Cvijanović: Stranci vode akciju spašavanja Mladena Ivanića

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske i potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da je da su "u akciju spašavanja Mladena Ivanića aktivno uključeni i stranci koji ne prestaju da smišljaju planove kako da osujete predsjednika Milorada Dodika da dođe u Predsjedništvo BiH".

U intervjuu Srni na pitanje da prokomentariše tvrdnje kandidata SzP za srpskog člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića da izbore počinje na bazi od 317.000 glasova koje je ostvario na prethodnim izborima, Cvijanovićeva je ocijenila da se ta baza poprilično istopila, i to najmanje za 100.000 glasova.

"Ankete, koje Ivanić navodno ne čita, pokazuju da on za predsjednikom (Miloradom) Dodikom zaostaje preko 120.000 glasova. On je, u suštini, ipak, unikat političar i to ne samo po tome što je u manje od četiri godine uspio da iznevjeri svoje i srpske i bošnjačke glasače, već i po pokušajima da vodi ličnu kampanju odvajanjem i od svoje partije, ali i drugih partija iz bloka kojem pripada. Ta kampanja po principu 'izlovanog očuvanog pojedinca' u moru promašenih političkih likova iz njegovog okruženja je pomalo i smiješna", navela je Cvijanovićeva.

Ona je upozorila da "Ivanić nije sinonim za stabilnost, već za nečinjenje i bježanje od odgovornosti".

"Patetična je njegova priča o tome kako se on ne slaže s tim da ambasadori BiH neovlašteno otvaraju poštu, 'mlate' ratnim zastavama BiH po svjetskim prestonicama, glasaju mimo instrukcije po međunarodnim organizacijama, ali da im navodno ništa ne može, kao i ona da je zaustavio britansku rezoluciju o genocidu. Da nije bilo vlasti u Srbiji i adekvatne reakcije Rusije u Savjetu bezbjednosti, svi bismo mi, pored Ivanića živog i zdravog, dobili pečat na čelu", konstatovala je premijer Srpske.

"Koalicioni sporazum prirodni slijed stvari"

Cvijanovićeva je istakla da koalicioni sporazum SNSD-a, DNS-a i SP-a prirodni slijed stvari u okviru koalicije koja traje već 20 godina i koja je okupljena oko iste ideje, a to je sve jača Republika Srpska.

"Republika svjesna sebe, svojih potencijala, Republika sa očuvanim nadležnostima, sa jasnim stavom u Sarajevu, ali i usmjerena na stvaranje sve boljih pretpostavki za život naših građana. Iako su pravljene razne spekulacije prethodnih mjeseci, nikad nije bilo upitno da li ćemo nastupiti zajedno na izborima, jer su među nama stvari jasno poslagane. Vjerujem u ubjedljivu pobjedu naše koalicije", istakla je Cvijanovićeva u intervjuu Srni.

Ona je naglasila da je Republika Srpska izašla iz krize, da je Vlada obezbijedila potpunu ažurnost u izvršenju budžetskih obaveza, uzela u obzir zahtjeve svih socijalnih partnera i krenula u izvršenje svih dogovorenih aktivnosti.

"Nismo smanjivali, niti ukidali bilo kakava prava, već smo ih povećavali i nadograđivali. Stvari teku onako kako smo planirali, i sve to smo uspjeli uprkos finansijskoj blokadi od sarajevske vlasti u kojoj su učestvovali SDS, PDP i NDP, ali i štetnim političkim odlukama ovog trojca. Kad su vidjeli da ulazimo u fazu potpune stabilnosti i kad im je propala namjera da finansijski devastiraju Republiku Srpsku, onda su ljudi iz Saveza za promjene (SzP) krenuli u svjesno kreiranje lažne slike o militarizaciji Republike i pravojnim formacijama", naglasila je premijer Srpske.

"Donošenje Strategije spoljne politike ozbiljna greška"

"Donošenje Strategije spoljne politike BiH bez konsultovanja institucija Republike Srpske bila je ozbiljna greška. Ako je to ispravan metod, pitam ga zašto je onda 2003. godine kad je bio ministar inostranih poslova tražio da se provede široka rasprava uz konsultovanje svih institucija, a ovaj put je to izbjegao", rekla je Cvijanovićeva.

Kada Ivanić postavlja pitanje zašto je kadar SNSD-a promijenio stav u vezi sa NATO putem BiH, kaže Cvijanovićeva, onda ga treba podsjetiti da je nastupila nova politička i pravna činjenica koja se ogleda kroz rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske o neutralnosti, koju je Ivanić ignorisao prihvativši formulaciju da postoji široki konsenzus o kretanju ka NATO.

"U međuvremenu, a tu govorim o vremenskom razmaku dužem i od deset godina, nastupila je još jedna činjenica, koja je i dovela do te rezolucije, a to je da su sudovi stavljeni u funkciju otimanja imovine od Republike i prenošenje na nivo BiH da bi se aktivirao Akcioni plan za članstvo u NATO. To još nigdje, ni u jednoj zemlji nije zabilježeno, da sudovi presuđuju da bi se aktivirao neki politički ili vojni proces o kojem u svakoj normalnoj zemlji odluke donose institucije i građani putem demokratskih metoda.

Ali, u BiH smo vidjeli i da se tužilaštva i sudovi koriste i onda kad treba saslušavati narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske ili poslanike u Parlamentarnoj skupštini BiH zbog toga što za nešto jesu ili nisu glasali. Saslušavani su i direktori agencija, kao, na primjer Agencije za statistiku, onda kad treba izvršiti pritisak da se priznaju netačni rezultati popisa", podsjetila je Cvijanovićeva.

Povrh svega, naglasila je premijer Srpske, politička činjenica je i to da je Srbija definisala poziciju neutralnosti, a svi politički subjekti u Republici Srpskoj rekli su da to treba pratiti i s toga se postavlja pitanje zašto Ivanić jedno priča, a drugo radi.

"Čavićeva izjava najobičnija glupost"

Na pitanje da prokomentariše najavu predsjednika NDP-a Dagana Čavića da će je tužiti zbog izjava na njegov račun, Cvijanovićeva je rekla da mu neće biti prvi put da je tuži, te da je to pravo svakog građanina.

"Kad im se kaže ono što ne godi njihovom uhu, onda je to 'prostački jezik koji ne priliči jednoj dami', a kad oni iznose vulgarnosti na moj račun, onda im to, valjda, priliči. Čavićeva izjava da ja svojim kvalifikacijama ugrožavam bezbjednost njega i njegove porodice je najobičnija glupost. Ali, pošto se ja, za razliku od njega i njegovih kompanjona, ne bavim tuđim porodicama, mogu da uputim izvinjenje članovima njegove, kao što bih to učinila i kad je riječ o svakoj drugoj porodici, ako smatraju da im pričinjavam bilo kakvu neugodnost", rekla je Cvijanovićeva.

A, što se tiče Čavića lično, mogu jedino da mu poručim da je podrška građana jedina mjera našeg rada kao političara. Usput, ne mislim da bivšem predsjedniku Republike priliči da unosi zvučnike u skupštinu, duva u pištaljke ili glumi buntovnika", istakla je Cvijanovićeva.