Cvijanović: U suštini koalicija i dalje solidno funkcioniše

BANJALUKA - Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata /SNSD/ Željka Cvijanović izjavila je Srni da u suštini koalicija i dalje solidno funkcioniše.

"Dolazilo je do dijeljenja koalicionih partnera, ali je važno to što su svi ostali u okviru skupštinske većine jer je Republici Srpskoj potrebna stabilna vlast. Što se tiče poremećaja, to se dešava na mikroplanu, tačnije u Prijedoru", rekla je Cvijanovićeva upitana da prokomentariše poremećene odnose u koaliciji, prvenstveno odnose SNSD i DNS i da li ih je moguće otkloniti na najavljenom sastanku rukovodstva dvije partije.

Ona je naglasila da je nezadovoljstvo prisutno već duže vremena i onda se, očekivano, desio i slijed političkih događaja, akcija i reakcija.

"Naravno, svaka će partija procjenjivati da li ima više štete ili koristi od toga da li su zajedno ili suprotstavljeni jedni drugima", rekla je potpredsjednik SNSD-a.

Na pitanje da li je moguće prevazići te probleme u Prijedoru, Cvijanovićeva je odgovorila da to znači da bi se prvo moralo raditi na vraćanju povjerenja.

"Da li za to ima dovoljno vremena do ovih lokalnih izbora, to ne znam. Ako su obje strane dovoljno iskrene i ako žele partnerstvo, onda i za to ima formula. Na primjer, zajednički angažman na način da se podijeli četverogodišnji mandat, nešto poput Bijeljine. Naravno, to će zavisiti od toga kako na to gledaju dvije političke partije na lokalu, ne vjerujem da bi se u okviru republičke koalicije neko tome protivio", ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da ostaje da se vidi da li je to formula za rehabilitaciju partnerstva i povjerenja, ali da može da bude solidna ponuda.

Upitana da li je o tome donesen stav u okviru SNSD-a, Cvijanovićeva je rekla da formalno nisu zauzimali stavove i bavili se tom temom.

"Bavimo se pripremom za lokalne izbore. Ali, realno taj problem u gradu Prijedoru postoji. Imalu smo samo konsultacije u okviru rukovodstva partije", pojasnila je potpredsjednik SNSD-a.

Na pitanje da li bi se to moglo smatrati ponudom za opstanak koalicije, Cvijanovićeva je rekla da vjeruje da bi moglo, ali o tome bi morale da se odrede dvije partije.

"Pred nama su razgovori, pa ćemo vidjeti. Inače, SNSD i DNS su dvije najdominantnije partije u Prijedoru. Moralo bi se vidjeti i kako o tome one razmišljaju na lokalu. Ako je cilj zadržati partnerstvo, onda nije nedostižno", naglasila je potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović za Srnu.