Cvijanović: Svaki novi visoki predstavnik manja šansa da idemo ka EU

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas da Republika Srpska ne prihvata nametnuta rješenja i da odlazeći visoki predstavnik Valentin Incko ne može nikome zadavati dnevni red.

Povodom Inckove izjave da dolaskom Kristijana Šmita na funkciju visokog predstavnika očekuje ofanzivniji pristup BiH u smislu nametanja odluka, pa čak i kažnjavanja, Cvijanovićeva je izjavila novinarima u Banjaluci da je "sve oko Incka ovdje besmisleno".

"Vi odlazite odavde i zadajete dnevni red nekom novom visokom predstavniku, a potrošili ste ovdje silne pare međunarodne zajednice koje ste knjižili da su pomoć BiH. Bili ste ovdje nekih 10-12 godina vrijeđali kad god ste mogli Republiku Srpsku i tako dalje i onda kao zadajete dnevni red nekom drugom. Mi ne prihvatamo nametnuta rješenja, može Incko pričati šta hoće", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je Incko odlazeći nekredibilni predstavnik međunarodne zajednice i da se ne može "načuditi da su ga držali ovoliko dugo s obzirom na sve one ludosti koje je saopštavao, s obzirom na njegovu pristrasnost koju nije krio i sve fabrikacije koje je slao odavde u formi nekih svojih lažnih ili tendencioznih izvještaja".

Prema njenim riječima, visoki predstavnik kao prvo treba da bude izabran u skladu sa propisanom procedurom.

"Nije je propisivao niko ovdje sjedeći u Banjaluci. Zna se kako je propisana i Dejton je predvidio jasno šta je mandat visokog predstavnika, na koji način on biva imenovan", navela je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je činjenica da je BiH veliki eksperiment i da se nastavlja taj eksperimentalni pristup.

Cvijanovićev je rekla da ponovo na nekom kružoku ambasadori u okviru Savjeta za implementaciju mira, koji nije predviđen Dejtonom, razmatraju neko pitanje i usvajaju neku odluku o tome ko će biti visoki predstavnik pa onda idu dalje da je šalju ili ne šalju u neku proceduru koja nije propisana".

"Nama ne trebaju visoki predstavnici, mi odlično razumijemo da je to dejtonska kategorija, ali da je ovdje postojalo iskreno opredjeljenje da se BiH kreće ka EU, ta institucija bi se ugasila", naglasila je Cvijnovićeva.

Ona je dodala da, ako već nije došlo vrijeme da se ugasi, onda mora da bude u okviru svog mandata, mora da bude postavljen čovjek na adekvatan način i mora da se pridržava svog mandata.

"To da vrijeđa narode kao što je radio Incko, pričao o jednom entitetu kao što je pričao o Republici Srpskoj, bez ikakvog osvrta na sva čudesa koja su se dešavala u Federaciji BiH, od bezbjednosnih izazova, od paradžemata, od raznih cirkusa koji su tamo postojali, pa čak i činjenice da vi tamo još imate staru vladu, oni čak ne spominju ni tu činjenicu", rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, oni se ni time ne bave čak da kažu "nije normalno da ste imali izbore prije dvije i po godine, a da niste implementirali izborne rezultate".

"Da se to kojim slučajem desilo u Republici Srpskoj, oni bi pisali i pričali na sva zvona gdje god to stignu", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila na "fenomen dvije škole pod jednim krovom", ukazujući da su svi su u svijetu ukazali da je to skandalozan primjer segregacije u obrazovnom sistemu, gdje se razdvajaju bošnjačka i hrvatska djecu, te kadar.

"Mi nemamo nikakva očekivanja od visokih predstavnika. Meni je jedino žao što su svaki novi visoki predstavnik ili neki stari koji se zadržao ovdje samo smanjena šansa nama da se krećemo ka EU. Nama je to sada svima jasno", navela je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da priča kako će doći neko, iza koga stoji neka snažna zemlja pa će ubrzati put ka EU, nije tačna i da je to je laž.

"Baveći se pitanjem imenovanja, vidjeli ste da je bio sastanak vladajućih partija, mi se nismo bavili imenom i nas ne interesuje da li je to gospodin Šmit ili neko drugi, ni iz koje on države dolazi", navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da Republiku Srpsku interesuje da se taj postupak sprovede u skladu sa procedurom da bi imao neki kredibilitet "i da onda postoji razumijevanje da taj neko treba da svoj mandat, drži, svede i uokviri u ono što je mandat predviđen Dejtonskim sporazumom".

