Cvijanović: Univerziteta u Banjaluci stub razvoja RS

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas, povodom obilježavanja 45 godina postojanja i rada Univerziteta u Banjaluci, da je riječ o veoma značajnom jubileju, jer je ovaj univerzitet stub, ne samo akademskog, već i ukupnog razvoja Republike Srpske.

"Univerzitet u Banjaluci, kao i cjelokupno naše društvo, tokom ove četiri i po decenije bio je suočen sa različitim izazovima, ali je uspijevao da ih prevaziđe, i da se kontinuirano razvija i unapređuje. O tome, između ostalog, svjedoči i činjenica da danas u okviru Univerziteta egzistira i funkcioniše tri puta više visokoškolskih ustanova nego što ih je bilo u momentu njegovog osnivanja", rekla je Cvijanovićeva u obraćanju na svečanoj akademiji.

Ona je istakla da je neophodno da Univerzitet uživa punu podršku nadležnih institucija da bi bio u mogućnosti da ostvaruje svoju ulogu i realizuje svoje ciljeve.

"Vlada i resorno ministarstvo dužni su da stvaraju materijalne pretpostavke i uslove za rad i razvoj Univerziteta i svih njegovih članica. Istovremeno, kvalitet nastavno-naučnog procesa, kao i ugled i autoritet Univerziteta i pojedinačnih visokoškolskih ustanova, u velikoj mjeri zavise od samih univerzitetskih radnika i to je nešto što zahtijeva uporan rad i zalaganje", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da su tokom prethodnog vremena uspijevali da to postignu da se poboljšaju uslovi za rad univerziteta i da čuvaju i jačaju njegov ugled.

"Ali, imajući u vidu da je obrazovanje veoma osjetljiv društveni proces i da upravo od njegovog kvaliteta značajno zavisi da li ćemo uspjeti od naše zajednice i društva napraviti ono što smo planirali ili projektovali, neophodno je da visoko obrazovanje stalno unapređujemo, reformišemo i standardizujemo da bi bilo u funkciji naših razvojnih ciljeva, ali i usklađeno sa savremenim međunarodnim tokovima", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da su Republika Srpska i njene nadležne institucije uložile značajna sredstva u izgradnju i razvoj oba javna univerziteta u Srpskoj, kako kroz izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih fakulteta, tako i kroz njihovo opremanje.

"Takođe, unapređivali smo i studentski standard kroz izgradnju novih i obnovu već postojećih studentskih domova, tako da su danas smještajni kapaciteti i uslovi za boravak studenata neuporedivo bolji u odnosu na ranija vremena", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da je cijena studiranja na domaćim javnim univerzitetima više nego konkurentna i, zahvaljujući subvencijama Vlade Republike Srpske, troškovi školarina, studentskog smještaja i ishrane su višestruko niži u odnosu na okruženje.

"Pored toga, unapređivali smo i sistem stipendiranja studenata, bilo da je riječ o redovnim stipendijama ili stipendijama namijenjenim talentovanim i uspješnim studentima", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je jedan od ključnih predstojećih zadataka uspješno povezivanje i saradnja Univerziteta i privrednog sektora, a na tom planu posljednjih godina napravljen je značajan napredak, ali se ta veza mora stalno unapređivati.

"To je slučaj i sa nastavnim procesom, koji jeste modernizovan, ali je neminovnost i da se on stalno prilagođava zahtjevima novog vremena. Ima i stvari kojima, rekla bih, još uvijek pristupamo bojažljivo ili nedovoljno energično, a to su planski upis prema stvarnim potrebama društva i tržišta rada, zatim temeljna revizija studijskih programa, da bi bili usklađeni sa našim razvojnim ciljevima, kao i izjednačavanje kriterijuma kad je riječ o javnim i privatnim univerzitetima, odnosno fakultetima", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je riječ o složenom i dugotrajnom procesu koji zahtijeva dodatne napore, kako Univerziteta, tako i svih nadležnih republičkih institucija, ali je važno da svi ostanu posvećeni ovim pitanjima.

"Pored svih drugih izazova, posebno otežavajuća okolnost odnosi se danas i na postojeću pandemiju i realizaciju svih obrazovnih aktivnosti u veoma zahtjevnim uslovima, kako za naše osnovne i srednje škole, tako i za visokoškolske ustanove.

Ipak, i u ovako složenim okolnostima uspjeli smo obezbijediti kontinuitet nastavnog procesa na fakultetima i ovom prilikom želim izraziti zahvalnost našim univerzitetskim radnicima, studentima i resornom ministarstvu", rekla je Cvijanovićeva

Ona je izrazila nadu da će se naredni jubileji obilježavati u daleko boljim okolnostima, kao i da ćemo se uskoro vratiti uobičajenom načinu školovanja, rada i života.

"Vjerujem da će Univerzitet u Banjaluci nastaviti da uspješno ostvaruje svoju ulogu u budućnosti kao što je to bio slučaj i u prethodnih 45 godina i da će i dalje biti jedna od ključnih poluga razvoja naše zajednice i našeg društva. Uz zahvalnost za sve što ste do sada činili i želje za uspješan budući rad čestitam vam ovaj važan jubilej", rekla je Cvijanovićeva.