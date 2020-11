Cvijanović: SDA od početka ne poštuje Dejton, BiH neozbiljna zemlja

BIJELJINA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da SDA od početka ne poštuje Dejtonski mirovni sporazum, čime uporno rade protiv BiH i pokazuju da je to neozbiljna zemlja.

Cvijanovićeva je istakla da ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković ne može da nastupa samostalno.

"Predsjedništvo BiH je to koje vodi spoljnu politiku i ministar spoljnih poslova je taj koji je izvršilac poslova ili politika koji se definišu na nivou Predsjedništva BiH", rekla je Cvijanovićeva novinarima u bijeljinskom naselju Patkovača nakon svečanosti otvaranja vrtića i školske fiskulturne sale.

Ona je navela da SDA od početka ne poštuje Dejtonski sporazum zato što se u toj stranci nikada nisu identifikovali sa njim i uvijek su nastojali, naravno, uz podršku stranaca, da ga mijenjaju.

"Ono što je, ne samo loša navika, loš odnos, nego i mnogo gore od toga je upravo činjenica da vi imate strukture koje vole da pišu određena pisma, da šalju određene stvari, da iznose određene stavove, a da nisu ispoštovale obavezu da se konsultuju prethodno sa drugima u BiH, a pogotovo da ispoštuju ustavne nadležnosti", rekla je Cvijanovićeva.

Mnogo je primjera, navela je ona, gdje je upravo i ministar spoljnih poslova djelovala samostalno i više u skladu sa onim što propagira SDA, nego cijela BiH.

"Ono što propagira cijela BiH mora da sadrži stavove i jednih i drugih i trećih, a ne samo jednih. Prema tome, to samo krnji imidž BiH. Kad vi imate jednog zvaničnika koji izlazi sa određenim stavom, on to radi u ime BiH, a onda iza toga imate čitavu galamu ili negiranje takvog jednog stava koji dolazi iz te države pokazuje koliko je ona neozbiljna", naglasila je Cvijanovićeva.

Predsjednik Srpske je istakla da oni uporno time pokazuju da je BiH neozbiljna država i uporno rade protiv BiH na način koji je apsolutno neprihvatljiv, ali je i neshvatljiv.

Cvijanovićeva je rekla da se ne može nastupati na nekom stranom terenu i propagirati interese jednih i stalno koristiti prilika da se govori protiv drugih ili govoriti što su interesi jednih, a htjeti očuvati zemlju.

"Takvu zemlju je teško očuvati", poručila je Cvijanovićeva.

U 24. izvještaju Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN navedeno je da od preuzimanja funkcije ministra inostranih poslova u Savjetu ministara u decembru prošle godine, član SDA Bisera Turković ne zastupa BiH nego svoju političku stranku.

U izvještaju se ističe da Turkovićeva kao ministar inostranih poslova ne poštuje Ustav BiH nastojanjima da spoljnu politiku BiH pretvori u privatno vlasništvo SDA.