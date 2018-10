Cvijanović: Prva posjeta Srbiji, prioritet formiranje vlade

BANJALUKA - Logično i prirodno je da prva posjeta bude Srbiji, ali prioritet je formiranje vlade i utvrđivanje skupštinske većine.

To je Željka Cvijanović, premijerka RS i novoizabrana predsjednica RS, gostujući u Centralnim vijestima ATV.

"Svakako je prirodno i logično da prva posjeta bude Srbiji. Međutim imamo i neke druge stvari koje moramo odmah raditi. Nama je u interesu da se što prije formira vlast, da se identifikuje parlamentarna većina, da se ide ubrzano na implementaciju rezultata, da date nekom mandat, da taj neko krene u sastavljanje vlade, da nakon toga ide u parlament da tražite podršku. Sve su to aktivnosti koje podrazumijevaju dnevno učešće predsjednika. Ne smijemo gubiti vijeme. Imali smo izbore i kampanju, nije zastao život, ali moramo se vratiti na rutinu, da bismo pokazali sposobnosti Srpske da provede svoje izbore, da implementira izborne rezulrate. To znači da morate ići na ubrzano formiranje institucija. Prema tome, formiranje vlade nakon što se konstituise parlament nakon što se uspostavi većina, to je prioritet i tome ću biti posvećena prve sedmice svog mandata", kaže Cvijanovićeva.

Rezultati koji su bili poznati već u izbornoj noći nastavili su se i u daljem prebrojavanju, kaže Cvijanović, koja vodi u trci za predsjednika RS.

"Rezultati su već sada manje-više poznati i tu nema nekih posebnih dilema. U skladu sa našim očekivanjima i najavama kojima smo imali u izbornoj noći s obzirnom da smo već tada dobili rezulate od naših ljudi koji su tamo bili, članovi i posmatrači. Mi smo rekli da je to otprilike 30.000 glasova i tako se zadržalo i sada", kaže predsjednica Vlade.

Ona ističe da rezultati govore sami za sebe, te kaže da se nisu bunili kada je ona izgubila od Mladena Ivanića iako je razlika bila jedan odsto.

"Ne bih baš komentarisala poteze protivkandidati. Rezulati govore sami po sebi. Mislim da bi sada bilo neumjesno na bilo koji način da se ja oglašavam po pitanju određenih komentara i svega onog što je on rekao. Mislim da ovo treba sve prehodati ostati na nogama i biti dostojanstven. Ja sam prije četiri godine izgubila izbore za samo šest hiljada glasova i to niko nije problematizovao. Čak iako smo rekli da taj rezutat kojim je pobijedio Ivanić, bio manji od jedan odsto. Sačekaćemo rezultate iz inostranstva, ali to neće promijeniti ništa", rekla je ona.

Željka Cvijanović kaže da je broj nevažećih listića na ovim izborima, otprilike isti kao i na prethodnim.

"To je neki uobičajan broj, nevažećih listića. Ništa se nije desilo spektakularno na ovim izborima što je odstupalo od nekih prošlih izbora. Ima tu različitih objašnjenja, ali najvećim dijelom je to da ljudi ne prepoznaju da imaju bilo kakvog kandidata. Oni ili prekrize ili ubace prazan listić, tako da ne vidim u tome ništa posebno", kaže predsjednik Vlade RS.

Ona se zahvalila svim glasačima širom Srpske koji su joj ukazali povjerenje, te dodala da je to rezultat razmijevanja i povjerenja između građana i nje.

"Želim se zahvaliti svim ljudima koji su mi ukazali povjerenje. Građani Srpske i Željka Cvijanović se već dugo znaju, mngogo toga smo prošli zajedno, teška vremena prehodali zajedno, postoji međusobno razumijevanje i povjerenje i izbori su ti koji pokazuiju ko pobjeđuje, a ko je poražen. Želim se zahvaliti svim ljudima širom Srpske. Ja sam često na terenu i nema mjesta gdje nisam bila i mislim da se taj direktan kontak isplatio. Nije samo dovoljno da vi radite, kao što sam ja radila na povećanju penzija i plata, socijanih davanja i poljoprivrednog budžeta, ljudi moraju da vas upoznaju. Mislim da je ovaj rezultat i tog direktnog kontakta", kaže ona.

Cvijanovićeva kaže da ima odličnu saradnju sa Miloradom Dodikom, te da će to bili olakšavajuća okolnost u narednom periodu kada on bude član Predsjedništva BiH.

"Sa predsjednikom Dodikom na kojim god pozicijama on bio ili ja, mi smo uvijek imali savršenu saradnju, prema tome to će biti samo olakšavajuća okolnost za RS i za mene kao predsjednika i za buduću vladu i za novi parlament. Biće olakšavajuća stvar da imate čovjeka sa kojim možete da kordinište aktivnosti, čovjeka koji zna šta su prioriteti institucija, koji zna šta su ciljevi koje mi moramo da ostvarujemo i na političkom i na ekonomskom planu u RS. Nama je mnogo olakšano da nećemo morati da se borimo kao do sada sa ljudima iz RS koji su bili u Sarajevu. Imaćemo jednu normalnu situaciju i moći ćemo da se dogovoramo o svim koracima", zaključila je ona.

