Cvijanović: Smjene će biti nastavljene

BANJALUKA - Republika Srpska, za četiri godine, biće još jača i stabilnija, najavila je novoizabrana predsjednica i aktuelna premijerka Željka Cvijanović, u intervjuu za magazin Pečat na RTRS-u.

Uvjerena je da je očekuje lakši posao, nego što je imao njen prethodnik, Milorad Dodik, jer, kako kaže, više neće biti opstrukcija srpskih predstavnika sa bh. nivoa. Cvijanovićeva se osvrnula i na kadrovske promjene u Vladi i pojedinim javnim preduzećima.

Nedavne kadrovske promjene nisu usmjerene protiv DNS-a, kako je to predstavljano u javnosti, poručila je Cvijanovićeva i istakla da će smjene biti nastavljene i u narednom periodu.

Uskoro će, kaže, dužnosti biti razriješeni i neki funkcioneri koji nisu kadrovi DNS-a.

"Ne možete nekom pokloniti maksimalno povjerenje, a da taj neko misli da mu je to palo s neba. Ovdje se mora promijeniti pristup, a to znači da, kad donesete neku stratešku odluku o nečemu što je važno za društvo u kojem živite i koje vam je poklonilo povjerenje, ne možete to posmatrati u smislu "Idem da se konsultujem sa ovim, a ne sa onim ko je odgovoran za stanje u društvu". To neće tako moći", kaže Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva priznaje da je trebalo da bude više smjena u prethodnom periodu, ali da je, zbog velikih izazova s kojima se suočavala Srpska, pažnja bila usmjerena na druge stvari. Sada, kaže, slijedi kadrovsko pospremanje, ali i postavljanje odgovornih ljudi na sve važnije funkcije, na oba nivoa vlasti.

"Јa vjerujem u Republiku. Vjerujem da ćemo zaštiti sebe i svoju poziciju. To možemo da uradimo samo ako smo jaki. Možemo da radimo, ako biramo one koji nisu kalkulanti, koji nisu mešetari, koji znaju šta su prioriteti i kako se prioriteti postavljaju i brane. Mislim da smo tu dobili zdraviju političku situaciju", istakla je ona.

Cvijanovićeva nije željela da otkrije ko će biti njen nasljednik na premijerskoj poziciji, ali je poručila da nova vlada mandat može preuzeti relaksirano, jer će, kaže, zateći apsolutno sređenu situaciju.

Govoreći o svom mandatu na poziciji predsjednice Republike, Cvijanovićeva je istakla da će joj priroritet biti dalje jačanje institucija Srpske i poboljšanje ekonomskog i poslovnog ambijenta, kako bi bio zaustavljen odliv stanovništva.

(RTRS)