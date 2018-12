Cvijanović: Promjena Ustava mora biti

​BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je u intervjuu Srni da će njen osnovni cilj tokom predsjedničkog mandata biti jačanje republičkih institucija, a to znači intenzivna saradnja sa Vladom i Narodnom skupštinom Srpske i usaglašavanje svih stavova s ciljem političke, ekonomske i finansijske stabilnosti.

"Možemo već reći da politička stabilnost postoji. Mi u Republici Srpskoj smo formirali vlast, uspostavili naše institucije u rekordnom vremenu. Imamo i novu Vladu, usvojen budžet, program ekonomskih reformi, završene su konsultacije sa socijalnim partnerima, prema tome, život nastavlja da teče nekom normalnom dinamikom zbog čega sam veoma zadovoljna", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da će prioritet u njenom radu biti jačanje institucija, jer su one te koje izvršavaju obaveze prema građanima, koje čuvaju Republiku, štite je, garantuju njen uspjeh i trajanje.

"Mislim da u tome upravo i leži glavna funkcija predsjednika Republike. Ja sam i ranije komunicirala na toj relaciji sa neke druge pozicije, dok sam bila predsjednik Vlade i razumijem koliko je to važno. Institucije su suština, ma kako to nekome zvučalo prozaično. Ili možda neko ne može na prvu da razumije kolika je njihova važnost, ali snaga Republike leži u njenim institucijama, da bi i njeni građani bili snažni", istakla je Cvijanovićeva u intervjuu Srni.

Saradnja na relaciji predsjednik republike - premijer - srpski član predsjedništva BiH dobra polazna osnova

Na pitanje da li će saradnja srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, premijera Radovana Viškovića i nje kao predsjednika Republike olakšati rad na jačanju institucija Srpske, s obzirom da pripadaju istoj političkoj opciji čiji je to cilj, Cvijanovićeva je navela da je to sigurno, te da postoje sve dobre polazne osnove za tako nešto.

"Naravno da će biti mnogo lakše s obzirom na to da smo mi jedan veliki tim i da ćemo sve naše snage koncentrisati na očuvanje i jačanje Republike Srpske, sređivanje stvari unutar Republike, kao i na ekonomski, socijalni i svaki drugi boljitak naših građana. Naravno da ću ja biti pošteđena onih izazova i problema koje su pratile predsjednika Milorada Dodika dok je obavljao funkciju predsjednika Republike, jer je on imao problem da usaglasi određene stvari i nije uvijek imao adresu na koju bi se mogao obratiti, što sad više neće biti problem", istakla je Cvijanovićeva.

S druge strane, kaže predsjednik Republike, Vlada Srpske imaće u njoj značajno uporište, jer je ona neko ko razumije šta znači biti predsjednik Vlade, da se u toj instituciji prelama skoro sav život Republike, te da je premijer po samoj definiciji te funkcije kriv za sve i svašta.

"Tako vas svi i vide. To je mnogo složen i težak posao, ali kada smo zajedno na ovim pozicijama, to će definitivno značiti mnogo lakšu situaciju za sve nas i tu neće biti nikakvih problema. Osim toga predsjednik Dodik, sada kao srpski član Predsjedništva BiH, neko je s kim sam sarađivala, isto kao i sa Radovanom Viškovićem. Važno je da mi vodimo bitku na više kolosijeka, na više različitih nivoa za dobrobit Srpske i naših građana", rekla je predsjednik Republike.

Najveći izazovi pred novom vladom su ekonomske prirode

Cvijanovićeva je izrazila zadovoljstvo zbog činjenice da je nova Vlada ušla u svoj mandat sa širokom podrškom u Narodnoj skupštini, a to znači i u javnosti, te da sada predstoji zajednička borba i rad na ekonomsko-finansijskom planu.

Prema njenim riječima, na računima Vlade ostalo je dovoljno sredstava tako da novi sastav Vlade može početi normalno da funkcioniše, jer nema dugovanja i obaveza koje bi mogle odmah u startu da stvore zagušenje.

Ona je naglasila da su najveći izazovi pred novom Vladom Republike Srpske da se uhvati u koštac sa problemima koji su, prije svega, ekonomske prirode, a to su stvaranje uslova za zapošljavanje, zaustavljanje odlaska mladih, realizacija infastrukturnih projekata...

