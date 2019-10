Cvijanović: Razgovorom riješiti probleme sa DNS-om

DOBOJ - Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je nakon odluke DNS-a da zaustavi dalje djelovanje u okviru sporazuma sa koalicionim partnerima da je moguće da postoji neki problemi koji su doveli do toga, ali da smatra da ih razgovorom treba rješavati.

"Ne znam šta znači to `zamrzavanje` koalicionih partnera. Ako je to neko vrijeme da se uzme predah, da se nešto unaprijedi, onda to razumijem i onda je to u redu", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Ritešiću kod Doboja.

Ona smatra da se odnosi u koaliciji treba stalno da preispituju, dotjeruju i otklanjaju određeni probleme.

"Moguće da imaju neki problemi koji su doveli do toga, ali u suštini ovo je koalicija koja traje oko 20 godina, u različitim formama... Kada se dese neki poremećaji onda treba sjesti, razgovarati i rješavati te probleme", zaključila je Cvijanovićeva.

Predsjedništvo DNS-a odlučilo je danas da zaustavi dalje djelovanje u okviru sporazuma sa koalicionim partnerima.