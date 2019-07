Cvijanović: Republika Srpska i BiH treba da grade dobre odnose sa svim zemljama

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da je i za Republiku Srpsku i BiH neophodno da budu politički mudre i da grade dobre odnose sa svim zemljama.

"Svaka zemlja, pogotovo velike, imaju svoje interese i oni su izraženiji nego interesi malih zemalja koje nemaju poluge kakve imaju velike zemlje i upravo zato treba biti domišljat i u dobrim odnosima sa svima. Ako vam neko pravi auto-put, zašto ne uspostaviti sa tom zemljom normalne odnose i političko razumijevanje? Jasno je da te zemlje preko svojih investicija brane neki svoj interes, ali je zato na nama da se uklopimo i da profitiramo", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o posjeti Rusiji i SAD, Cvijanovićeva je navela da je vidjela razlike u njihovim pogledima na BiH i region, ali i razlike kako se BiH interpretira u javnosti i da to radi ko god hoće i kako god hoće.

"Bez obzira na različite poglede, BiH ne treba da zaustavlja nijedan ekonomski projekat bilo koje zemlje koji nam se nudi. Neka stoje i tri projekta paralelno, na nama je da sagledamo koji je od ta tri projekta najbolji za nas", rekla je Cvijanovićeva za sarajevski portal "Vijesti".

Ona je naglasila da to ne podrazumijeva da BiH treba da prihvata neka uslovljavanja, jer je glavni zadatak ljudi koji su ovdje demoratski izabrani na određene pozicije da upravljaju procesima, da kreiraju rješenja, da razgovaraju..., a ne neka grupa ambasadora, tuđe vlade, visoki predstavnik koji objašnjava kako mi treba da primamo migrante, a njegova zemlja to ne radi.

"Ja to ne trpim i ne prihvatam nikakva uslovljavanja. Nije njihovo da vuku neke poluge, da utiču na neke političare, nameću rješenja. Nikada ovdje neće biti napretka dok stranci upravljaju. Mi smo ti koji treba da se dogovaramo, da radimo i snosimo odgovornost, prije svega, prema građanima", istakla je Cvijanovićeva.

Govoreći o rezervnom sastavu policije, ona je navela da je formiranje žandarmerije bilo drugo moguće rješenje da se ojača policija Republike Srpske, da se uvede novi kadar, te da je i dalje mišljenja da je rezervni sastav bolje rješenje nego žandarmerija zato što na taj način dobijete obučene ljude koji mogu da pomognu u kriznim situacijama.

"Riječ je o mladim ljudima koje ne bi držali u sistemu redovnog plaćanja, već bi oni bili plaćeni po izlasku na teren što je bila mnogo jeftinija varijanta, nego da ih uključujete u redovni sastav policije. Ali digla se ta neka bespotrebna galama u vezi sa rezervnim sastavom policije što samo pokazuje koliko smo svi daleko jedni od drugih, jer kad god nešto hoćete da pokrenete i kad imate dobru namjeru, to se problematizuje", naglasila je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o migrantskoj krizi, predsjednik Srpske je istakla da ne razumije optužbe nekih iz međunarodne zajednice da Republika Srpska neće da podijeli teret migrantske krize.

Ona je istakla da nije vidjela da su zemlje članice EU raširenih ruku dočekale migrante, nekoliko država članica je odbilo bilo kakvo raspoređivanje migranata i pravljenje kampova na svojoj teritoriji, a neke su čak rekle da će primati samo hrišćane.

"Sada ta ista Evropa nama govori kako treba da se ponašamo, da treba da pravimo migrantske centre. Zašto mi treba da ih pravimo, a oni to ne rade? Vrijeđani su ljudi na nacionalnoj osnovi i pravila se selekcija koga će primiti, a koga ne i sada oni nama kažu da treba da primimo migrante. Otvorite vi svoje granice, pokažite da ste humana Evropa i smjestite ih kod sebe. Vaše privrede su bolje, vaše socijalne slike su bolje nego kod nas, a očito ste i veći humanisti nego mi. Eto, vi valjate, pa nam pokažite to na svom primjeru", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je konstatovala da nije Republika Srpska ta koja treba da riješi problem migrantske krize.

"Iz Republike Srpske niko nije išao da vodi bitke i ratove po svijetu. Otvorite vi svoje granice i zbrinite te ljude. Ja samo hoću fer odnos i imam pravo to da kažem", istakla je Cvijanovićeva i izrazila žaljenje što je teret migrantske krize pao na par opština u Federaciji BiH.

Cvijanović ističe da je zbog neformiranja vlasti na nivou BiH, zaustavljen život entiteta i kantona u Federaciji BiH, a da je BiH u stanju vegetiranja.

"Sada na sceni imamo neku vrstu glumatanja, nemamo vlast na nivou BiH koja treba da radi u interesu građana, entiteta i kantona u FBiH. Ti, koji su u tehničkom mandatu ne rade ništa da poprave imidž BiH, da daju neku notu kredibiliteta poslovima kojima se bave. Ovo je sada čisto vegetiranje. Stavljaju se u paralizu neki projekti koji su važni za život građana", istakla je Cvijanovićeva.

Konstatujući da se ne može vječno trpjeti takvo stanje, predsjednik Srpske rekla je za sarajevski portal "Vijesi" da ozbiljne političke partije i institucije uvijek razmišljaju kako mogu da doskoče određenoj situaciji i kako da to riješe, a to je veoma jednostavno jer u BiH postoje izborni pobjednici koji treba da čine vlast i da je formiraju bez ikakvih uslovljavanja.

Na tvrdnju novinara da je Cvijanovićeva najavila da ukoliko vlast ne bude formirana do Nove godine da će Republika Srpska imati neku vrstu odgovora, predsjednik Srpske je odgovorila da ona nije rekla do Nove godine i da ne postavlja rokove iako neki rok mora da postoji.

"Mene su novinari pitali šta ako vlast na nivou BiH ne bude formirana do kraja godine i odgovorila sam da naše reagovanje mora da bude srazmjerno akciji koja bukvalno znači zaustavljanje života. Suština je da imamo toliko nepotrebnih zastoja u državi koja ionako ide presporo, koja nema dovoljno energije, unutrašnjeg povjerenja, kohezije i vi još onda idete za dodatnim otežavanjem različitim uslovljavanjima i pričom kako ne možete formirati Savjet ministara ako se ne pošalje godišnji nacionalni program. Da nije ta tema u pitanju, onda bi bilo nešto drugo, što je neozbiljno i dodatno iscrpljuje BiH", naglasila je predsjednik Srpske.

Ona je dodala da to iscrpljivanje BiH dolazi upravo od onih koji najviše zagovaraju BiH i koji vole da ponavljaju da je BiH njihova država, a ta BiH je već dovoljno izmučena zemlja od rata pa naovamo tim političkim igrankama.

Na pitanje da li je moguće pronaći formulu da izborni pobjednici u BiH formiraju vlast, Cvijanovićeva je rekla da se predstavnici Republike Srpske, izborni pobjednici, čiji je dio SNSD, prvo rukovode principom da je sasvim logično i normalno da se pri formiranju vlasti sprovede izborna volja građana, jer zašto se onda maltretiraju građani i izlaze na izbore, zašto se troši toliki novac za provođenje izbora ako izborni pobjednici neće biti dio vlasti.

"To je princip broj jedan. Drugi princip je da u BiH ne možete da baratate čisto političkom matematikom kakva postoji u nekim drugim društvima upravo zbog koegzistencije tri etničke grupe i ostalih. Sasvim je logično da oni koji su pobijedili budu ti koji će formirati vlast i da predstavljaju narod koji ih je izabrao", navela je Cvijanovićeva.

Treći princip, kaže ona, koji je utemeljen na iskustvu iz prethodnog četvorogodišnjeg perioda, odnosi se na jednoobraznu vlast na različitim nivoima.

"Vrlo dobro znamo kako nam je bilo u prethodnom periodu kad nemate sponu, odnosno jednoobraznu vlast na različitim nivoima, jer je veoma teško funkcionisati ako nema saradnje, razumijevanja, povjerenja i zajedničkog rada na određenim poslovima. Ne možete vi sve da radite tako što ćete stvarima pristupiti na tehnički način. Imate krupna pitanja poput evropskog puta. Koliko god to neko nazivao tehničkim procesom, on to nije, jer je tu more političkih odluka koje treba da služe kao pogonsko gorivo za neke tehničke radnje koje će neko izvršavati", pojasnila je Cvijanovićeva.

Iz svega toga je jasno, dodala je ona, da oni koji su pobijedili treba da formiraju vlast i da snose odgovornost, posebno zato što je teško da funkcionišete u uslovima gde je jedna garnitura na jednom nivou, a druga na drugom.

