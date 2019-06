Cvijanović: Srpska stabilna i sigurna, na nivou BiH opšte mrtvilo

Komentari: 1

Jednostavno naški

Zna li ova žena što priča? Ima li ona uošte pojma da je Predsjednik RS? Gdje vam je mladost, predsjednice? Eno je, ode put Gradiške i dalje prema Berlinu. Ne da osvaja, već da ostane. Gdje su vam penzioneri predsjednice? Eno ih crkavaju uz kontejnere za smeće? Kolika je plata radnika u Srpskoj predsjednice? Koliki je akumulirani gubitak u Rafinerijama Brod i Modriča? Ko dobija poslove u Srpskoj predsjednice? Kome preprodajete narodne firme, pa ih opet otkupljujete otimajući od naroda? Šta je to ovdje dobro? To što smo Srbi? Možemo li unovčiti Srpstvo predsjednice? Znate li kako izgleda država? Kako se pravi? Gdje vam je vojska, monetarna vlast, spoljna politika, kontrola granice predsjednice? Mislite li vi da je narod toliko glup i toliko trplji da ga možete do besvjesti zajebavati?