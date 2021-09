Cvijanović: Važan institucionalni odgovor Srpske na uzurpaciju nadležnosti

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je večeras, komentarišući odluku Ustavnog suda BiH kojom se Srpskoj pokušava osporiti vlasništvo nad šumama, da je riječ o jednoj u nizu uzurpacija nadležnosti Republike Srpske, ali da je važno da republičke institucije imaju na to adekvatan odgovor.

"Ranije smo vidjeli za poljoprivredno zemljište i ko zna šta će im još pasti na pamet", rekala je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Prema njenim riječima, važno je da Republika Srpska ima adekvatan odgovor na to, odnosno adekvatne odluke kroz republičke institucije, kako bi se svi tokovi i devijacije vratili u redovne ustavne tokove.

Cvijanovićeva je naglasila da je Republika Srpska dala saglasnost za jedan sasvim drugačiji ustavni milje.

"To je ono što smo dobili kroz Aneks četiri Dejtonskog sporazuma i što je postiglo opštu saglasnost u BiH. Sve ono što se dešavalo nakon toga kroz nametanje odluka visokih predstavnika, posljednjih godina i kroz intervencije Ustavnog suda BiH jesu izmjene ustavnog sistema", navela je predsjednik Srpske.

Cvijanovićeva je istakla da ono što zabrinjava je upravo nedostatak te pravne sigurnosti.

"Neko ko je trebao da bude glavni zaštitnik Ustava i ustavnosti, mijenja Ustav i kreira neka nova pravila i to su nedopustive stvari. Cijenim da je razlog za to što je BiH jedan eksperiment u kojoj, nažalost, još uvijek sjede tri stranca kao sudije u Ustavnom sudu BiH i zajedno služe kao glasačka mašinerija najčešće sa bošnjačkim sudijama i dovode do ovakvih situacija", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da vjeruje u Republiku Srpsku i njen institucionalni odgovor.