da funkcionišemo u miru, da se razumijemo i da se niko ne osjeća ugroženo", kaže Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da se rezultat nerada manifestuje i u Predsjedništvu BiH, iako bi bilo logično da predsjedavajući izlazi sa usaglašenim stavom.

"Ne možete da idete u UN kao političar Željko Komšić. Kod Dodika nisam primjetila da on poziciju zloupotrebljava na taj način i veoma je jasno koje su stvari usaglašene, a šta on smatra kao političar", kaže Cvijanovićeva.

Govoreći o sastanku političkih lidera iz Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i tvrdnjama da su od njega tražili oružje, a dobili po prstima, Cvijanovićeva je istakla da medijima u Sarajevu uvijek trebaju teme kao što su oružje, rat, prijetnje, drama, ugrožavanje...

"To je ta kuhinja koja radi non-stop, ona je destabilizirajuća, ali kod nas ne može napraviti poremećaj. Srbija je, za razliku od BiH, ozbiljna država i njeni funkcioneri imaju priliku da sa mnogima u svijetu razgovaraju na drugačiji način. Sa BiH je problem što je niko ne uzima za ozbiljno. Zbog toga možete da posložite mnoge stvari koje čujete od funkcionera Srbije. S kim ovdje da podijelite informacije o nekoj velikoj geopolitičkoj priči, sa (Denisom) Zvizdićem, sa Komšićem", upitala je Cvijanovićeva.

Ona je navela da su u političkom Sarajevu zaokupljeni time da mora da bude onako kako su oni naumili, te da imaju neostvarene političke ciljeve i time zarobljavaju Republiku Srpsku, iako svijet ide u drugom pravcu i nikoga nije briga za te neostvarene političke ciljeve.

Prema njenim riječima, političko Sarajevo ima samo podršku pojedinih ambasada, to nema veze sa međunarodnom politikom.

"Evropski put je samo mehanizam da se BiH zadrži na okupu, da se ne raspadne, a ne posmatraju je kao partnera i ozbiljnu državu. U SAD se niko ne bavi BiH. Trebamo prestati precjenjivati BiH. Ova država može da opstane, ali da bi se to dogodilo moramo da se razumijemo i da funkcionišemo na principu ravnopravnosti. To znači da neko iz Sarajeva ne može da naređuje ko će predstavljati građane Srpske na nivou BiH kao što ni mi nikad niti bismo smjeli, niti bismo trebali da od bilo koga iz FBiH očekujemo da sluša nas iz Srpske u vezi sa tim ko će njih predstavljati", poručila je Cvijanovićeva.

Govoreći o pozivu predstavnicima Srpske u zajedničkim institucijama da napuste pozicije, Cvijanovićeva je rekla da je očito da oni ne smiju da se odluče na taj potez jer se plaše stranaca s obzirom na to da su svjesni da nemaju legitimitet i da je prošla godina od izbora.

"Međunarodna zajednica najviše strahuje da se neko ne povuče jer onda više nema ničega. Oni ne žele da izađu jer je nastavak bitisanja u vlasti nešto iz čega crpe svoje političke ili druge koristi. Oni neće da se povuku jer imaju dogovor sa SDA, a posebno odnos između SDS-a i SDA savršeno funkcioniše. To nema veze sa Poslovnikom i pričom da mogu da dođu Hrvati ili zamjenici ministara da glasaju", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, opozicija iz tih razloga relativizuje sastanak lidera parlamentarnih stranaka u Srpskoj sa rukovodstvom Srbije.

"Odemo na sastanak svi zajedno i onda neko izađe i kaže pričali smo o važnim temama, kao što i jesmo. Kakva oružja, kakve igrice, kakva traženja, kakvi ratovi? Kakve gluposti mi pravimo od nečega što je važan politički sastanak", rekla je Cvijanovićeva.

"U dobrim odnosima sam s Dodikom"

Ona je odbacila spekulacije da nije u dobrim odnosima sa Dodikom.

"Uvijek smo bili u dobrim odnosima. Priče o navodnoj svađi su besmislice i to znači da Dodiku dobro ide ovo što radi čim su odlučili da prave te vrste priče. Na to se mnogo ne osvrćem. Dobro radimo, funkcionišemo kao tim i dobro se razumijemo. Nikada u životu ni sa kim nisam imala svađu, a pogotovo sa Dodikom. Svađa ne postoji kao metod u mom funkcionisanju", kaže Cvijanovićeva.

