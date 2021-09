Cvijanović: SNSD u Banjaluci ima bogato nasljeđe

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da ova stranka u Banjaluci ima bogato nasljeđe, te da joj je cilj da u narednom periodu kroz razgovore vidi koje su potrebe građana i potom krene s aktivnostima.

Cvijanovićeva je, prije početka Izborne konferencije Mjesnog obora stranke Paprikovac u Banjaluci, rekla da su konferencije redovna aktivnosti u neizbornoj godini, kako bi se stranka spremila za izbore.

"Obavljamo sve one poslove koje treba uraditi, a to znači da se izaberu novi mjesni odbori, da bismo išli u izbor i formiranje novog gradskog odbora. Radimo punom parom, obišli smo sve naše mjesne zajednice, razgovaramo s ljudima o njihovim potrebama", rekla je Cvijanovićeva novinarima.

Ona je istakla da SNSD u Banjaluci ima bogato nasljeđe, koje je rezultat rada stranke u ovom gradu.

"Sve što danas vidimo u Banjaluci ili oko nje, možemo reći da je to naš doprinos razvoju ovog grada. Ono što nas ne veseli jeste da to što sada, kada imamo gradonačelnika iz druge političke opcije, Banjaluka stagnira, ništa se ne dešava", rekla je Cvijanovićeva.

Ona napominje da je tu bilo more praznih obećanja, raznih spektakularnih događaja, performansa, ali da to u suštini nimalo ne znači život ni za grad ni za građane.

"Opredijeljeni smo da kroz novi krug razgovora vidimo šta su to potrebe naših građana, te da, kao što smo to i do sada radili, uđemo u neke aktivnosti", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila zadovoljstvo jer SNSD ima skupštinsku većinu u Banjaluci, te istakla da su to ljudi koji odgovorno pristupaju svom poslu i žele da vide šta su to dodatne razvojne šanse, kao i rade u skladu s tim.

"To što imamo gradonačelnika takvog kakvog imamo nije kriva skupštinska većina, to je rezultat prošlogodišnjih izbora i sada moramo da živimo s takvom političkom činjenicom", rekla je Cvijanovićeva.

Predsjednik banjalučkog Gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić rekao je da je cilj ove stranke da stvori uslove za unapređenje života građana Banjaluke, ali i Republike Srpske.

"Gradski odbor SNSD-a Banjaluka nastavlja s mjesnim izbornim konferencijama. Večeras smo u naselju Paprikovac, gdje se biraju članovi mjesnih odbora, ali saslušaćemo i građane da vidimo koje su njihove potrebe i njihovi prijedlozi", rekao je Đajić.

Predsjednik Mjesnog odbora Paprikovac Nebojša Milić rekao je da je SNSD u ovom banjalučkom naselju uvijek bila vodeća partija, te da će to i ostati.

"Večeras ćemo birati nove članove mjesnih odbora, a u narednom periodu ćemo raditi punim kapacitetom, najbolje što znamo, jer Banjaluku moramo vratiti bez obzira na sve", rekao je Milić.