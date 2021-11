Cvijanović: Svijet uviđa da u BiH nije sve crno-bijelo, konačno se čuje glas Srpske

​BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da svijet konačno shvata da u BiH nije sve crno-bijelo, kako su to plasirale bošnjačke partije privatizujući zakone i institucije, te da se sada čuje i glas Republike Srpske.

Cvijanovićeva je rekla da je njena višednevna posjeta SAD planirana sedmicama prije aktuelnih političkih dešavanja u BiH, ali da se dobro uklopila u aktuelne diskusije o veoma važnim pitanjima.

"Ne bih se posebno bavila navodima opozicije koja govori da sam otišla da spasavam (srpskog člana Predsjedništva Milorada) Dodika, te da prodam Dodika, a u suštini ova posjeta je na radaru bila već neko vrijeme i planirana je sedmicama prije svih ovih dešavanja u BiH", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva, koja je tokom posjete SAD-u razgovarala sa kongresmenima, senatorima, predstavnicima Pentagona i Bijele kuće, te američkim diplomatama za zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom i Mejtruom Palmerom, istakla je da redovno odlazi u Ameriku, te da je nedavno boravila u državama EU - Mađarskoj, Poljskoj i Grčkoj.

"Ali zanimljiva su i teška vremena i tako su i ovi razgovori bili smješteni u taj kontekst najnovijih dešavanja u BiH. Razgovarali smo o onome što jeste stvarno stanje u BiH. Moja obaveza i kao predsjednika Republike Srpske, i kao nekog ko ima kanale komunikacije jeste da objasnim šta se to zapravo dešava i šta su stavovi Republike Srpske", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je Republika Srpska proteklih 26 godina suočena sa stereotipom i klišeom koji se plasira o BiH - da je uvijek problem neko iz Republike Srpske dok se gotovo nikad u javnom diskursu ne čuje da je kriv neko drugi.

"Meni je uvijek dobra prilika da sa ljudima na važnim pozicijama razgovaram o svim pitanjima zato što mislim da oni, i kada ne ispoljavaju svoje stavove javno, poprilično poznaju šta su to zapravo stvarni problemi. Mi se jedino ne slažemo u tome na koji način se ti problemi rješavaju", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da ima i komoditet i obavezu da kaže šta predstavnici Republike Srpske misle da bi trebalo da bude urađeno kako bi se stvari stabilizovale i kako bi se počeli svi baviti suštinskim stvarima u BiH.

"U fokusu njihovog interesovanja, a imala sam priliku da to čujem od američkih predstavnika, jeste ekonomsko povezivanje u okviru regije. Ja sam tu sasvim saglasna. I mi želimo jaku ekonomsku integraciju, da u okviru cijelog regiona sarađujemo uspješno, da otvaramo puteve našoj privredi i privrednicima. Želimo da se infrasturkturno povezujemo i iskoristimo sve ono što nam ta saradnja nudi", rekla je predsjednik Republike Srpske za RTRS.

Cvijanovićeva je navela da je upoznala sagovornike o činjenici da se skoro svakoj toj regionalnoj inicijativi usprotivi političko Sarajevo zato što oni više vole da ne podnose Srbiju i da pričaju protiv nje, nego što vole bolji život za svoje građane, dodavši da su oni opterećeni Srbijom.

Ona je rekla da sve što je najavljeno iz Srbije da se radi u BiH, a što je prvenstveno dogovarano sa Republikom Srpskom, blokirano je u Sarajevu.

"Napravljen je džumbus od priče oko hidroelektrane Buk-Bijela, blokada najavljene gradnje aerodroma u Trebinju, ne sviđa im se ni auto-put. Ništa im se ne sviđa i mislim da su oni jako oportuni i da je to jedna politika koja destabilizuje Balkan", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je dodala da se svi njeni sastanci sa stranim zvaničnicima žele umanjiti i minimizirati u političkom Sarajevu.

"Sastanem se sa nekim iz Kongresa odmah je galama i pritisak od Bošnjaka. Tako da ja mislim da oni, osim te neke mržnje, imaju strah od plasiranja istine. Ljudi su otvoreni da čuju neku drugu priču i da razumiju problem, a prepoznajem u Sarajevu strah od istine. Oni pokazuju da ne žele da žive s nama u istoj državi. Kada bi imali osjećaj prema ravnopravnosti i konstutivnosti oni ne bi problematizovali svaku od tih posjeta", rekla je predsjednik Republike Srpske.

Cvijanovićeva je istakla da u okviru Dejtona postoje različiti nivoi vlasti od kojih je jedan Republika Srpska ali to se najviše osporava u Sarajevu, a najmanje u svijetu.

"Mi imamo situaciji u kojoj ja želim da razgovaram otvoreno. Političke partije u Sarajevu su ti koji žele da zarobe BiH. Zaobilaze sve ono što je važno, a trebalo bi da bude zajedničko, a onda nastoje da taj problem prebace na nekog drugog. Tako ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara, koja dolazi iz SDA, zaobilazi sve moguće procedure i institucije. Ona odlazi u svijet i priča svoje priče bez instrukcije Predsjedništva BiH i nastupa vrlo unilateralno. Ja koristim priliku da to kažem našim partnerima", rekla je predsjednik Srpske.

Ona je navela da je tužno što takve osobe pri odlasku u Vašington zaobilaze abasadora BiH u tom gradu samo zato što je on Srbin.

"To je tužno za jednu državu i to pokazuje krajnju nemoć. Ja prepoznajem strašnu zamjenu teza kada je u pitanju BiH, jer oni koji se najviše kobajagi zalažu za BiH upravo su oni koji je definitivno najviše urušavaju", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je u BiH došlo do strašnih zloupotreba i strašnih tenzija.

