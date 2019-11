Cvijanović: Srpska u Sarajevo šalje ljude koji neće praviti blokade već ekonomski napredak

BANJALUKA - Ljudi koji će u novom sazivu Savjeta ministara BiH donositi odluke u ime Republike Srpske neće čuvati stvari u ladicama, kaže predsjednik Srpske Željka Cvijanović.

Za godinu dana koliko se čekalo da se konačno uđe u priču oko formiranja vlasti na zajedničkom nivou, čekale su i investicije, projekti i sporazumi važni za građane oba entiteta. Neko je, kaže Cvijanovićeva, igrao političke igre, a u tome su najviše ispaštali građani.

"Ja znam ko će biti ljudi koji će tamo sjediti i ispred i u ime Republike Srpske, i znam da je njihov moto i način rada taj da se stvari ubrzavaju da bismo omogućili ekonomski, stvarni neki napredak i da će oni u tom smislu biti servis, jer su dužni to da budu. I da neće opstruisati ono što je važno za Republiku Srpsku. Gore više nećete biti ljudi koji će glasati protiv toga da treba da podijelite dobit "Elektroprenosa" koja je zajedničko preduzeće", istakla je za ATV Željka Cvijanović, predsjendik Republike Srpske.

Podsjeća na primjer mosta Bratoljub za koji, dosadašnji Savjet ministara nije htio da ratifikuje sporazume ili uplati novac. U Republici Srpskoj od novog saziva očekuju da ne gura stvari pod tepih, kako se ne bi ponovo morala zbrajati milionska šteta na račun građana BiH.

"Sve ove godine mi smo muku mučili da dođemo do novca koji nam pripada. Ljudi koji su do sada bili ministri ili neki poslanici su govorili.. mi ne želimo da to ratifikujemo, ne želimo to da propustimo, ne želimo to da uradimo.. znate zašto ne želimo da se Republika zadužuje. A onda isti ti ljudi dođu i kažu, zašto vi sada ne pustite da radi parlament BiH, da biste to ratifikovali. Pa, izvinite, to je isto to posuđivanje para", naglasila je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

U odluke koje će u buduće, na mjestu predsjedavajućeg Savjeta ministara donositi SNSD-ov Zoran Tegeltija, ne sumnjaju u vladajućoj koaliciji.

"Da se otkoče investicije koje čekaju odgovarajuće odluke sa nivoa Savjeta ministara kako bi svi građani BiH mogli da imaju, kao što vi rekoste određene benefite. Vi imate tamo, neko kaže, milijadrdu, neko dvije milijarde sredstava koje su već pripremljene i čekaju odluke sa nivoa Savjeta ministara", rekao je Nedeljko Čubrilović, predsjendik Narodne skupštine Republike Srpske.

"Socijalistička partija podržava Zorana Tegeltiju na poziciji predsjedavajućeg Savjeta ministara, i učinićemo sve što možemo da on obavi što uspješnije svoju dužnost, smatram da je dovoljno kompetentan, stručan i iskustven u radu institucija u državi i da će sigurno svojim radom kroz Savjet ministara dati jedan vidan doprinos. Posebno u oblasti gdje je on imao najzapaženije djelovanje, a to je oblast ekonomije", istakao je istakao je Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije.

Tegeltija bi već u narednim danima sa koalicionim partnerima trebalo da razgovara o formiranju novog saziva Savjeta ministara. Predsjedništvo BiH, prošle sedmice imenovalo je Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH.

(ATV)