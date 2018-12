Cvijanović: Srpska po pitanju NATO neutralna do referenduma

Komentari: 2

Bravo predsjednice. Zalosno da narod ne razumije sta znaci i kakvo je dobro za narod da ima direktnu demokratiju kao svicarsci. Svicarci za sve pitaju narod zbog toga je njihov politicki model jedan od najboljih na svijetu. Ako to postane praksa u RS i kad bi bog dao na prostoru cijele BiH onda bi to bilo najbolje za narod koji tamo zivi; a na to imate pravo. Trebate malo vise u javnosti o tome pricati..bravo jos jednom