"Ja sam opredijeljena za multietničku demokratiju i suživot, više od onih koji je navodno pormovišu, ali ne možete zaobilaziti nekoga ko je prepoznat po Ustavu, po svojim nadležnostima i zakonima koji su to definisali, i da pričate samo jednu verziju priče i radite uvijek protiv nekoga s kim bi trebali da se dogovarate, živite zajedno i planirate zajedničku budućnost", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da se partnerstvo ne gradi na tome što pričate o ratu i kako će neka država uvesti sankcije nekome, nego se gradi na tome što sjedite i razgovarate, gledate šta je bolja budućnost, šta treba uraditi u ekonomskom smislu.

"To što oni stalno okreću teze pa od jednog čovjeka koji je najveći destabilizujući faktor u regiju, a to je Bakir Izetbegović, prebacujete loptu na Milorada Dodika, to je njihov plan i to se odavno radi", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da se treba graditi partnerstvo sa svima, navodeći da je raspoložena da razovara s bilo kim u svijetu.

Govoreći o diplomatskoj ofanzivi koju vodi ona i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, Cvijanovićeva je rekla da se ne može odmah govoriti o efektima ali da je raduje činjenica da ljudi imaju sve više razumijevanja za nešto što su stvarni problemi.

"To više nije po klišeu - odgurnete u stranu i kažete ja neću to da slušam. Ljudi su okrenuti nečemu što je saznanje istine i opredijeljenosti da saslušaju. Ja tu vidim ogromne pomake, kao i u tome što s nekim ljudima razgovaram dubinski o problemima u BiH. Na jedan drugačiji način postoji svijest o tome da ovdje nije baš ta crno-bijela slika kako su plasirale bošnjačke partije mnogo godina privatizujući zakone, pozicije, tužilaštvo i sud. To je prešlo iz domena neukusnog u nešto jako opasno", rekla je predsjednik Republike Srpske.

Govoreći o izjavi Bakira Izetbegovića da će strane sudije u BiH biti dok god se ne ukine entitetsko glasanje, Cvijanovićeva je upitala kakav kredibilitet imaju strane sudije ako predsjednik neke političke partije kaže da će ih on držati u BiH.

"Zamislite da je to rekao neko od nas. Upravo o tome govorim, stvari su naopako postavljene", rekla je Cvijanovićeva.

Izetbegović napada Srpsku zbog krize u okviru bošnjačkog političkog tijela

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je lider SDA Bakir Izetbegović poznat po tome da napada Republiku Srpsku čim ima unutrašnji problem i krizu u okviru bošnjačkog političkog tijela.

Cvijanovićeva je ukazala da Izetbegović ima mnogo problema na političkoj sceni u okviru Federacije BiH (FBiH) i bošnjačkog korpusa.

Komentarišući Izetbegovićeve navode o, kako kaže, nepostojanju izvornog Dejtona i teškom ekonomskom položaju Republike Srpske, Cvijanovićeva je rekla da on priznaje i promoviše samo "onaj Dejton koji su oni zamislili da služi centralizaciji države".

"Kada je riječ o Izetbegovićevim tvrdnjama da nema Dejtona, zašto su onda ljudi u Americi sankcionisali neke ljude zato što ne poštuju Dejton? Da li je to neka imaginacija, neki oblak Dejtona? Zašto se onda pozivate na Dejton i zašto nam kažete da ne možemo odustati od Dejtona", upitala je predsjednik Republike Srpske.

Kada je potpisivan Dejtonski sporazum, kaže ona, niko nije rekao da "nije Dejton - Dejton" nego da će to postati tokom 20, 30 ili 50 godina. "Da je tako rečeno niko ga ne bi ni potpisao, ne bi Republika Srpska bila u tome", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je danas dobijena centralizovanija država nego što je to Dejton predvidio, te da se zbog tih promjena Dejtona ne živi bolje, a institucije su skuplje.

"Napravili su administrativnu hobotnicu na nivou BiH i to rijetko čemu služi. Jako zamjerim ljudima iz međunarodnog faktora što su nasjeli na priču političkog Sarajeva da je reforma samo ako uzmete od Republike Srpske i prebacite na nivo BiH", navela je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, Republika Srpska reforme doživljava na način da one treba da prave bolji ambijent u nekoj sferi.

"Tu se uopšte ne priča o tome koji nivo vlasti to izvršava - onaj kojem je Ustav povjerio obavezu, pravo i odgovornost da to izvršava. Za njih je reforma po sistemu 'otmi - prebaci'. To nije tačno, za nas je reforma - provedi da bi bolje regulisao pitanje u okviru sistema u nekoj oblasti. Zbog toga smo u raskoraku", rekla je Cvijanovićeva.

Što se tiče ekonomske situacije u Srpskoj, Cvijanovićeva je poručila Izetbegoviću da Republici Srpskoj vrati milijardu i po maraka koju su joj ukrali iz Penzionog fonda.

"To je još iz onog vremena kada su iz svog penzionog sistema izbacili brojne ljude koji su penziju zaradili u FBiH, a onda zbog prijetnji po život i ratnih dejstava pobjegli iz Federacije u Republiku Srpsku. Mi smo te ljude uključili u naš penzioni sistem", istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je rekla da je FBiH uskratila ljudska prava onima kojima nisu priznali penziju zarađenu na području Federacije.

"Republika Srpska za razliku od njih je demokratsko društvo. Svako ko je zaradio penziju u Republici Srpskoj, ma gdje da danas živi, dobija svoj pripadajuću dio. FBiH nisu pomogle ni presude međunarodnih sudova da to urade", napomenula je Cvijanovićeva.

Ona je zaključila da sa FBiH treba biti partner i usaglašavati se u ekonomskom smislu i legislativama, jer bi to bilo u korist svima.