"To jesu najveći izazovi koji su finansijske prirode, ali postoje dobre polazne osnove za Vladu, koja će prioritetno biti usmjerena da rješava ta pitanja. Premijer Radovan Višković je u svom ekspozeu postavio visoke ciljeve, što me raduje jer to pokazuje da Republika treba da se kreće naprijed. Ono što smo postigli do sada treba da bude solidna osnova da idemo dalje.

Prepoznajem veliku opredijeljenost Vlade da rješava neka od suštinski važnih pitanja, ali uz tu ekonomsko-socijalno-finansijsku priču ili uz taj izazov, uvijek postoji i izazov političke prirode. To znači da se stalno mora raditi na jačanju institucija, stabilnosti Republike, na pravljenju adekvatnog ambijenta i klime u Srpskoj da biste mogli da sprovodite i ekonomske reforme", pojasnila je predsjednik Republike.

Iako neke odluke na oko djeluju da su samo ekonomske prirode, kaže ona, iza svake od njih postoji i politička odluka i te stvari su veoma isprepletene.

"Ali, u svemu tome opredjeljenje svih i svakoga, bez obzira da li je to neko ko funkcioniše u institucijama na nivou Republike ili lokalnom nivou ili neko ko funkcioniše u ime Republike a u okviru zajedničkih institucija BiH, uvijek mora da prioritet broj jedan, polazni prioritet bude očuvanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske i njene ustavne pozicije, jer je to garancija da možete da sprovodite svoje ekonomske i socijalne politike, da radite na boljitku društva, na unapređenju ekonomskog ambijenta", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da ustavna pozicija Republike Srpske uvijek mora da bude očuvana i da bude imperativ političkog ponašanja i djelovanja svakog čovjeka koji je dobio priliku da funkcioniše u okviru neke institucije.

Promjene Ustava mora biti

Govoreći o promjenama Ustava Srpske koji će biti u potpunosti u skladu sa Djetonskim sporazumom i Ustavom BiH, ali u kome će taksativno biti navedene sve nadležnosti Srpske, odnosno nadležnosti Srpske koje su joj samovoljom visokih predstavnika oduzete, poput indirektnih poreza, odbrane, pravosuđa, obavještajne službe i drugog, Cvijanovićeva je rekla da se vlast u Srpskoj u prethodnom periodu bavila tim pitanjem i pripremila određene stvari koje se tiču promjene Ustava.

"Promjenu Ustava smo najavili i mora je biti. Ona mora da se desi iz više razloga zato što je, kao prvo, Ustav potrebno modernizovati. Prije nekoliko godina bio je pripremljen jedan set amandmana koji je bio zaustavljen na nivou Vijeća naroda, kada je to pitanje zaustavi Klub Bošnjaka. Teško je razumjeti zašto su to uradili, ali u suštini mi Ustav moramo modernizovati i zbog potrebe ukidanja smrtne kazne, kao i još nekih pitanja koja su samo na oko tehničke prirode, do nekih suštinskih stvari", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da Republika Srpska mora da štiti svoje nadležnosti i da ne može i ne smije da odustaje od onoga što je dobila kao svoju nadležnost po Dejtonu.

"Prema tome, sve ono što jeste prepoznato treba da bude sadržano i nabrojano kao nadležnost Republike Srpske. Nisam nimalo naivna u vezi sa tim i znam da je teško izaći na neki politički teren i voditi raspravu, dogovarati, pregovarati o tome jer nemate uvijek sagovornike za te teme. Mi ćemo uraditi ono što je posao naših institucija u Republici i za to nam ne trebaju ni dijalog, ni dogovor. Imamo komotnu parlamentarnu većinu, imamo dovoljno podrške za sve ono što treba da uradimo i kada je u pitanju Ustav i donošenje odluka i zakona koji su za dobrobit građana Republike Srpske", istakla je predsjednik Srpske.

Vraćanje oduzetih nadležnosti je ogroman posao, potreban maksimalan angažman svih predstavnika Srpske

Na pitanje da li vjeruje da se u BiH ovakvoj kakva jeste, koja je i dalje protektorat, moguće izboriti da Republici Srpskoj budu vraćene nadležnosti koje su nametnute samovoljom visokih predstavnika, Cvijanovićeva je rekla da je uvjerena da može, ali da to nije posao koji može da se desi preko noći ili nekim malim naporom.

