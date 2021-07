Cvijanović: Ruska rezolucija rješenje da međunarodna zajednica sačuva obraz

MRKONJIĆ GRAD - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas da je ruska inicijativa da se u Savjetu bezbjednosti UN glasa o Nacrtu rezolucije koja predviđa ukidanje OHR-a spasonosno rješenje da međunarodna zajednica sačuva obraz s obzirom na to da je u cijelom regionu, a posebno u BiH pravila mnoge greške.

"Imala je nejednak pristup i tretman, te prilično subjektivan odnos prema onome što je BiH. Očekivali smo više tolerancije, pravde, pravednosti kada je riječ o potrebama konstitutivnih naroda, što je, nažalost, izostalo", rekla je Cvijanovićeva novinarima tokom posjete Mrkonjić Gradu.

Ona je navela da su mnogi težili centralizaciji BiH, umjesto da daju šansu decentralizovanoj zemlji s ciljem da ona postigne dobre rezultate. "Na taj način su nas zablokirali", dodala je Cvijanovićeva. Ona je istakla da rusku inicijativu vidi kao mogućnost da međunarodna zajednica izađe čistog obraza ili da ga bar spasi nakon svih godina raznih eksperimenata u BiH. "Takođe, trebalo bi da se na tom planu da dodatna energija lokalnim strukturama i da ljudi izabrani od naroda, te domaće institucije budu oni koji upravljaju ovdašnjim procesima i preuzmu odgovornost u punom smislu riječi, a ne da stalno imaju nekog ko im suflira i može nešto da nameće", naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, to zemlju vraća unazad. "Dakle, bilo bi lijepo i dobro kad bi sve to što su naumili Rusija i Kina bilo ostvarivo i da se konačno ograniči, a potom isključi i izoluje pozicija visokog predstavnika kao nečeg nepotrebnog državi", dodala je Cvijanovićeva. Ona je rekla da bi to konačno pokazalo da ovdašnji ljudi mogu upravljati stvarima. "Ali bojim se da je međunarodna scena prekontaminirana raznim drugim stvarima, te optrećena svojim raznim podjelama i da oni nisu svjesni ove velike šanse koja im se pruža jer znam da mnogi čim vide da nešto dolazi od Rusije automatski glasaju protiv", navela je Cvijanovićeva. Ona je dodala da se slično dešava i sa dobrim prijedlozima iz Srpske, što je uvijek gubitnička varijanta. "Ovdje će međunarodna zajednica isto tako izgubiti jer nije prepoznala šansu, a najviše BiH kojoj nije data šansa da konačno počne upravljati procesima u zemlji u skladu sa očekivanjima građana", rekla je Cvijanovićeva. Ona je istakla da na tom planu nema preoptimistična očekivanja, s obzirom na stavove pojedinih članica Savjeta bezbjednosti UN o tom pitanju. Rusija je od Savjeta bezbjednosti UN zatražila da sutra bude održano glasanje o nacrtu rezolucije u kojem se traži ukidanje Kancelarije visokog predstavnika u BiH do 31. jula naredne godine, izjavile su ranije diplomate Frans presu.