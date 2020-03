Cvijanović: Vanredno stanje znači jedan novi režim rada

BANJALUKA – Narodna skupština RS danas je proglasila vanredno stanje, što znači jedan sasvim novi režim rada, a posebno predsjednika RS koji dobija sasvom nove nadležnosti, rekla je predsjednica RS Željka Cvijanović na konferenciji za novinare u Palati Republike.

Proglašenjem vanrednog stanja predsjednik može donositi uredbe, neće raditi samostalno, već sa drugim institucijama.

Ona je istakla da to ne znači suspenziju Narodne skupštine.

"Radiću sa ostalim institucijama, prevashodno sa Vladom Srpske koja će biti predlagač određenih zakonskih rješenja, ali i u dogovoru i konsultacijama sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske. Taj dio namjeravam da proširim i da u skladu sa mogućnostima imam redovne konsultacije sa predstavnicima svih parlamentarnih političkih partija i poslaničkih grupa", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da će se u vanrednom stanju konsultovati sa timom pravnika kako bi mogli da budu pripremani odgovarajući akti na način da neće biti upitni, a biće lako provodivi.

Cvijanovićeva je rekla da su iscrpljene sve mogućnosti koje su bile na raspolaganju prethodnih sedmica, te da je vrijeme da se uđe u zakonodavnu sferu da se mijenjaju određeni zakoni koji će omogućiti da se interveniše u nekoliko sfera pogođenih epidemijom.

"Iscrpili smo te mogućnosti i neopodno je da sada uđemo u zakonodavnu sferu na način da možemo da mijenjamo određene zakone, ne napamet i proizvoljno, nego na vrlo odgovoran način. To znači promijeniti one zakone koji će nam omogućiti da intervenišemo u nekoliko sfera koje su pogođene ovom velikom epidemijom i koji će nam otvoriti prostor da donosimo mjere koje će pomoći prevashodno našoj privredi", kaže Cvijanovićeva.

Ona je navela da će biti neophodno promijeniti određene zakone da bi bili produženi rokovi za plaćanje, da bi se stvorio prostor za određene olakšice da se može na bolji i efikasniji način ići prema privrednom sektoru.

"Svakako da promjenimo određene stvari koje će podrazumijevati završetak školske i akademske godine. To će značiti jedan novi način ili režim polaganja ispita i završetak školske godine kroz adekvatno testiranje naših učenika i sav dalji angažman kada je riječ o obrazovnoj sferi. To će značiti tijesnu komunikaciju predsjednika Republike na jedan novi način sa našim institucijama", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je zahvalila narodnim poslanicima što su se danas okupili u Banjaluci da bi proglasili vanredno stanje.

Oni su svjesni, ocijenila je Cvijanovićeva, da vanredna situacija nije dovoljna da se rješavaju svi problemi i stvari sa kojima je Srpska suočena, ne samo u zdravstvenom smislu, nego i u privrednom.

"Postojale su određene spekulcije kako proglašenje vanrednog stanja znači suspenziju demokratije. Odgovorno tvrdim da to nije slučaj, kao i što odgovorno tvrdim da to ne znači raspuštanje Narodne skupštine", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je pojasnila da poslanici, s obzirom na novi režim funkcionisanja, odnosno pravila da bi se spriječila veća okupljanja, privremeno neće biti u prilici da se sastaju, odnosno dok traje potreba, što zavisi od onoga šta će reći zdravstvena struka i od onoga šta će se dešavati globalno.

Cvijanovićeva je podsjetila da mnoge zemlje uvode veoma rigorozne mjere, neke stavljajući ogroman broj stanovnika u karantin.

"Sada je potrebno da idemo korak dalje i omogućimo prohodnost, odnosno donošenje određenih zakonskih rješenja kojima ćemo moći bolje da intervenišemo. Naš problem jeste rješavati pitanja u zdravstvenom sektoru, to znači zaštiti zdravlje i živote naših građana. Svakako da smo svi usmjereni na to. To je prioritetni cilj i zadatak", ponovila je Cvijanovićeva.

Ona kaže da se mora razmišljati na koji način urediti stvari da bi šteta koju će pretrpjeti privreda bila što manja.

"Vjerujem u ono što rade naše institucije i u građane koji razumiju da je situacija ozbiljna i da se svi moramo ponašati na krajnje ozbiljan način. Znam da su svjesni da ukoliko se budemo pridržavali određenih stvari, smanjićemo rizike na minimum u odnosu na ono kako se to dešava u nekim drugim državama. Poučeni iskustvima išli smo korak dalje i danas je Narodna skupština proglasila vanredno stanje", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila nadu da će ovo biti privremeno stanje koje će trajati nekoliko sedmica, eventualno nekoliko mjeseci.

"Svi bismo željeli da što prije izađemo iz ovakve situacije i da nakon toga možemo normalno da živimo i radimo. Da bismo mogli da radimo, moraćemo da intervenišemo na brz, efikasan i ciljan način koji neće trpiti dugačke rasprave, nego će podrazumijevati da vrlo odlučno donosimo mjere da bismo mogli da zaštitimo privredu", kaže Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je Vlada Srpske donosila niz različitih mjera, propisujući određene stvari.

"Obraćajući se danas poslanicima rekla sam da možda nije bilo razloga da bude zatvorena sjednica, jer smo na neki način izašli iz onoga što je bio glavni cilj, a to je svesti raspravu u okvire od sat vremena s obzirom da i to predstavlja rizičan skup i da ne želimo da poslanici budu ti koji će na neki način biti ugroženi ili eventualno zaaraženi, a to nakon toga proširiti u opštine u kojima žive", rekla je Cvijanovićeva.

Zahvalna je, dodala je, što su uz sve mjere predostrožnosti, kako struka i propisuje, sjedeći na dovoljnoj razdaljini mogli da donesu jednu ovakvu odluku.

"To ne znači suspenziju Narodne skupštine i ona će veoma brzo, nadam se, nakon što preduzmemo adekvatne mjere moći adekvatno da radi i u budućem periodu", zaključila je Cvijanovičćeva.

Narodna skupština proglasila je danas vanredno stanje u Republici Srpskoj usljed virusa korona.

"Sve naše mogućnosti koje smo imali prethodnih sedmica su iscrpljene, neophodo je da uđemo u zakodnodavnu sferu što će nam omogućiti da mijenjamo određene zakone kako bi mogli efikasnije uticati na virus korona", rekla je Cvijanović.

To se, rekla je ona, odnosi na privredu koja je pogođena epidemojom, kao i o obrazovnoj sferi.

Ona je izrazila nadu da će ovo biti privremeno stanje koje će trajati nekoliko sedmica, eventualno nekoliko mjeseci.

Narodna skupština proglasila je danas vanredno stanje u Republici Srpskoj usljed virusa korona.