Ona je zaključila da sarajevski mediji ne mogu da izvještavaju o tome kako ih je Dodik ogolio ili da on blokira formiranje vlasti, pa posežu za navodnim svađama.

"Radićemo na povećanju plata"

Cvijanovićeva je izjavila je da je politika Vlade i opredjeljenje kompletne vlasti u Srpskoj da sve plate moraju rasti - i u privatnom i u javnom sektoru.

"Ovo što radi Vlada i na čemu je radila, jeste da se svima postepeno povećavaju plate", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je u Srpskoj postojala višegodišnja stagnacija kada je riječ o platama nakon što su ih 2006. godine, odmah poslije dolaska na vlast, udvostručili.

"Odskočili smo u tom periodu od prosjeka u regionu. Od tada su u regionu svake godine postepeno povećavane plate i negdje smo se izjednačili, jer se kod nas to više godina nije pomjeralo. Uvijek je dilema da li da odmah ljudima date sve ili ćete povećavati svake godine po dva-tri odsto", objasnila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je na tom planu veoma važno da Srpska, pored dobre socijalne politike, nastavi da stvara prilike za više posla i radi na otvaranju što više radnih mjesta.

"Želimo da stvorimo ambijent da radi svako ko može. Dug je put pred nama, ali mnogo smo na tom planu uradili i pokazatelji govore da posljednjih godina imamo rekordnu zaposlenost iz godine u godinu. Nismo još izašli na zelenu granu, ali postoji trend koji pokazuje da idemo uzlaznom linijom", rekla je predsjednik Srpske.

Prema njenim riječima, cilj je i da se postepeno stvaraju pretpostavke da bi se smanjila i opterećenja na rad.

"Namjera je da se stvori prostor da se redovnije izvršavaju obaveze prema državi i radnicima, ali i da se poveća obuhvat za oporezivanje, odnosno smanji obim sive ekonomije", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je Srpska, prije godinu ili godinu i po dana, prema tadašnjim pokazateljima, bila vrlo konkurentna svima u regiji, uključujući Federaciju BiH, kada je riječ o platama budžetskih korisnika.

"Srpska je bolji dio BiH uprkos podređenom položaju"

Cvijanovićeva je ocijenila da je Srpska bolji dio BiH, čemu svjedoče brojne činjenice, iako je nakon rata bila u veoma podređenom položaju u odnosu na Federaciju BiH (FBiH) kada je riječ o međunarodnim donacijama za obnovu zemlje.

"U FBiH je odlazilo 98 odsto donacija. Zamislite da smo mi u to vrijeme toliko dobijali kolika bi to za nas bila početna osnova", rekla je Cvijanovićeva i dodala da je Srpska, u odnosu na FBiH, bila izložena nepravdi i kada je riječ o aranžmanima sa MMF-om jer su postojala različita uslovljavanja za dvije strane.

Ona je pomenula nesređene odnose i u penzionom sistemu, ilustrujući to podatkom da su potraživanja Srpske prema Penzionom fondu FBiH prije više od godinu dana premašila milijardu KM.

"Govorim o blizu 40.000 ljudi koji su penziju zaradili u tom entitetu, prešli da žive u Srpsku, a FBiH im nije htjela isplaćivati penzije. Mi u Srpskoj smo isplaćivali penzije za sve koji su ih zaradili na teritoriji Republike Srpske", rekla je Cvijanovićeva za "RTRS".

Prema njenim riječima, Fond PIO Republike Srpske bi sa tim novcem bio mnogo stabilniji, ustvrdivši da bi se s tim sredstvima ovdašnjim penzionerima mogli isplaćivati i 13. penziju.

Ona je ocijenila da su netačne ocjene opozicije u Srpskoj i političkog Sarajeva da se Republika Srpska ne razvija i da je ekonomski nestabilna, napomenuvši da su na protestima boraca u FBiH tražili da imaju prava kao i borci Vojske Srpske.

Cvijanovićeva je rekla da niko ne govori o velikim dubiozama zdravstvenog sektora u FBiH, a da se potenciraju dugovanja u zdravstvu Srpske.

