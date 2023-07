Cvijanović: Šmit je taj koji urušava vladavinu prava u BiH

BANJALUKA - Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da je Kristijan Šmit glavna prepreka unutrašnjem dijalogu i daljem kretanju BiH ka Evropskoj uniji.

"Na izabranim predstavnicima naroda je da taj proces dovedu do kraja, za šta postoji puna opredijeljenost Republike Srpske, a na Šmitu je samo to da ode iz BiH", naglasila je Cvijanovićeva u intervjuu Srni.

Na pitanje da prokomentariše današnji medijski istup Šmita, Cvijanovićeva je rekla da, nažalost, ovakvi njegovi potezi udaljavaju BiH od tog puta, jer derogiraju i ometaju suvereno donošenje odluka institucija na svim nivoima vlasti.

Ona je naglasila da je upravo Šmit taj koji svojim nelegalnim prisustvom urušava vladavinu prava u BiH zbog koje, tobože, donosi isto tako nelegalne odluke.

"Sve i da je izabran u skladu sa procedurama, a nije, on nema nadležnost da poništava odluke Narodne skupštine Republike Srpske", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da je upravo Ustavni sud BiH, na čije poštovanje odluka upozorava Šmit, rekao i da visoki predstavnik da bi bio legalan mora da bude verifikovan u Savjetu bezbjednosti UN.

"To znači da su upravo stranci, uključujući i Šmita, prvi koji ne poštuju odluke Ustavnog suda BiH, dok licemjerno pozivaju druge da to rade", konstatovala je Cvijanovićeva.

Na pitanje da prokomentariše jučerašnji sastanak političkih partnera na nivou BiH koji je održan u Konjicu, Cvijanovićeva je rekla da vidi da se pravi neka opšta predstava u vezi sa tim sastankom, a komentarišu ga i oni koji mu nisu prisustvovali.

"Tačno da je bilo i povišene temperature u početku, ali i da se nakon toga normalno razgovaralo. Sastanak je pogrešno koncipiran, naši partneri iz političkog Sarajeva su očekivali da se mi tamo nešto pravdamo zbog odluka Narodne skupštine Republike Srpske, pa su onda držali predavanja o ratu, ko kome čestita vjerske praznike, stiglo se do Srebrenice, pa i pokušaja da se analiziraju politički profili i razvojni put pojedinih političara. Sve u svemu ja na takvom nekvalitetnom sastanku još nisam bila", navela je Cvijanovićeva, koja je potpredsjednik SNSD-a.

Ona je naglasila da je pristup delegacije SNSD-a bio da vide šta se radi na nivou zajedničkih institucija gdje čine vlast.

"Imali smo dogovore koji nisu ispoštovani jer u federalnom koalicionom aranžmanu imaju tačke koje ne funkcionišu u skladu sa našim dogovorom. Nismo baš u mogućnosti da stalno pravimo ustupke, a da ono što je dogovoreno ostane nerealizovano", rekla je Cvijanovićeva.

Na pitanje kako je prošao prijedlog u vezi sa integralnim rješavanjem 14 prioriteta, Cvijanovićeva je rekla upravo onako kako je i očekivala, ali joj je bilo potrebno da dobije potvrdu da je to tako, što se i desilo.

"Nisu za to zainteresovani što mi govori o nekoliko stvari, ali možda su dvije, tri važne. Kao prvo, niko nije zainteresovan za evropski put BiH, to su samo isprazne floskule. Čak je to i jasno rečeno kroz jednu konstataciju, ali neću da ofiram ljude pa da govorim ko je to rekao. Bitno je da znamo da je tako. Kao drugo, oni su kadri da žrtvuju 13 prioriteta samo da se ne izvrši jedna tačka u okviru jednog prioriteta koja kaže da treba reformisati Ustavni sud BiH i regulisati odlazak stranih sudija.

Dakle, jasno je. Koga briga za evropske integracije? NJima je bitno da ostanu strane sudije i zajedno sa OHR-om mijenjaju ustavnu strukturu na neustavan način, da bi se zemlja centralizovala i udovoljilo stalnoj kuknjavi političara iz reda bošnjačkog naroda", ukazala je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o istupima Igora Crnatka u vezi sa sastankom političkih partnera na nivou BiH u Konjicu, Cvijanovićeva je rekla da je Crnadak taj koji komentariše sastanak na kojem nije bio.

"Niko tami nije tražio neke pare, kako on tvrdi, već samo da se ispoštuje dogovor o podjeli indirektnih poreza, putarine, zarobljenog novca u 'Elektroprenosu' za investicije. Kad institucije Republike Srpske traže, onda traže svoj novac koji im pripada, a koji drugi u BiH blokiraju", rekla je Cvijanovićeva.