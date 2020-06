Cvijanović: Rezolucijom načinjena ozbiljna šteta

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas u Banjaluci da je načinjena ozbiljna šteta Rezolucijom o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta, koju je usvojio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, jer postoji tendencija da budu napisana neka nova stradanja.

Cvijanovićeva je istakla da se ta rezolucija odriče ozbiljnih akata usvojenih u Narodnoj skupštini Republike Srpske i da je time načinjena šteta.

"Akte koje je usvojila Narodna skupština pisali su ozbiljni autori, za razliku od Rezolucije, koju je pisao neznalica ili manipulant. Šteta je što se govori da će Rezolucija biti dostavljena Evropskom parlamentu, ali i zbog toga što se ne spominju Jevreji i Romi i što se Nezavisna Država Hrvatska (NDH) ne naziva pravim imenom. Postoji tendencija da se napišu neka nova stradanja da se ne bi pričalo o starim stradanjima", naglasila je Cvijanovićeva na posebnoj sjednici Narodne skupštine o Rezoluciji o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta.

Ona je navela da se mora vidjeti šta je najbolje za Srpsku.

"Mislim da bi za Srpsku bilo najbolje da vi odustanete (SDS, PDP) od ovoga što je usvojeno u jednom domu parlamenta BiH i da potvrdimo ono što su bili stavovi Narodne skupštine", rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, lider SDS-a Mirko Šarović je u poznatom maniru ponovo u Narodnoj skupštini mahao prstom gotovo prijeteći.

"Pri tome nije iskoristio 20 minuta za obraćanje i cijenim da nije imao šta da kaže, ali nije propustio da mene spomene", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da ne postoji originalna jasenovačka građa i ponovila da su se svi u Srpskoj ogradili od "blajburške mise" u Sarajevu.

"Građu, koja je 1991. godine prenesena u Kozarsku Dubicu, a zatim 1998. u Arhiv Republike Srpske, čine fotokopije fotografija i dokumenata sakupljenih iz drugih arhiva i muzeja u bivšoj Jugoslaviji, što je 2001. godine utvrdila i anketna komisija Narodne skupštine Republike Srpske", navela je Cvijanovićeva.

Komentarišući tvrdnju lidera PDP-a Branislava Borenovića da su lažirani podaci o broju žrtava, Cvijanovićeva je rekla da je Muzej Holokausta u Vašingtonu sastavni dio institucionalnog miljea SAD i da je Borenović iznio tešku optužbu na račun američke administracije.

"Predstavnici SDS-a i PDP-a su propustili priliku i da kažu da su sa onim koje spominju iz HDZ-a BiH četiri godine dijelili vlast na nivou BiH i da nikada nisu postavili pitanje zašto Dragan Čović ili neko drugi iz HDZ-a ide u Blajburg", kaže Cvijanovićeva.

Ona je istakla da podržava da Narodna skupština Republike Srpske treba da donese zaključak da ostaje pri aktima koje je ranije usvojila.

"Međutim, ima još jedna stvar, a to je čemu služe različite verzije Rezolucije. Ono što se pojavilo u Službenom glasniku i ono što je usvojeno nema veze jedno sa drugim. Prvo se govori o poštivanju žrtava ustaškog režima, pa ste onda došli da je to rezolucija o poštivanju žrtava fašističkih režima i pokreta. Čemu razlike i ko je koga natjerao da dođemo do uopštene formulacije?", rekla je Cvijanovićeva.

Sjednica Narodne skupštine biće nastavljena u 17.00 časova, nakon redovne pauze.