"Ovo što danas imamo u BiH rezultat je užasnog intervencionizma međunarodne zajednice, postupanja mimo Ustava, koji je Aneks četiri Dejtonskog sporazuma. Sve što su radili ovdje, radili su naopako, zato je ova zemlja naopaka. Zato je nama važno da Republika Srpska bude onakva kakva treba i zato smo se posvetili razvoju i jačanju njenih institucija", dodala je Cvijanovićeva.

"Opozicija pokazala nezrelost"

Cvijanović smatra da to što se opozicija nije odazvala njenom pozivu na sastanak povodom imenovanja Kristijana Šmita za visokog predstavnika u BiH pokazuje njihovu nezrelost, te da je tema preozbiljna da bi se bavili političkim igricama.

Cvijanovićeva je istakla da je njena obaveza, kao predsjednika, da kada se desi tako važna situacija, na sastanak pozove ljude za koje smatra da su relevantni.

"Smatram da su relevantni predstavnici političkih partija koji imaju svoje pozicije, svoja poslanička mjesta u okviru Narodne skupštine Srpske i time sam se rukovodila", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da je i ranije postojala praksa da opozicionari "igraju različite igre", te da se odazovu i dođu na sastanak, pa pričaju jedno, a saopštavaju nešto drugo nakon sastanka, ili da pošalju nekog drugorazrednog ili trećerazrednog predstavnika, a ne lidera partije, pa on ne može da preuzme na sebe obavezu i definiše određen stav.

"Onda oni samo figuriraju i kažu kako moraju da se konsultuju i tako dalje. Željela sam da čujem lidere, valjda oni imaju neko svoje mišljenje o tome", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Ona smatra da je tema preozbiljna, te da nije vrijeme da se opozicija bavi tričarijama i političkim igricama.

"Drago mi je da je vladajuća koalicija zauzela takav stav, koji je bio i očekivan. Narodna skupština je bezbroj puta raspravljala o devijacijama koje su nanijeli visoki predstavnici i odnosi međunarodnog faktora ovdje i bilo je važno da se u tom formatu još jednom sastanemo kako bismo se suočili sa praksom koja je nakaradna", ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je pravo opozicije da se ponaša tako kao što se ponaša, te da odluči da ne dođe, da li zato što ne smije da govori o tome ili zato što nema mišljenje, ili zato što pokazuje svoj stav ili odnos prema institucijama Srpske.

"Ne treba da nam pričaju da je to nejedinstvo zato što su razdvojeni. Razdvojeni su zato što nije bilo prilike da budu zajedno. Da su pozvani tada na brzinu kako su pozvani i predstavnici partija iz vlasti, rekli bi sigurno da za to nemaju vremena", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da su imali cijeli dan da odluče, kao i najavu kojom su bili obaviješteni, te dodala da, za razliku od njih, niko iz vladajuće koalicije nije postavio pitanje zašto je o sastanku obaviješten telefonom.

"A zamislite opozicionare koji kažu: 'lijepo je što ste nas nazvali, ali moramo to da dobijemo u pisanoj formi'. Onda dobiju u pisanoj formi, ali prije toga pripreme odgovor i puste ga u medije kako negdje neće ići. Pa onda još neki potvrde i kada vi to prihvatite i ne pravite problem, onda kažu da ipak neće doći. Pa to je djetinjasto, nezrelo i nedoraslo ambijentu i tome da ste ozbiljna politička partija, a da nemate stav o tako važnim pitanjima", rekla je Cvijanovićeva.

Ona smatra da je uloga ove generacije političara da popravi sve što se može popraviti, kako naredne generacije ne bi nosile balaste koje su današnje generacije preživjele.

"Hoćemo fer utakmicu u BiH. Hoćemo fer državu u kojoj se niko ne favorizuje i niko ne satanizuje. Nažalost, sada se favorizuje ono što je bošnjačka scena, a satanizuje se ono što je Republika Srpska i valjda ta opozicija ima hrabrosti da doprinese javnom diskursu i javnoj raspravi o toj temi", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je zahvalila strankama u vlasti jer su to pitanje shvatile ozbiljno i potvrdile opredjeljenje koje je već iznijeto kroz zaključke u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Naši građani zaslužuju da znaju šta se dešava. Živimo u produženom eksperimentu, maltretiraju nas u ovoj državi, naš identitet i ciljeve. Kada ojačamo naše institucije pokušavaju nas zaustaviti. Zašto? Da bismo prihvatili da se o svemu odlučuje u Sarajevu. To se neće desiti i to je poruka koju je trebalo da pošalju i predstavnici opozicije, ali njima na čast i obraz", zaključila je Cvijanovićeva.