Cvijanović: Turkovićeva ide u Ameriku i ponovo će zaobići ambasadora Srbina

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović upitala je šta je svrha zajedničkih institucija ako ih bošnjački predstavnici uporno zloupotrebljavaju, naglasivši da Bisera Turković ponovo planira put u Ameriku i ponovo, kao i prije par mjeseci, nastoji zaobići ambasadora BiH u Vašingtonu samo zato što je Srbin i zato što ona ne želi da on prisustvuje njenim sastancima, jer oni, po pravilu, služe blaćenju institucija i rukovodstva Republike Srpske.

"I onda se pitamo šta je u njenom nastupu to što odražava zajedničko? Ništa. I šta onda rade te zajedničke institucije ako ih bošnjački predstavnici uporno zloupotrebljavaju. To je jedan uzurpatorski metod nametanja stava jednog naroda, po pravilu na štetu drugog, a često i druga dva. Jednostavno, došlo je vrijeme da se kaže - dosta vas je bilo", poručila je ona u intervjuu Srni.

Na konstataciju Srne da se jedan od pritisaka na Republiku Srpsku odnosi i na vraćanje predstavnika iz Republike Srpske u zajedničke institucije BiH, Cvijanovićeva je rekla da predstavnici Republike Srpske nisu ni otišli iz tih organa, ali je tačno da rade u nekom posebnom ili bolje reći smanjenom režimu, pojasnivši da je tako definisano zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske.

"Međutim, djeluje da se nekako zaboravlja zašto je do toga došlo. Povod je bila nametnuta izmjena Krivičnog zakona BiH od Valentina Incka, što on nije imao pravo da uradi. To pravo nisu imali ni raniji visoki predstavnici, ali su uporno i nametali zakone i sankcionisali ljude. Ukratko, iživljavali su se i na pojedincima brutalno kršeći njihova ljudska prava, ali i na ustavnom sistemu mijenjajući ga mimo predviđene procedure", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da do urušavanja tih institucija dolazi zbog ostrašćenih bošnjačkih političara, a ne Republike Srpske, navodeći primjer Bisere Turković, ministrice inostranih poslova BiH i njenih samoinicijativnih poteza.

Upitana da prokomentariše činjenicu da bošnjački političari ne prestaju sa optužbama na račun Republike Srpske i uporno prizivaju sankcije, predsjednik ona je ocijenila da to sigurno nije recept ni za uspjeh zajedničke države, ni za njeno očuvanje.

"Što se tiče sankcija, jednako su besmislene, kao i traženje bošnjačke politike da se one uvedu. Samo još više potvrđuju da postoji apsolutna sprega između onih koji se pitaju u međunarodnim krugovima i sarajevske politike i samo nas sve više uvjeravaju da ne smijemo odustati od onog što smo dobili Dejtonskim sporazumom. Bošnjačka politika je značajno radikalizovana, ali stranci na to ne obraćaju pažnju", naglasila je Cvijanovićeva.

Na pitanje da li je i za sutra najavljeni protest Boračke organizacije Republike Srpske /BORS/ pod nazivom "Sloboda" u Banjaluci u funkciji slanja takve poruke, predsjednica Republike Srpske smatra da većina ljudi to tako shvata - dosta je bilo nepravde prema srpskim žrtvama, dosta je bilo neustavne centralizacije zemlje i dosta je maltretiranja Republike Srpske, njenih institucija i građana.

"To što se opozicija odmiče od ovog skupa nije neobično, jer se oni godinama izmiču od odluka koje bi trebalo da odraze jedinstven stav. Ali, ipak, je teško vjerovati da su otišli tako daleko da i ovaj potez BORS-a, ali i drugih udruženja i organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata na taj način ponižavaju i svode maltene na neko politikanstvo", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da su u tim organizacijama ljudi koji sigurno glasaju za različite političke partije, pa onda ne vidi zašto bi se SDS i PDP ograđivali od njihovih stavova ako se već godinama ograđuju od stavova institucija Republike Srpske.

"Ali, to je njihova odluka i nemam ništa protiv da se i tu vide naše jasne razlike", zaključila je Cvijanovićeva, koja je potpredsjednik SNSD-a.