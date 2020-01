Cvijanović: Srpska će biti sve jača i razvijenija

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je da će Srpska iz godine u godinu biti sve jača, bolja i razvijenija.

"To podrazumijeva da institucije Republike Srpske rade svoj posao i da budemo okupljeni oko onoga što su naši glavni ciljevi, a to su mir, stabilnost i interesi Republike Srpske", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci nakon što je prisustvovala večernjem bogosluženju u Sabornom hramu Hrista Spasitelja.

Ona je navela da to podrazumijeva da se vodi računa i o lokalnim zajednicama i o mladim generacijama.

"Sve ovo što danas radimo i jeste u ime budućih generacija. To jeste život i nastavak Republike Srpske", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da će ove godine i Dan Republike biti obilježen pod sloganom "Za sva vremena" koji govori više od bilo kojih poruka i rečenica.

"Nama Republika Srpska služi za sva vremena, ona je tu da bi trajala. Nije nastala da bi bila neka prolazna kategorija. Znam da građani duboko osjećaju važnost Srpske jer su svjesni koliko je ona značajna za naše živote i za generacije koje će doći. U krajnjem slučaju, to je naš odnos prema svima koji su dali živote braneći slobodu u Republici Srpskoj za sve nas i mi ih ne smijemo iznevjeriti", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila očekivanje da će 2020. godina biti godina stabilnosti, napominjući da su institucije Republike Srpske na tome radile već od 2016. godine.

"Svake godine bilježimo sve bolje ekonomske rezultate i to nam je dalo priliku da povećavamo plate, penzije, da otvaramo nova radna mjesta, da tijesno sarađujemo sa našim socijalnim partnerima i kao rezultat te saradnje da donosimo dobra rješenja. To nije kraj i nije dovoljno, jer može da se uradi više. U okolnostima i pod pritiscima pod kojima se funkcioniše mnogo godina mislim da su i to dobri rezultati. Opredjeljenje institucija jeste da rade za dobrobit Republike Srpske i svakog njenog građanina", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je svim građanima Republike Srpske čestitala Badnje veče, Božić i Dan Republike, poželjevši im da žive u miru i stabilnosti u Republici Srpskoj.

Večernjem bogosluženju, koje je služio Njegovo preosveštenstvo vladika banjalučki Jefrem, prisustvovao je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović, te veliki broj pravoslavnih vjernika.

Nalaganje badnjaka obavljeno je nakon bogosluženja u banjalučkom Hramu Svete Trojice.