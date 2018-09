Cvijanović: Prioritet rad za jaku Srpsku

Komentari: 19

BojanBL

U nasem narodu postoji jedna stara izreka ''usta moja hvalite me''. Na to svi imaju pravo i ne placaju porez na gluposti. U ovako teskoj ekonomskoj situaciji gdje narod iz godine u godinu zivi sve teze i teze tesko bi se desila velika pobjeda kako to oni kazu. Imam utisak da se ponasaju kao da se nije desilo surovo ubistvo mladica Davida i da narod 170 i nesto dana protestuje na trgu. Imali su priliku da pojasne onima cije glasove ocekuju na primjer ko je ustaski satnik Pejo Maric iz Dervente i sa kim je u 3 koljenu rod, jer je javnost zbog toga poprilicno zbunjena. Kao legalista siguran sam da snsd kao stranka nikad nece zabranom prestati da postoji, al da ce uskoro mnogima da bude sramota da kazu da tome pripadaju u to sam vise nego siguran. Pravda za Davida!