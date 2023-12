Cvijanović: Šmit svjestan da stoji na staklenim i nelegalnim nogama

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je za Srnu da "Angela Merkel nije predložila Kristijana Šmita za visokog predstavnika u BiH da nameće zakone i iživljava se nad demokratski izabranim institucijama u BiH, već da ga udomi jer za njega nije više bilo političkog posla u njegovoj zemlji".

Na pitanje da prokomentariše izjavu Kristijana Šmita, koji se lažno predstavlja za visokog predstavnika u BiH, da ga je na tu poziciju imenovao PIK na prijedlog bivšeg njemačkog kancelara Angele Merkel, Cvijanović je rekla za Srnu da "ako neko mora to da izjavi, onda je svjestan da stoji na staklenim, nepravnim i nelegalnim nogama".

"On sad to koristi kao neki tobože istorijski važan razlog zbog kojeg bismo mi trebali da umremo ili od straha ili od dragosti. Pa, to je tako ponižavajuće čak i slušati", istakla je Cvijanović.

I konačno, dodala je ona, "šta nas briga što je njega predložila Angela Merkel odlazeći sa njemačke i evropske političke scene".

"Nakon svega naopakog što je Kristijan Šmit uradio, sad nam on poručuje i da je valjda važnije što je njega odlazeća kancelarka ubacila u PIK-korpu nego što su nas izabrali naši građani da u njihovo ime obavljamo svoje poslove, u skladu sa Ustavom, kako je to učinio i predsjednik Republike Srpske ili što je Dejtonski sporazum propisao da procedura imenovanja uključuje i Savjet bezbjednosti, a koju on, za razliku od svojih prethodnika, nije prošao", istakla je Cvijanović.

