Cvijanović: Štititi autonomiju Srpske, nivo BiH da bude efikasan

PRIJEDOR - Kandidat SNDS-DNS-SP za predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da će štititi autonomiju Srpske i njeno pravo da odlučuje o svojoj sudbini, te naglasila da nije za slabu BiH, već za to da nivo BiH poštuje Dejtonski mirovni sporazum i bude efikasan u okviru svojih nadležnosti.

"Jaka Republika Srpska je imperativ i garant našeg opstanka. Kao predsjednik, braniću naše ustavne kapacitete i nadležnosti. Znam da je Republika Srpska svetinja za građane, i to je osnovna vodilja za svakoga ko pretenduje da obavlja dužnost predsjednika", naglasila je Cvijanovićeva.



Ona je navela da će nastaviti da podržava put evropskih integracija jer je to u interesu građana, ali da će u okviru tih kretanja insistirati na potpunoj vidljivosti Republike Srpske.



"Ne tražimo ništa više, niti manje od onoga što nam prema Ustavu pripada", rekla je Cvijanovićeva za list "Kozarski vjesnik" iz Prijedora.



Ona je naglasila da je isto tako važno da na mjestu srpskog člana Predsjedništva BiH nakon oktobarskih izbora bude čovjek koji zna kako se brane i čuvaju interesi srpskog naroda.



"Potrebna je bliska saradnja, komunikacija i podrška između predsjednika Srpske i srpskog člana Predsjedništva. Predsjednik Milorad Dodik i ja smo saradnici dugi niz godina, i sigurna sam da građani znaju da smo mi tim koji će očuvati jedinstvo i donijeti brojne pobjede za Republiku Srpsku", istakla je Cvijanovićeva.



Ona je napomenula da je, osim ekonomskog napretka, institucionalna stabilnost od presudnog značaja, i da je to najveća bitka koja se vodi unutar BiH.



"Uprkos nastojanjima inostranog faktora, dijela međunarodne zajednice i aktivnosti opozicije na nivou BiH, mi smo radili, zaštitili institucije, obezbijedili njihov nesmetan rad i radimo za dobrobit građana, postižući dobre rezultate. Sačuvali smo funkcionalnost, efikasnost i stabilnost naših institucija. Vlada i Narodna skupština Srpske su najefikasniji organi izvršne, odnosno zakonodavne vlasti u BiH. U drugom entitetu svakodnevno svjedočimo situacijama da zasjedanja vlade ili parlamenta ne može da počne jer ne postoji ni minimum konsenzusa o brojnim pitanjima", navela je Cvijanovićeva.



Ona je ukazala da je opozicija iz Srpske, koja je činila vlast na nivou BiH protekle četiri godine, uvijek donosila odluke na štetu Republike Srpske.



"NJihov stav je da Sarajevo treba da bude mjesto odlučivanja u ime Republike Srpske, a naš stav je da je jedino mjesto u kojem se donose odluke za srpski narod Banjaluka i institucije Srpske", rekla je za Cvijanovićeva.



Ona je dodala da njen protivkandidat iz SzP Vukota Govedarica za sebe kaže da je neiskusan da bi bio član Predsjedništva, pa se, eto, odlučio kandidovati za predsjednika Republike.



"Na ovaj način je pokazao odnos prema Republici Srpskoj, njenim institucijama i građanima. Svaki dalji komentar je suvišan. NJegovi saradnici već mjesecima pokušavaju da me, kao kandidata za predsjednika, na najprljaviji način diskredituju, ne ustručavaju se ni da u političko blato uvlače i članove moje porodice", kaže Cvijanovićeva.



Ona je rekla da je Vlada koju je vodila, uprkos mnogim izazovima - vrlo teškim finansijskim okolnostima, katastrofalnima poplavama u maju 2014. godine, sušama 2015. i 2017. godine, pokazala da brine o svojim građanima, ispunila ciljeve, i Republika Srpska danas stabilnim korakom ide naprijed.



"Bilježimo stalni rast BDP-a i redovno izvršavamo sve budžetske obaveze. Broj zaposlenih polako, ali stabilno raste, naša industrija se razvija, privreda jača, samo u ovoj godini povećali smo agrarni budžet sa 60 na 71 milion KM", navela je Cvijanovićeva, koja je i premijer Srpske.



Ona je istakla da, zahvaljujući odgovornoj politici, penzioneri danas primaju oko 20 odsto veću penziju, a plate su povećane radnicima i u privatnom i u javnom sektoru.



"Brinuli smo o borcima i njihovim porodicama. Povećana su izdvajanja za sve socijalne kategorije, lica sa invaliditetom i boračke kategorije. Vlada je obezbijedila dva miliona za lične invalidnine, mjesečni borački dodatak povećan je za 3,1 odsto, a godišnji za 8,8. Za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih i ratnih vojnih invalida utrošeno je više od 150 miliona KM. Posebno sam ponosna na to što smo svim nezaposlenim porodiljama obezbijedili naknadu u visini minimalne plate /405 KM/ u periodu od 12, odnosno 18 mjeseci", navela je Cvijanovićeva.



Ona je rekla da su zahvaljujući ispravnoj politici i odgovornom odnosu prema budžetu obezbijeđene rezerve od oko 120 miliona KM koje su ove godine usmjerene u lokalne zajednice u Srpskoj za realizaciju strateških projekata.



Cvijanovićeva je istakla da je posebno ponosna na dobru saradnja sa lokalnim zajednicama, jer nema dobrih projekata bez dobrih inicijativa sa lokalnog nivoa.



"U Prijedoru postoje razvojne incijative i Vlada Srpske je podržala realizaciju brojnih projekata. Po različitim osnovama iz Razvojnog programa i budžeta Republike do sada je Vlada Srpske u Prijedor uložila skoro 144 miliona KM, a posredstvom kreditnih linija Investiciono-razvojne banke plasirano je još oko 48 miliona KM", rekla je Cvijanovićeva i dodala da je u planu i izgradnja auto-puta Banjaluka-Prijedor, koji je izuzetno značajan za unapređenje i razvoj Prijedora, kao i cijele regije.



Cvijanovićeva kaže da je svjesna da predstoji još mnogo izazova, ali da vjeruje u ono šta radi i da građani znaju šta od nje mogu da očekuju - ozbiljnost, odgovornost i posvećenost izvršavanju državničkih obaveza.



"Republici Srpskoj treba predsjednik koji razumije insitucionalne procese, koji ima iskustvo i poznanstva u regionalnim i međunarodnim okvirima. Patriotizam se ne pokazuje riječima, nego djelima", poručila je Cvijanovićeva.