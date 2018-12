Cvijanović: Prvi smo u formiranju vlasti

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da će formiranje vlasti u Srpskoj biti završeno u ovoj godini i da Srpska u tome prednjači u odnosu na ostale u BiH gdje ti procesi još traju.

Cvijanovićeva je rekla da će uskoro biti formirana nova vlada Republike Srpske koja će odmah nakon toga predložiti budžet u Narodnoj skupštini.

Ona je za Radio Beograd izjavila da je Srpska pokazala kapacitet da privede kraju formiranje vlasti poslije izbora i dodala da su u Republici Srpskoj mirne, stabilne i funkcionalne institucije.

"Prvi smo koji uspijevaju formirati vlast. Raduje me što sada imamo stabilnost, veliki broj političkih partija koje daju podršku ovom programu rada nove vlade i imaćemo priliku da to vidimo u parlamentu. To će podrazumijevati da Vlada ima komotniju poziciju da može da provodi politike", naglasila je Cvijanovićeva.

On je istakla da je posebno raduje što će postojati direktna komunikacija institucija Republike Srpske i predstavnika Srpske na nivou BiH, prvenstveno kada je riječ o predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku jer će to olakšati posao i predsjedniku Republike i Vladi i svim instuticijama koje će moći da se posvete razvoju i neće biti pod strašnim pritiskom kao u prethodne četiri godine kada je bila različita garnituru vlasti na dva nivoa.

"Imali smo ljude koji nisu željeli da komuniciraju sa Republikom Srpskom, a dolazili su iz Srpske, birani su na njenoj teritoriji, u ime Republike Srpske i njenih građana vršili su vlast u Sarajevu. Sada će to sve biti drugačije. Ta veza olakšaće značajno i da formulišemo politike, ali i da provodimo svoje politike koje su odavno formulisane", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila situaciju na nivou BiH ili u Federaciji kao konfuznu, neiskrenu i nefukcionalnu, bez bilo kakvog stvarnog opredjeljenja da se radi na konkretnim životnim stvarima.

"U FBiH je komplikovana situacija jer tamo u kontinuitetu postoji trajno nerazumijevanje, neslaganje politika koje promovišu bošnjačke i hrvatske političke partije, što otežava konstituisanje vlasti i postizanje dogovora", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je bilo situacija da Srpska u nekim zajedničkim angažmanima začas uradi svoj dio posla, a onda beskrajno dugo čeka partnere u Federaciji zato što oni imaju unutrašnji problem u vezi sa dogovaranjem i usaglašavanjem stavova.

Prema njenim riječima, generalno takvo okruženje u političkom Sarajevu ne obećava puno.

"Ne možete nikada da uspostavite normalan, iskren odnos. Oni su spremni da prihvate samo one partije koje klimaju glavom na sve njihove politike, koje prihvataju sve ono što oni promovišu kao svoje interese", naglasila je Cvijanovićeva.

Iako će, dodala je ona, političko Sarajevo deklarativno reći da prihvata da je BiH decentralizovana i da Srpska ima svoju ulogu, u ponašanju i u realnosti oni nastoje da to negiraju, tako da tu nema iskrenog odnosa, pa je teško zamisliti da će stvari na nivou BiH funkcionisati kako treba.

"Opredijeljeni smo da ojačamo vezu između naših predstavnika na nivou Sarajeva i naših predstavnika u institucijama Srpske i na taj način pokušamo da odradimo neki dobar posao za Republiku Srpsku", istakla je Cvijanovićeva.

Na pitanje o mogućnosti da određen nadležnosti budu vraćene Srpskoj, Cvijanovićeva je rekla da će to biti dugotrajan i mukotrpan proces.

Ona je istakla da je potrebno vraćati se matrici koju je uspostavio Dejton zato što sve što je vremenom vještački uspostavljeno na nivou BiH, a u Ustavu ne piše da je nivo BiH nadležan za ta pitanja, nije donijelo nijedno pozitivnu stvar ni BiH niti Republici Srpskoj.

"Uspostavljeno je više od 80 različitih agencija za koje Ustav nije rekao da stanuju na nivou BiH, a sada tamo funkcionišu", rekla je Cvijanovićeva i dodala da time nije uspostavljen efikasniji, funkcionalniji, jeftiniji sistem nego su novi sistemi ili agencije bivali uvijek skuplji, dovodili u veći nered nego red, i manje efikasni nego kada su se tim poslovima bavili na nivou entiteta.

Ona je rekla da objašnjenje da će u BiH na taj način biti postignut veći stepen kohezije nikada se nije desio niti je porastao stepen povjerenja u BiH.

"Naprotiv, ponovo nas drži u stanju permanentne tenzije rastućeg nepovjerenja, sve više nesređenih odnosa sve zbog toga da bi međunarodna zajednica provela projekat u kojem treba spoljnom svijetu, sami sebi, da opravdaju učešće u velikom projektu stvaranja BiH, a da bi opravdali vjerovatno i političke i finansijske resurse koje su ovdje uložili, a nisu dobili željeni rezultat", dodala je Cvijanovićeva.

Ona smatra da se situacija može prevazići koordinisanim radom ljudi u institucijama Republike Srpske sa onima koji će djelovati na nivou BiH.

"To podrazumijeva mnogo aktivnosti, ali i da međunarodna zajednica konačno prestane da bude tvrdoglava i da brani koncept koji ne funkcioniše, već da pusti da živimo na osnovu matrice koju je uspostavio Dejton koja nama daje izbalansiran pristup prema svima, nikoga posebno ne favorizuje i uvažava decentralizovanu strukturu u kojoj svako može da čuva i brani svoju autonomiju", istakla je Cvijanovićeva.