"Uvijek je zdravstveni sistem bio u problemu i biće kao što je to i u mnogim zemljama EU gdje god postoji širok opseg prava koje ne naplaćujete u iznosu koliko zaista koštaju. Ali, obaveza Srpske je da građanima obezbijedi kvalitetnu zdravstvenu uslugu i što bolje uslove, to smo činili i činićemo i ubuduće", rekla je Cvijanovićeva za "RTRS".

Ona je naglasila da je u posljednje vrijeme u svakoj regiji u Srpskoj izgrađena nova bolnica, te modernizovane brojne zdravstvene ustanove i obezbijeđena savremena oprema.

"Izgradili smo bolnice i Istočnom Sarajevu, Bijeljini, Nevesinju, ogromne investicije su bile u Univerzitetski klinički centar u Banjaluci, a gradimo bolnicu i u Doboju. Nastavićemo tim putem kao i sa obukom i usavršavanjem naših kadrova u zdravstvu. Građani će dobijati dobru uslugu, a mi ćemo stvarati bolje uslove", poručila je Cvijanovićeva.

"Mnogo spekulacija oko cijele struje"

Govoreći o cijeni električne energije, Cvijanovićeva je istakla da se pojavilo veoma mnogo spekulacija.

"Premijer, resorni ministar i direktor 'Elektroprivrede Republike Srpske' su sve objasnili. U opoziciji hoće da protestuju, a uopšte se ne povećava cijena struje. Više smo nego konkurentni u pogledu cijene električne energije. Ona je mnogo niža u odnosu na drugi dio BiH, a pogotovo na regiju", kaže Cvijanovićeva.

Ona je rekla da jeste za to da se Srpska poredi sa FBiH po principu zdrave konkurencije i da se u Srpsku uvodi sve što je dobro kod njih i obrnuto, te da što više stvari bude harmonizovano.

"Na primjer, oni sada idu da smanje zbirnu stopu doprinosa koja je kod njih bila puno viša kada je kod nas bila 33 odsto. U razgovorima sa MMF-om i Svjetskom bankom to je bio postavljeni cilj za FBiH, a ne za Srpsku. Zajednički cilj je bilo smanjenje opterećenja na rad, a oni su u okviru toga imali veći zadatak nego mi", podsjetila je Cvijanovićeva.

Govoreći o rezultatima Vlade čiji je bila predsjednik, Cvijanovićeva je rekla da je Srpska početkom 2016. godine penzije prebacila na trezor i obezbijedila sigurnost penzionerima, jer je do tada nedostajalo novca na osnovu doprinosa koji je morao biti namirivan iz republičkog budžeta.

"Penzioneri su postali budžetski korisnik broj jedan i prvo ide isplata prema njima, pa na ostale budžetske korisnike. Od tada nema problema u redovnosti isplate penzija. Penzije smo takođe povećavali više puta, to je nastavila i nova Vlada i sada je to u zbiru oko 22 odsto, a biće toga još", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je ponosna na činjenicu da je bila prva žena premijer u Srpskoj, te da je na toj zahtjevnoj i odgovornoj poziciji, koja podrazumijeva danonoćni rad i borbu sa problemima, mogla da pokaže šta može.

"Zadovoljna sam što smo u tom periodu popravili ekonomsku situaciju u Srpskoj, stabilizovali socijalne prilike, uvodili nova socijalna prava, povećavali plate i penzije, gradili Republiku", rekla je Cvijanovićeva i dodala da je Vladi Radovana Viškovića ostavila stabilnu situaciju.

Ona je istakla da je ponosna na mjere njene Vlade u kojima se izborila za bolju zaštitu i prava zaposlenih i nezaposlenih porodilja.

Zaposlene porodilje su, kaže Cvijanovićeva, zaštićene od otkaza prihvatanjem inicijative da se porezi i doprinosi, za vrijeme porodiljskog bolovanja, refundiraju poslodavcima u punom iznosu iz budžeta Srpske.

Podsjetila je da su na njenu inicijativu nezaposlene porodilje dobile primanje u visini minimalne plate u periodu od 12 ili 18 mjeseci, u zavisnosti od toga koje je dijete rodila, što im pruža određenu sigurnost u vrijeme kada su posvećene bebi.