"To je ogroman posao koji će podrazumijevati aktivnosti i maksimalan angažman naših predstavnika i na nivou Srpske, ali i na nivou BiH. Dakle, vjerujem da može i znam da može, a i mora. Otežavajuća okolnost jeste činjenica da u BiH ne možete da imate normalan i racionalan dijalog zato što vam uvijek nedostaje neko drugi s kim bi mogli da razgovarate i pregovorate. Razlog za to je jedna uvriježena politička atmosfera u okviru tog političkog Sarajeva u kojem oni ustvari ne žele ni s kim da komuniciraju. NJihovi partneri za razgovor su samo pojedini ambasadori i ambasade i oni se na to oslanjaju, a to definitivno umanjuje šanse i, reći ću slobodno, ubija šansu za neki unutrašnji dogovor. Međutim, to nikako ne znači da mi treba da odustanemo", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da svaka tema treba da bude tema i stavljena na sto. "Ozbiljni političari, ljudi koji žele dobro i svom i drugim narodima sa kojima žive, treba normalno da razgovaraju o mnogim stvarima, jer samo razgovorom i dijalogom mogu da se riješe mnoga pitanja", navela je Cvijanovićeva.

Govoreći o formiranju rezervnog sastava policije Republike Srpske, predsjednik Srpske je rekla da postoji čvrsto opredjeljenje republičke vlasti da se radi na tome, jer potreba za tim definitivno postoji.

"To je naše opredjeljenje i mi ćemo to uraditi. Već dvije godine smo se bavili tim pitanjem i sada će sve zavisiti od dinamike kada ćemo donositi odluke, kako finansijski riješiti to pitanje, ali svakako ćemo na tome raditi u predstojećem periodu. Imali smo priliku da na sjednicama Vlade više puta čujemo ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača koji je objašnjavao potrebu formiranja rezervnog sastava policije, kao i inicijative u tom pogledu koje su upućivali pojedini poslanici iz prethodnog saziva Narodne skupštine, što smo podržali i ja kao predsjednik Vlade i tadašnji predsjednik Republike a danas srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik", navela je Cvijanovićeva.

Dostojanstveno i svečano obilježavanje Dana Republike

Govoreći o obilježavanju Dana Republike, Cvijanovićeva je rekla da predstojeći rođendan i svoj praznik Srpska dočekuje politički i ekonomski stabilna što daje pretpostavku da će biti još jača i ekonomski stabilnija.

"Što se tiče obilježavanja Dana Republike, biće dostojanstveno i svečano, sa puno dobrih poruka onako kako to zaslužuje i Srpska i njeni građani. Republiku Srpsku vidim svake godine sve jaču, svjesniju sebe, svojih potencijala, svega onoga što nas zajedno čini Republikom Srpskom, a tu prvenstveno mislim na naše ljude, ali i na institucije koje će obezbijediti građanima bolji život.

Slavlje na početku 2019. godine značiće nešto posebno, biće dosta dobrih poruka koje će nam biti orijentir za neko buduće kretanje. Svake godine Srpska će biti jača, vjerujem u to i veoma je važno da naši ljudi to razumiju", naglasila je Cvijanovićeva.

Na pitanje da li postoji mogućnost da se rukovodstvo Srpske sastane sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimira Putina prilikom njegove posjete Beogradu polovinom januara naredne godine, Cvijanovićeva je rekla da je veoma srećna što je ta posjeta najavljena i što će predsjednik Putin doći u Beograd.

"A kako će se ostale stvari odvijati, o tome ćemo kada se bude primakao datum posjete gospodina Putina Beogradu", rekla je predsjednik Republike Srpske u intervjuu Srni.

Cvijanovićeva, koja je kao predsjednik Vlade podržala inicijativu Novinske agencije Republike Srpske - SRNA o obilježavanju dana žrtava agresije NATO-a, rekla je da je i sa pozicije predsjednika apsolutno otvorena za tu inicijativu i da razumije zašto je ona pokrenuta.

"Sada treba da formalizujemo neke stvari u vezi sa tim i vjerujem da će biti postignut široki konsenzus, tu nema nikakve dileme i definitivno pozdravljam tu ideju SRNE koja je izuzetno dobra", rekla je Cvijanovićeva.