Cvijanović: Simpatično navijanje opozicije da izvuče DNS iz vladajuće koalicije

SARAJEVO - Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da joj je simpatično što opozicija stalno navija za to kako treba da izvuče DNS iz vladajuće koalicije, te da sa ovom strankom napravi neki, za sada vrlo imaginarni, politički blok.

"To je imaginacija. Opozicija ne može da izmjeri svoju snagu zbog svih potresa koji su im se dešavali u posljednje vrijeme. Dovoljno je da pogledate kakav proces je otvoren unutar SDS-a, koji je najveći koalicioni partner u okviru opozicione koalicije i očito je da ni oni sami ne znaju čime raspolažu u određenim opštinama. Osim toga, predsjednik DNS-a Marko Pavić je iskusan političar koji sigurno mnogo bolje zna da posloži stvari nego svi opozicionari zajedno", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da ne vidi apsolutno nikakve suštinske probleme u funkcionisanju SNSD-a i DNS-a i da se ništa nije promijenilo u njihovim odnosima, te da tijesno sarađuju.

"Kao neko ko vodi koalicionu Vladu, možda sam neko ko je najpozvaniji da pričam o ovoj temi i da eventualno nešto kritikujem. Nemam šta da kritikujem. Mi smo pripadnici tri različite partije /SNSD-SP-DNS/ koje čine koalicionu Vladu, a da smo u svemu istomišljenici, bili bismo članovi jedne političke partije. Budući da je riječ o tri političke partije, mogu samo da izrazim zadovoljstvo činjenicom da odlično funkcionišemo i da je to najistestiranija koalicija na ovim prostorima koja nepromijenjeno traje već 20 godina", istakla je Cvijanovićeva, koja je premijer Srpske.

Ona je navela da o nekim pitanjima imaju različite stavove, ali da se nikada nije desilo da ih na kraju ne usaglase.

"Prema tome, ne postoji kriza o kojoj se stalno priča i fabrikuje neko potencijalno neslaganje. Zadovoljna sam našim funkcionisanjem i veoma cijenim naše kolege iz DNS-a i SP-a. Mnogo toga smo zajedno uradili, donijeli smo mnoštvo teških odluka u vrlo teškim periodima i uspjeli smo da održimo sistem", rekla je Cvijanovićeva za sarajevski portal "Vijesti".

Na pitanje da li će na predstojećim opštim izborima biti pretendent na neku od pojedinačnih funkcija, Cvijanovićeva je rekla da ne zna, jer na stranačkim organima unutar SNSD-a nisu razgovarali o toj temi.

"To je tema koja će se, vjerovatno, otvarati u martu ili aprilu. Sada ne mogu dati odgovor na to pitanje. Uskoro će se navršiti pet godina otkako sam predsjednik Vlade Republike Srpske, što je samo po sebi bilo vrlo izazovno i teško. Mandat sam dobila u izuzetno teškim vremenima i mogu biti zadovoljna činjenicom što je danas finansijska slika Republike Srpske puno drugačija. Priča o kandidaturama niti zavisi od mene, niti je do sada bila tema naših razgovora", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da u kontekstu kandidature, ovu godinu ne doživljava kao izbornu, jer je, kako kaže, previše usmjerena na to da se posao u Vladi Republike Srpske završi na način da mogu ostaviti puno stabilniju Republiku u narednom mandatu, a to će i dalje biti SNSD-ova vlast sa istima partnerima.

Na pitanje da li će SNSD u martu ili aprilu predstaviti kandidate, ona je pojasnila da su ta dva mjeseca obično vrijeme kada se na stranačkim organima raspravlja o ovoj temi, te da ne može potvrditi kada će kandidati biti poznati.

Cvijanovićeva je naglasila da ne razmišlja o kandidaturi niti je opterećena tim pitanjem, a to što pojedini mediji, ipak, razmišljaju o njoj kao o mogućem kandidatu za predsjednika Republike Srpske, ona kaže da je o sebi čitala i slušala da je budući predsjedavajući Savjeta ministara, zatim da će ponovo ići u trku za člana Predsjedništva BiH, te da će biti kandidat za predsjednika Srpske.

"Sve su to nagađanja, jer mi još ne znamo šta će biti. Sve će zavisiti od političke odluke SNSD-a čiji sam član", rekla je potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović.