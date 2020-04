Cvijanović: Vaskrs proslaviti sa najbližim i ne gubiti vjeru

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da su sigurno svi u Srpskoj nesrećni zbog oštrijih mjera s ciljem suzbijanja virusa korona u vrijeme Vaskrsa i okolnosti u kojima se taj praznik obilježava, ali se moralo pribjeći takvom režimu da bi se spriječili kontakti i smanjio broj okupljanja na jednom mjestu da stvari ne bi izmakle kontroli.

"Vaskrs je vrijeme slavlja i radosti, porodičnog okupljanja, najboljih želja i misli, ali ove godine nas prate teške okolnosti koje definitivno nose nove rizike i nove izazove i iz tog razloga smo, slično kao što je urađeno i u drugim zemljama, pribjegli drugačijem režimu kako bismo ljude zaštitili od prenošenja infekcije koja bi mogla da rezultira gorom situacijom ili ne daj Bože da stvari izmaknu kontroli", naglasila je Cvijanovićeva.

Predsjednik Republike je poželjela sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i vjernicima srećne vaskršnje praznike, da ih provedu u krugu svojih porodica, iako u drugačijem režimu, ali i da ne izgube vjeru i odnos prema budućnosti koja treba da bude bolja, a Republika Srpska jača.

"Vjerujem u Republiku Srpsku i da ćemo svi zajedno uskoro izaći na kraj sa problemom epidemmije koji nosi mnogo nepoznanica. Svi želimo što prije da imamo pune vrtiće, škole, fabrike, hramove, ulice pune stanovnika i da sve vri od života. Do toga će doći ako budemo disciplinovani i vjerujem da će ovo što svi zajedno radimo uskoro dati rezultate", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona smatra da su građani u Srpskoj svjesni da je ovo vrijeme kada svi moraju striktno da se pridržavaju pravila i da na taj način moraju da obilježe praznike.

"Vjerujem da ćemo, ako stvari nastave ovako da se odvijaju i disciplina bude zaista na visini, uskoro moći vidjeti ponovo život na ulici. Mi istovremeno pričamo i o pooštravanju, ali i relaksaciji mjera i razmišljali smo čak, ako sve ovo dobro prođe, da bismo već krajem aprila mogli određene mjere da ublažimo. To znači da će još neki moći da otvaraju svoje radnje i da obavljaju svakodnevne poslove. Svakako da ćemo to raditi postepeno da ne bismo ugrozili rezultate koje smo postigli u proteklom periodu", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da sigurno niko u Srpskoj ne želi da gleda tužne i teške scene poput onih u nekim zemljama gdje je bilo dramatično stanje sa mnogo smrtnih ishoda i mnogo problema u zdravstvenom sektoru.

"Sve ovo što radimo, radimo da razvučemo tok epidemije i da posljedice budu manje, da na neki način izađemo iz ove krize sa striktnim mjerama. Vjerujem da ćemo ubrzo doći do toga da i vanredno stanje bude okončano tokom maja i to je naš plan, ali svakako da sve zavisi od epidemiološke situacije. Uz relaksaciju mjera, postepeno vraćanje života uz krajnji oprez, odgovornost i disciplinu, vjerujem da ćemo imati drugačiju situaciju za mjesec dana", ocijenila je predsjednik Srpske.

Ona je naglasila da ovo jesu izazovne sedmice, iscrpljujuće i za institucije i za građane, sa mnogo izazova, a najveći izazov je sačuvati zdravlje ljudi, rješavati pitanja koja se tiču ekonomsko-finansijske situacije, očuvanja radnih mjesta u privredi i pomoći privrednicima.

"Svakako želim da zahvalim građanima Republike Srpske koji su svojim odgovornim ponašanjem i disciplinom u proteklih šest sedmica bili na visini zadatka. Vjerujem da će tako biti i ubuduće kako bi priveli kraju sve ovo i da bi iz ovog teškog perioda izašli sa što je moguće manje posljedica i oštećenja. Ovo je vrijeme kada treba da vjerujemo sebi", istakla je Cvijanovićeva.

Napominjući da je Republika Srpska godinama bila pod pritiskom, kada je javnost slušala razne tvrdnje da svuda u svijetu sve valja samo u Srpskoj ništa ne valja, Cvijanovićeva je rekla da se sada vidi da to nije tako, da su mnoge moćne države na koljenima, moćni zdravstveni sistemi ne mogu da izađu na kraj sa ovom krizom, da je teško obezbijediti disciplinu...

"Zato je sada najvažnije da se urazumimo i da vidimo šta mi kao Republika možemo uraditi. Ponosna sam na iskazanu solidarnost i vezu između građana i institucija i to je nešto što ne možete da ne primijetite, ne cijenite i ne iskažete zahvalnost ljudima. Ponosna sam na građane, institucije i napore koji ulažu naši ljudi - zdravstveni radnici, policijaci, inspektori, trgovci, ali i stariji ljudi koji su prihvatili mjere iako im to nije jednostavno.

Svi oni će biti nagrađani i to će biti znak pažnje prema ljudima koji rade težak posao, ostavljaju svoje porodice i rizikuju svoje živote. Sada je vrijeme da pokažemo odnos institucija prema onima koji visoko drže barjak, a sve što smo uspjeli i što ćemo tek uraditi zajedno ćemo poslije proslaviti", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da samo u takvim odnosima kada svi zajedno rade, kada su na istom zadatku i država i društvo postoji uspjeh.

"Dok god se držimo zajedno pobijedićemo svako zlo, a ovo je zaista veliko zlo i nepoznanica svima u svijetu. Ne postoji odgovor gotovo ni na jedno pitanje, osim da moramo biti disciplinovani, prekinuti okupljanja i kontakte i pridržavati se propisanih mjera jer znamo samo za to da nam pomaže.

Ponosna sam na sve što smo do sada uradili i molim građane da to ne pokvarimo, da ostanemo svi zajedno dosljedni kao i do sada i da slušamo naše ljekare, a mi smo tu da kreiramo mjere koje će pratiti ono što kaže medicinska struka", naglasila je Cvijanovićeva, izrazivši uvjerenje da će Srpska pobijediti ovu pošast koja je globalnog karaktera. /kraj/tp