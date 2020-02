Cvijanović: Svi zajedno da sjednemo za sto i uredimo odnose u ovoj zemlji

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović očekuje da će u ponedjeljak, 17. februara, u Narodnoj skupštini Srpske biti obavljena konstruktivna i kvalitetna rasprava u vezi sa posljednjom odlukom Ustavnog suda BiH, te zauzeti stavovi koji će biti dobri za građane Srpske.

Cvijanovićeva je istakla da je Narodna skupština Srpske centralno i jedino relevantno mjesto da brani dejtonsku i ustavnu poziciju Republike.

Ona je napomenula da su danas najviši zvaničnici Srpske jednoglasno zaključili da predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH obustave rad na odlučivanju o bilo kojem pitanju iz nadležniosti organa BiH dok ne bude usvojen zakon o Ustavnom sudu BiH u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija.

Cvijanovićeva je podsjetila da Republika Srpska godinama trpi veliku štetu.

"Trpili smo udare na identitet Republike Srpske, na obilježja Srpske, Dan Republike, sada na pitanje vlasništva, imovine", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona je naglasila da su ranije odluke na štetu Srpske donosili visoki predstavnici, a da je tu praksu preuzeo Ustavni sud BiH.

Prema njenim riječima, umjesto da se gradi povjerenje unutar BiH, dolazi se u situaciju da se stvara sve veće nepovjerenje prema nekim institucijama koje nisu kredibilne i odlučuju politički, a trebalo bi da donose pravne odluke.

"Mi smo na određeni način preplašeni i zabrinuti određenom praksom Ustavnog suda BiH", rekla je Cvijanovićeva, te istakla da strane sudije u Ustavnom sudu BiH služe preglasavanju sudija iz Republike Srpske i nanose štetu interesima Srpske.

Cvijanovićeva kaže da se postavlja pitanje kakva je to zemlja u kojoj strane sudije rade posao koji treba da vrši domaće pravosuđe i kakav je kredibilitet u toj situaciji.

"Treća stvar je da umjesto da taj sud štiti ustanvnost, on kreira odluke kojima se mijenja dejtonski sistem", navela je ona.

Na pitanje da li će Bošnjaci pristati na donošenje novog zakona o Ustavnom sudu BiH, Cvijanovićeva je rekla da bošnjački političari urušavaju bilo kakav dogovor.

"Mislim da treba svi zajedno da sjednemo za sto i uredimo odnose u ovoj zemlji na način da budu svima po mjeri. To će biti težak zadatak. Nažalost, do sada nismo imali partnera u okviru domaćeg korpusa tri konstitutivna naroda da se bavimo tim stvarima jer to ne želi bošnjačka politika", navela je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da su za takvo ponašanje bošnjački političari ohrabreni od dijela međunarodne zajednice, prvenstveno od visokog predstavnika.

"Sve ovo što se sada radi usmjereno je na to da se istopi postojanje Srpske", smatra Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da u Srpskoj institucije dobro rade svoj posao, nema devijacija kao u Federaciji BiH /FBiH/, te navela primjer nesprovođenja izbora u Mostaru, te nesprovođenje niza odluka Ustavnog suda BiH u FBiH.

Cvijanovićeva je naglasila da je Ustavni sud BiH nekoliko puta izlazio iz onoga što je njegov osnovni mandat, te da donosi odluke koje izazivaju pravnu nesigurnost.

"Mi želimo da pravimo ambijent u kojem ćemo moći svi zajedno da živimo na način da nećemo jedni drugima ni zagorčavati život, ni osporavati jedni druge, nego da se usmjerimo na prioritetna pitanja za građane - da popravljamo ekonomsku, socijalnu, infrastrukturnu sliku, kvalitet života", rekla je Cvijanovićeva.

Međutim, kako je navela ona, u BiH je stalno prisutno izazivanje kriza.

"Žalim što to često produkuje Ustavni sud BiH, svrstavajući se na stranu političkih zahtjeva bošnjačkih stranaka, izlazeći im u susret. Mislim da to rade s namjerom da mijenjaju dejtonski sistem, a ranije su to radili visoki predstavnici", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je ocijenila da je ovo opasna situacija i da ono što je dosad radio OHR prebacuje se na teren Ustavnog suda BiH.

"Mi nećemo sudove koji su pod uticajem politike i stranaca, već hoćemo sudove koji će biti odgovorni pravosuđu u cjelini, građanima i Republike Srpske i FBiH, da budu sigurni da će biti zaštićeni", poručila je predsjednik Srpske.