Cvijanović: Stekli se uslovi za ukidanje vanrednog stanja i policijskog časa

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da su stečeni uslovi za ukidanje vanrednog stanja i da to podrazumijeva prestanak i potrebe za policijskim časom.

"Policijski čas je bio u funkciji smanjenja kontakata i masovnih okupljanja jer je to nosilo dodatni rizik za širenje virusa korona. S obzirom na to da je otvorena većina objekata i da postoje propisane mjere, nema potrebe za postojanje policijskog časa. On je blisko vezan za vanredno stanje i očekujem da ćemo ukinuti policijski čas", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da će Srpska nakon ukidanja vanrednog stanja neko vrijeme funkcionisati u uslovima vanredne situacije, koja je bila na snazi prije donošenja odluke o proglašenju vanrednog stanja.

"To znači da će postojati drugačiji režim funkcionisanja u odnosu na potpuno normalno stanje, ali će biti promjena u odnosu na današnju situaciju. I dalje će biti veliki izazov organizovati sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske i moraće biti održavane uz mjere zaštite", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o posebnoj sjednici Narodne skupštine na kojoj će biti razmatran prijedlog za ukidanje vanrednog stanja, Cvijanovićeva je izrazila očekivanje da će rasprava biti konstruktivna.

"Očekujem da ćemo bez problema doći do odluke o ukidanju vanrednog stanja i potvrđivanja uredbi sa zakonskom snagom koje sam donijela kao predsjednik Republike, a da se nakon toga u nastavku sjednice bavimo životnim pitanjima koja proističu iz rebalansa budžeta. Pred nama su veoma važne stvari kako bismo zaokružili prethodnih duže od dva mjeseca i sagledali nove korake u skladu sa finansijskim mogućnostima i epidemiološkom situacijom", rekla je Cvijanovićeva za ATV.

Podsjetivši da je donijela 19 uredbi sa zakonskom snagom, Cvijanovićeva je naglasila da su one bile neophodne za adekvatno funkcionisanje sistema u vrijeme vanrednog stanja.

"Nijedna uredba nije izašla izvan potreba onog što nalaže vanredno stanje. Nije bilo zloupotreba, niti izmjena zakonskih rješenja samo zato što neko misli da to treba, a nema veze sa vanrednim stanjem. Sve smo radili veoma pedantno, postigli maksimum u datim okolnostima i uradili dobar posao", ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je svaki put uoči donošenja uredbe pribavila mišljenje predsjednika Narodne skupštine, te proširila procedure predviđene Ustavom s ciljem veće transparentnosti i odgovornosti predlagača rješenja.

Predsjednik Srpske je istakla da je praktikovala da sasluša obrazloženja predsjednika Vlade i resornih ministara u vezi sa potrebama za donošenje i efektima uredbi, te da su svaki put bili prisutni i predsjednik Narodne skupštine, koji je i predsjednik skupštinskog Odbora za ustavna pitanja, te predsjednik Zakonodavnog odbora parlamenta.

"Kao predsjednik Republike mogla sam da donesem uredbe tako što pribavim samo mišljenje predsjednika Narodne skupštine, ali htjela sam da postoji rasprava i dijalog, a posebno međuinstitucionalno djelovanje kako niko ne bi eventualno prisvajao određene stvari i uzurpirao ovlaštenja. Svi smo se ponašali krajnje odgovorno i oprezno. Nekada smo imali konsultacije i po nekoliko dana i procjenjivali situaciju", pojasnila je Cvijanovićeva.

Govoreći o kritikama poteza vlasti u Srpskoj koje dolaze iz opozicije, ona je istakla da je njima u protekla dva mjeseca bilo prilično dosadno jer nije bilo manifestacija koje su često pretvarali u cirkusne situacije.

"Iz tog razloga dolaze njihove kritike. Ne postoji prostor za razmišljanje da je neko bilo šta uzurpirao ili prisvojio sebi neka prava. Naš Ustav je vrlo jasan i propisao je šta i kada može da radi predsjednik Republike. Ovdje nema skrivenih namjera i planova, sve je otvoreno i dostupno javnosti i tu nisu postojale zloupotrebe", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je konstatovala da je javnost stalno u prilici da gleda one koji su manje zaposleni kako kritikuju one koji su prezaposleni.

"Ali ne osvrćem se previše na to. Kada se desi ovakva situacija onda morate pokazati da možete da djelujete i da to radite na najbolji mogući način, a ne da sjedite u nekom ćošku i sve kritikujete nezadovoljni što ne rade kafane i što ne možete otići u Narodnu skupštinu da pravite scene ili da okupljate ljude i pravite performanse", rekla je Cvijanovićeva za ATV.

Predsjednik Republike je ocijenila da oni koji pričaju da je situacija u vezi sa virusom "naduvana" i kao argument navode da se u Švedskoj moglo nesmetano kretati i da su radile kafane, bježe od činjenice koliko ljudi je dnevno umiralo u toj državi, koliki je njihov procenat u odnosu na broj stanovnika, te da su stariji ljudi bili prepušteni da umiru i nisu dobijali terapiju jer su stari.

"Lako je napraviti plan za nešto što znate, ali ovo je nešto novo i mi smo se ponašali slično kao 98 ili 99 odsto zemalja. Morali smo zaustaviti kontakte, a da bismo to uradili morali smo nažalost zaustaviti i određene biznise, a potom razmišljati kako da pomognemo privredi. Vjerujem da imamo dobre epidemiološke rezultate, ali o tome treba da govore stručnjaci", naglasila je Cvijanovićeva.

Važno je, dodala je ona, da građani razumiju da je Srpska kroz ovaj teški period prošla na način da su njene institucije radile i da su i u vrijeme vanrednog stanja uspjele da stvari drže pod kontrolom.

"Kada pogledamo kakva je bila situacija na globalnom tržištu i kako je bilo teško doći do opreme za zdravstveni sektor, onda možemo biti zadovoljni da smo uspjeli da to obezbijedimo. Nešto smo dobili kao donaciju, ali veći dio smo nabavili i nismo se doveli u situaciju da ne znamo šta da radimo da smo imali veći broj pacijenata, a nemamo dovoljan broj respiratora, zaštitnih odijela, maski, rukavica i druge opreme. Prevazišli smo to i to se nije desilo", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, i dalje postoji opasnost i niko u svijetu ne govori o potpunoj normalizaciji stanja.

"Svi upozoravaju i mi to moramo činiti prema našem stanovništvu da bi se pridržavali određenih stvari jer je najveći problem ako se desi da imamo prevelik broj teško oboljelih koje ne možemo zbrinuti ili veliki broj zaraženih zdravstvenih radnika koji ne mogu da brinu o njima. Mi smo uradili sve da ne treba da budemo mnogo zabrinuti, ali ne možemo biti relkasirani", ukazala je Cvijanovićeva.

Ocijenivši da je šire testiranje populacije neophodno, Cvijanovićeva je rekla je Medicinski fakultet u Foči dobio zadatak da izradi protokol kako će biti realizovano testiranje koje će vjerovatno početi u julu.

"Fokus je na tome da vodimo računa da stvari ne izmaknu kontroli. Srpska je bila u teškom periodu, uspješno ga je prošla i apelujem na sve da se pridržavaju mjera koje će ostati na snazi. Život se postepeno normalizuje. Ukidanjem policijskog časa to će izgledati još bolje. Institucije rade da bi popravile privrednu sliku, izašle u susret radnicima i poslodavcima, a vodimo računa i o zdravstvenom sektoru. Ali to možemo da ugrozimo ukoliko naše ponašanje ne bude adekvatno", poručila je Cvijanovićeva.