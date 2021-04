Cvijanović: Proces imunizacije u RS odvija se bolje nego u FBiH

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je u intervjuu Srni da su svi suočeni s problemima u nabavci vakcina protiv virusa korona, pa i oni koji pripadaju sistemu Evropske unije, ali ipak se može reći da se proces imunizacije u svim opštinama u Srpskoj odvija solidno, a uz najavljene količine koje će stići tokom ove sedmice i aprila, to će ići i brže i s većim obuhvatom stanovnika.

"Evidentno je i da se u Republici Srpskoj ovaj proces odvija mnogo bolje nego, na primjer, u Federaciji BiH, a da je kojim slučajem obrnuto, onda niko o tome ne bi prestajao pričati", konstatovala je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da je ovo teško vrijeme i da treba odati posebno priznanje zdravstvenim radnicima u Srpskoj, ali da se ne smiju zaboraviti ni vaspitači i prosvjetni radnici, kao i ljudi koji rade u proizvodnji i svi drugi koji pokazuju odgovornost u ovim teškim vremenima.

Cijeli koncept jučerašnje predstave jasno pokazuje da je riječ o političkom skupu

Upitana da prokomentariše jučerašnje prozivke okupljenih na protestu u Banjaluci da im se obrati predsjednik Republike, Cvijanovićeva je podsjetila da je s predstavnicima udruženja ugostitelja, kao i frizera, obavila zvanične razgovore u instituciji, kako to i priliči, jer se njihovi problemi i rješavaju u okviru institucija.

"S obzirom na to da su na jučerašnji skup pozivani aktivisti PDP-a, DNS-a i drugih opozicionih stranaka i da se kao predvodnik tog okupljanja pojavio predsjednik bijeljinskog DNS-a, ne smatram da je to bio skup ugostitelja, iako ne sporim da je među njima bilo i onih iz ove djelatnosti", navela je Cvijanovićeva u intervjuu Srni.

Ona je naglasila da činjenica da je već otpočela relaksacija mjera i da se ugostiteljski objekti otvaraju, eksponiranost stranačkih funkcionera, kao i lokacija samog skupa upućuju da je riječ o političkom skupu, a ne skupu gdje se bori za neku djelatnost ili gdje se postižu dogovori.

"Cijeli koncept jučerašnje predstave jasno pokazuje da je u pitanju politički skup. Ja nemam ništa protiv toga, ali imam protiv kršenja mjera", poručila je Cvijanovićeva.

Institucije srpske se trude da saniraju štetu u ugostiteljstvu

Što se tiče ugostiteljstva, predsjednik Republike je ukazala da je ono teško pogođeno ovom pandemijom, te da se institucije Srpske trude da to saniraju koliko je moguće.

"U Republici Srpskoj imali smo najblaži režim kada je riječ o radu ugostiteljskih objekata i dok su oni u Evropi i našem okruženju bili ili zatvoreni ili radili do 16 ili 18 časova kod nas su radili do 22 časa, a u jednom periodu i duže. Vlada je uspostavila mehanizme za podršku privredi i sve vrijeme reagovala. Ali, nismo bili izuzetak i ono što je zahvatilo cijeli svijet, zahvatilo je i nas kroz ovu pandemiju. Ljudi protestuju širom svijeta i to se može razumjeti, jer već godinu dana živimo pod prijetnjom po zdravlje i raznim ograničenjima. Ipak, vjerujemo da se uz pridržavanje mjera i vakicinaciju možemo vratiti normalnom životu", naglasila je Cvijanovićeva.

Stanivuković dijeli građane, jasno je da u drugi plan stavlja zdravstvene radnike

Na pitanje da li se izjava gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da će "biti prvi gradonačelnik koji će pozvati na proteste" kosi sa mjerama koje je donio Republički štab za vanredne situacije i kako komentariše da je upravo on epidemiloške mjere nazvao "lakrdijom", Cvijanovićeva je odgovorila da bi to i njega trebalo pitati, jer je šef gradskog Kriznog štaba.

"Jasno je da on dijeli građane i da u drugi plan stavlja zdravstvene radnike koji u očaju apeluju da se okanemo okupljanja jer ne mogu više izdržati da rade u ovom teškom režimu. Pretpostavljam da bi onda ti protesti, kad nisu samo politički, bili i protiv punih bolnica, protiv medicinara koji se više od godinu dana danonoćno bore za živote naših stanovnika, protiv onih građana koji se čuvaju i ne žele da se zaraze ili protiv porodica čiji su članovi umrli od virusa korona...", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je neozbiljno davati takve izjave u vrijeme koje je više nego ozbiljno.

"Što s tiče izjava da su mjere lakrdija, a mnoge je donosio upravo u funkciji šefa Gradskog štaba, onda se s pravom može zapitati šta u tom štabu rade i zašto tamo sjede i neki ozbiljni ljudi od struke? Trebalo bi ih pitati i da li i oni misle da su donesene mjere lakrdija i zašto su u njima učestvovali ako se ne slažu ili zašto nisu rekli naglas ako se ne slažu s onim mjerama koje je donio Republički štab, ako takav stav mogu da odbrane", dodala je predsjednik Republike Srpske.

Spremnost Banjčeve da žrtvuje djecu i vaspitače zarad jeftinih političkih poena

Na pitanje da prokomentariše prijetnje sada već smijenjenog direktora banjalučkog Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Vesne Banjac da će djeci uskratiti obrok i boravak u vrtićima, kao i plate vaspitačima, ako se ne usvoji budžet grada koji je predložio aktuelni gradonačelnik, Cvijanovićeva je naglasila da je šokirana tom izjavom, na sreću, sada već bivše direktorice, kao i njenom spremnošću da žrtvuje i djecu i vaspitače zarad jeftinih političkih poena onih koji posljednjih dana režiraju haos u Banjaluci.

"Izjava je sramotna. Gradonačelnik je imao mogućnosti da stvori pretpostavke da se usvoji budžet. Mogla se, na primjer, oglasiti i načelnica Odjeljenja za finansije grada Banjaluka i konačno objasniti koje su sve opcije na raspolaganju i u kojem roku da bi se neometano vršilo finansiranje svih budžetskih obaveza, a ono je moguće", navela je predsjednica Republike.

Međutim, ocijenila je Cvijanovićeva, ovdje je riječ o čistom politikanstvu i pravljenju predstava za javnost kako bi se, tobože, skupštinska većina optužila za blokiranje donošenja budžeta.

Na pitanje da li je onda politikanstvo i situacija u vezi s neodvoženjem smeća sa javnih površina, jer je i to jedna od tema koja zakuplja banjalučku javnost, predsjednica Republike je potvrdila da i to služi istoj svrsi - optužiti skupštinsku većinu kako se grad navodno ne može čistiti jer oni predlažu amandmane kojima se daje podrška zadravstvenim radnicima, penzionerima i porodiljama.

"Grad će se redovno čistiti, a ako to nisu u stanju da obezbijede Gradska uprava ili gradonačelnik, neko će moći. Što se tiče amandmana skupštinske većine, oni su dobri, jer pomažu onima koji su sada prioritet, i sasvim su suprotni od neljudskih prijetnji upućenih na račun djece u vrtićima i vaspitača koje je uputila, na sreću, danas smijenjena, direktorica Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, bez obzira da li je od toga htjela napraviti rijaliti pozornicu svojom pameću ili je pod uticajem svog nalogodavca", naglasila je Cvijanovićeva.