"Tada se neke stvari, koje su redovne aktivnosti pretvaraju u politička poprišta i gubite vrijeme i energiju da biste odradili nešto što je sasvim normalno da se uradi. Kada formirate vlast onda se dogovarate sa svojim partnerima šta će biti na agendi, čime će se baviti određena institucija u narednom periodu, dogovarate sa...Ali očigledno da političko Sarajevo nije za to, iako smo mi bili spremni odmah nakon izbora", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da političko Sarajevo postavlja razne uslove samo da bi se moglo naći objašnjenje za odugovlačenje sa formiranjem Savjeta ministara, iako svi znaju da je Narodna skupština Republike Srpske donijela Rezoluciju o neutralnosti i ona se ne odnosi samo na NATO, nego na bilo koji drugi eventualni vojni savez.

"Znači, vi znate da postoji stav institucije Republike Srpske koja direktno predstavlja građane preko ljudi koji su tamo direktno izabrani i ne možete to da ignorišete, jer država ovdje nije ni od koga starija. Ona je napravljena na način da je Republika Srpska unijela sebe i svoj suverenitet, koji je funkcionalno imala u tom periodu, u nešto što je danas BiH. Zato otvoreno postavljam pitanje da li vi onda, ni pod razno, ne tretirate građane Republike Srpske koji su preko svojih predstavnika ušli u institucije Republike Srpske i institucije na nivou BiH? To je vama znači irelevantno", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da u BiH trenutno vlada mrtvilo, ništa se ne dešava, nema nikakvih razgovora, osim štete koja je evidentna, jer su zaustavljeni svi projekti.

"Odgovorno tvrdim da će se ovo stanje i ova blokada, odnosno kriza koja je vještački nametnuta, vratiti BiH više nego entitetima. Za formiranje vlasti nema nikakve kombinatorike, imate jasnu stabilnu većinu i sve pretpostavke su tu za nekoga ko hoće da formira vlast", rekla je predsjednik Srpske.

Ona smatra da su mnogi potcijenili SNSD, misleći da im je veoma stalo da uđu u vlast na nivou BiH, pa sada postavljaju uslove za koje misle da će SNSD da prihvati po svaku cijenu.

"SNSD je svjestan tih manipulativnih principa i prevarantskih nastupa, posebno nakon iskustva koji smo imali prije četiri godine kada je BiH sve vrijeme bila u nekom zastoju iako su pričali da se kao negdje krećemo. Mi smo i dalje tamo gdje jesmo, ništa se nije pomaklo s mjesta. Zbog tih manipulacija i prevarantskih nastupa nama u SNSD-u je bilo jako važno da imamo kontrolu u Domu naroda i da ne dozvolimo da o svemu odlučuju samo neki ljudi koji su predstavnici u Sarajevu, a da ne odlučuju institucije Republike Srpske", pojasnila je Cvijanovićeva, koja je potpredsjednik SNSD-a.

Na pitanje kada bi BiH mogla da dobije kandidatski status, Cvijanovićeva je rekla da bi na prvu rekla da nema nikakve šanse, s obzirom na situaciju u EU i na deficite koje BiH ima, ali politički pragmatizam joj, kako kaže, nalaže da razmišljam na način da EU nije institucionalno još spremna da razmatra o proširenju.

"Postoje tri, četiri države članice koje su apriori protiv budućeg proširenja dok se ne riješe odnosi u EU. To može da traje 10 godina. Ne vjerujem da će se to brzo riješiti, s obzirom na to da nas niko ne čeka ispruženih ruku. Oni kažu da postoji evropska perspektiva, ali to je jedna labava konstrukcija koja se za BiH i zemlje Balkana pominje još od 2003. a danas je 2019. godina", rekla je Cvijanovićeva.

Svakako da i BiH, kaže ona, ima mnogo toga još da uradi i iz tog razloga treba što prije formirati vlast kako bi počeli sa radom.

"S toga i mislim da treba što prije da počnemo da radimo, da budemo u procesu, da se krećemo, ionako ne možemo ništa izgubiti, a možemo samo dobiti, jer bi bili društvo koje je usvojilo neke standarde na kojim je decenijama uspješno funkcionisao evropski sistem", naglasila je Cvijanovićeva. /kraj/tp/foto