Cvijanović: Sa Vučićem o važnim nacionalnim pitanjima

​BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je večeras da će na predstojećem sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima parlamentarnih stranaka iz Srpske biti razgovarano o pitanjima važnim u nacionalnom i pragmatičnom smislu.

"Ne mogu da pretpostavim na koji način svi učesnici doživljavaju taj sastanak. Ovo je prilika da se razmijene mišljenja, prepoznaju određene stvari, uvažavajući sve ono što Srbija radi za nas, što nas pomaže finansijski i na svaki drugi način i što nikoga u BiH ne omalovažava", rekla je Cvijanovićeva za prnjavorsku TV "K3".

Ona je naglasila da Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma ima sva prava da bude izvještavana o onome što se ovdje dešava.

"Mi ćemo na tom sastanku razmijeniti mišljenja i ne očekujemo da nam neko da magičnu formulu za rješavanje problema, niti bi Vučić to ikada radio, što je i dokazao bezbroj puta", navela je Cvijanovićeva.

Govoreći o sastanku koji su predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ona nedavno održali sa predsjednicima SDS-a i PDP-a, Mirkom Šarovićem i Branislavom Borenovićem, ona je rekla da bi ti sastanci trebalo da budu češći bez obzira na političke razlike, jer, kako je naglasila, postoje teme koje su bazični interes i o kojima uvijek treba razgovarati.

"Mi konceptualno imamo sasvim drugačije pristupe u rješavanju određenih pitanja i zbog toga i spadamo u različite politike, ali nas to ne sprečava da sjedimo i pričamo. Malo je izbagatelisan taj sastanak i razgovor i pokušavaju se dobiti neki politički poeni, kako smo predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ja tražili da oni izađu iz vlasti na nivou BiH. Zašto bih ja to na tom sastanku tražila, to stalno tražim jer su izgubili izbore", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je dodala da su oni, bez obzira na sadašnju situaciju, trebali da izađu iz vlasti na nivou BiH i da oslobode prostor nekom drugom.

Prema njenim riječima, na ovom sastanku je razgovarano o nekoliko varijanti šta treba uraditi da se principijelno zaštite prava Republike Srpske, bez obzira ko koliko ima poslanika.

Prema njenim riječima, danas je potrebno svesrpsko jedinstvo i sada je momenat u kojem treba da pokažemo da štitimo pravo na predstavljanje, koje je suštinski važno, ustavno prepoznato pravo.

"Ne moramo se slagati o tome da li treba da auto-put ide ovom ili onom trasom, da li negdje treba da nadogradite tri ili pet spratova za nešto, ali o pitanjima koja podrazmijevaju ili omogućavaju da Srpska ima svoju vidljivost i predstavljanje, ma kako nam se sviđali ili ne izborni pobjednici ili poraženi, pravo i princip da imate svoje mjesto i da ostvarujete prava na osnovu onoga što vam je dao Ustav ne smije da bude stvar o kojoj se razdvajate, već oko koje se okupljate", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da prepoznaje koliko je skučen prostor za iskren nastup svih zato što uvijek postoji potreba da se nešto diktira iz Sarajeva, dodajući da to nikada nije moglo da opstane i da neće moći da opstane na taj način

"Smatram da ovo društvo treba da bude uređeno na način da svako može da diše, da niko ne osjeća balast toga što je Srbin, Hrvat, Bošnjak ili iz reda ostalih i da svako ima mogućnost da se realizuju njegova politička i svaka druga prava. Ako to budemo postavili na način da niko nikome neće da nameće i da niko nikome neće da bira, onda ćemo biti uspješno društvo", rekla je Cvijanovićeva.

Komentarišući stavove međunarodnih zvaničnika koji su, kako kaže, ohrabrili SDA da donese deklaraciju, da "Dejton nije zakovana kategorija" i da "država mora da bude funkcionalna", Cvijanovićeva je rekla da oni po pravilu dolaze iz država koje su veoma složene, složenije nego BiH, imaju više sastavnih komponenti u svojoj strukturi i neke mnogo komplikovanije odnose.

"Ovaj sistem može da bude funkcionalan ako postoji politička volja. Ovdje upravo izostaje politička volja u političkom Sarajevu zato što je njihov dugoročni cilj da pokažu da ovakva BiH, u kojoj se poštuju tri naroda, ne funkcioniše. Smeta im koncept u kojem postoje dva entiteta, u kojem postoji Republika Srpska, smetaju im i kantoni i oni bi željeli samo jednu republiku, jednu teritoriju i jednu izbornu jedinicu", naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, upravo je to koncept Sarajeva - da se pokaže da ništa nije funkcionalno kako bi neko došao i rekao da to treba mijenjati.

"Ne treba to mijenjati, Republika Srpska funkcioniše. Mi štetu trpimo od onog što ne funkcioniše na nivou BiH. Bilo bi uspješnije da nas ne guše sa nivoa BiH, da nas ne zatrpavaju svojim igrama, da nemamo strance koji umjesto da urade nešto konstruktivno sjede i smišljaju koga i kako treba kazniti, nametnuti neki zakon ili zažmiriti na nečiju priču", ističe Cvijanovićeva.

Ona je navela da se mnogo vremena i energije troši u borbi sa tim okolnostima koje sprečavaju da druge stvari budu poboljšane.

Govoreći o neformiranju vlasti u Federaciji BiH, Cvijanovićeva je rekla da se zna ko su tamo glavni politički partneri, te upitala: "Zašto onda ne formiraju federelnu vladu kada tamo nema SNSD-a koji optužuju i koji im je uvijek problem?".

Ona je dodala da postoji ogromna razlika između Srpske i Federacije jer ogromna većina stanovnika voli Srpsku, za razliku od FBiH koju njeni stanovnici doživljavaju kao privremeno stanje, dok vjerovatno ne dođu do svog cilja, a to je samo jedna "republika BiH".

"Suština je u tome da mi kao odgovorne politike nikome ništa ne sprečavamo, ne smanjujemo prostor za njegovanje onog što jeste njegova potreba, interes identitet, odnosno kultura, vjera i tradicija", navela je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o bezbjednosti, Cvijanovićeva smatra da treba sarađivati sa NATO-om, ali ako postoji politička volja, neki akt ili stav naroda do koje mjere ili u kojoj formi žele tu saradnju, onda to treba poštovati.

"Sve da to i nije tako, zašto bi neko pitanje bilo postavljeno kao uslov za formiranje vlasti, osim ako neko nema dogovor da to radi ili ukoliko ne želi da pokaže da je to država koja pripada samo njemu. Pa kako će se onda ostali osjećati u toj državi i kako da u njoj bude povjerenja. Zamislite da neko iz Srpske blokira nekome iz Federacije BiH ko je dobio legitimitet naroda da ima svoje predstavnike", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je lider SDA Bakir Izetbegović izabrao ovaj Savjet ministara, te da sada godinu dana poslije izbora imaju drskosti da još drže te ljude.

Cvijanovićeva je naglasila da je u složenoj zemlji kakva je BiH realnost da se oni koji odlaze u vlast u Sarajevo biraju na teritoriji entiteta, jer BiH nije jedinstvena izborna jedinica za bilo koju poziciju.

Prema njenim riječima, na sceni je politička mržnja i koncept u kojem se istiskuje iz prostora drugačiji identitet i nastoji sačuvati samo jedan i sve pod plaštom navodnog očuvanja zemlje.

"Ovdje se protežira vjerski i nacionalni pristup i identitet jednog naroda u kojem svi ostali traba da budu manjina", rekla je Cvijanovićeva.