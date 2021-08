Cvijanović: Srpska će štititi ako počnu hapšenja zbog "Inckovog zakona"

MOSKVA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da će Srpska imati obavezu da se štiti ako bude rizika i počnu hapšenja zbog "Inckovog zakona".

Odgovarajući na pitanje da li je nametnuta odluka bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka o "zabrani negiranja genocida" samo dio strategije pritiska Zapada, ne samo na Srpsku nego i na Srbiju i srpski faktor u cjelini, Cvijanovićeva je rekla da smatra da jeste tako.

Cvijanovićeva je istakla da je nedopustivo da bilo ko nameće odluke i zakone i da stranac donosi zakone umjesto parlamenta i lokalnih institucija.

"Drugo, smatram da se pod ogromnom prijetnjom našla sloboda govora. Vi zabranjujete, ne samo političarima, nego i mislećim ljudima, univerzitetskoj zajednici, naučnicima, istraživačima da bilo šta govore na tu temu zato što će protiv njih biti pokrenut krivični postupak, osudiće ih i poslati u zatvor. Shvatate li koliko je to antidemokratski da branite ljudima da govore o nečemu?", rekla je Cvijanovićeva za rusku Federalnu novinsku agenciju (FAN).

Treće, naglasila je ona, problem je u tome što se radi o jasno definisanim namjerama koje se ne vide samo u miješanju visokog predstavnika, nego u stalnom obračunavanju sa Republikom Srpskom.

"Ti stalni napadi su usmjereni i protiv Srbije, a na globalnom nivou pokušavaju se obračunati sa srpskim nacionalnim korpusom i oslabiti ga nezavisno od toga gdje žive Srbi - u Srbiji ili Srpskoj. To smatram apsolutno nedopustivim", navela je Cvijanovićeva.

Ako pogledate cijelu tu situaciju, dodala je ona, to je posljednje sredstvo kojim su nam pokazali svoj neprincipijelni odnos koji je po svojoj suštini antisrpski.

"Ali, ipak ne mogu da povjerujem da su toliko ignorisali činjenicu da je to antidemokratski i necivilizovano da jedan jedini čovjek uzurpira nadležnosti institucija i donosi zakone. Kako donošenje zakona od pojedinca, a ne parlamenta može biti dozvoljeno u demokratskom društvu? Sadašnja haotična i potpuno depresivna situacija, koja je isprovocirana spolja upravo od visokog predstavnika, praktično je neodrživa", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da će ovaj zakon doprinijeti dodatnoj segregaciji jer je očigledno da svaki od tri naroda ima svoju agendu, svoje viđenje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

"U takvoj državi moguće je reći da će to dovesti do dodatnih problema, produbiće razdor i provaliju između nas. To će dodatno iskomlikovati sve ono što ionako nije bilo jednostavno u BiH. Mislim da je to posljednja kap koju više nemamo namjeru da trpimo i zato je došlo vrijeme da mijenjamo stvari", rekla je predsjednik Srpske.

Na pitanje da li je realna prijetnja da će početi talas hapšenja, ona je rekla da smatra da takva namjera zaista postoji.

"Vidjećemo, ako bude rizika, znači da ćemo imati obavezu da se štitimo", navela je Cvijanovićeva.

Govoreći o tome koliko može da traje srpski bojkot zajedničkih institucija BiH, ona je rekla da može da traje dok problem ne bude riješen i da je obavezan da ga riješi onaj ko ga je napravio.

Cvijanovićeva je istakla da ovaj zakon može ukinuti jednostavno visoki predstavnik koji ga je i donio, ali da on izjavljuje da su to nadležnosti parlamenta.

"Eto, izvolite u parlament i raspravljajte o tom zakonu i 10 godina ako treba. Zašto je taj zakon važniji nego, recimo, zakon koji obezbjeđuje ekonomske reforme da se toliko o njemu raspravlja? Zašto je taj zakon važniji od drugih koji će, na primjer, pomoći u socijalnoj sferi i uvećati penzije i plate? Zašto je to toliko važna tema? Zašto nam visoki predstavnik ne pomogne da ojačamo ekonomiju, usavršimo socijalnu sferu? Zašto nam ne pomogne u privlačenju stranih investicija? Ispada da je to sve neprincipijelno", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je donošenje ovog zakona samo dodatno usložnilo ionako tešku situaciju u BiH u kojoj vladaju nerazumijevanje i podjele i to će dovesti do produbljivanja segregacije.