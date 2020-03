Cvijanović: Srpska ne može biti migrantski stacionar

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je bazični stav da Srpska ne može biti stacionar ili parkiralište za migrante i da se on ne može mijenjati.

"Nemamo mogućnosti da gradimo kapacitete i da se uhvatimo u koštac sa nečim što je poseban prije svega bezbjednosni, ali i zdravstveni, ekonomski i socijalni rizik jer je to za nas teret. Ne mijenjamo svoj odnos ni prema Evropskoj uniji /EU/, ali naša poruka je da ne mogu očekivati od nas da otvorimo svoje granice ako ni oni ne otvaraju svoje", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Prema njenim riječima, napravljen je veliki propust u nastojanju da budu ojačane spoljne granice EU time što je blokirana granica BiH prema Hrvatskoj, ali ne i spoljna granica preko koje su migranti došli u EU.

"To znači da nisu napravili dobar posao. Ovdje se sve pretvara u politikantstvo. Ako mi imamo odnos prema Fronteksu, to postane politikantstvo i tumači se kao da nešto nećemo. Srpska želi da Fronteks radi svoj posao, ali širom spoljne granice EU, a ne da migrante puste na jednom mjestu da dođu kod nas, a onda ne žele da ih puste da idu dalje i uđu u EU", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je Evropa proteklih godina napravila velike greške i pokazala deficit razumijevanja za mnoga globalna kretanja.

"Žalim zbog toga jer sam uvijek željela da vjerujem u projekat EU i smatrala da i mi treba da se nađemo tamo. Pozivi dobrodošlice za veliku migrantsku populaciju da bi nadomjestili nedostatak radnika im se na kraju obio o glavu. Pravili su sporazume sa Turskom i rekli da štite spoljne granice i da je to prioritet EU, ali smo vidjeli da to ne funkcioniše. Možda neko smatra da mi treba da budemo žrtva tog procesa, ali ja ne dijelim to mišljenje. Srpska ili bilo koja druga država zapadnog Balakana ne može da odradi ovaj posao sama", kaže Cvijanovićeva.

Navodeći da je cijela EU na nogama zbog migrantske krize, Cvijanovićeva je poručila da Srpska treba da ostane dosljedna stavovima svojih institucija jer je to njeno pravo, a ne samo da slijepo sluša kada joj drugi nameću neke radnje i daju sugestije koje dolaze od onih koji ni sami ne znaju kako da se izbore sa tim problemom.

"Zašto Mađarska i Austrija, koje su članice EU, imaju pravo da jasno kažu da neće da prime migrante, a mi nemamo pravo da to kažemo? Zašto se mi ne bismo uplašili zbog činjenice da neko u Evropi kaže da će migrante zaustaviti na Balkanu? Šta ćemo mi sa njima? Ako smo partneri, onda to nije partnerski riječnik, niti je pomoć koja se pruža partnerska", naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, Srpska nije prouzrokovali migrantsku krizu jer nije ratovala u drugim zemljama i izmišljala priče o uvođenju demokratije i rušenju režima, ali, nažalost, mora da učestvuje u rješavanju problema.