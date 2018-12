Cvijanović: Već poznat sastav vlade

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je večeras da joj je već poznat sastav buduće republičke vlade, ali da će detalje o tome, ipak, saopštiti mandatar Radovan Višković na narednoj sjednici Narodne skupštine.

"Vlada će sada biti nešto malo šira, u smislu više koalicionih partnera, nego ranije. To daje neku dodatnu sigurnost i u parlamentu, jer će postojati komotna većina. Mislim da će biti i kvalitetnija rasprava, jer je ranije postojala blokovska podjela u kojoj je postojalo apsolutno nerazumijevanje. Dobro je što je napravljena ova širina i podrška u kojoj vidim veliku šansu", ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je kao predsjednik Srpske veoma zainteresovana da vlada ima što širu političku većinu, jer to daje stabilnost institucijama.

"Želim da vlada ima komotnu parlamentarnu podršku i većinu jer će joj to davati mogućnost da dođe do kvalitetnijih rješenja i otvori široku raspravu sa više prijedloga, a ne da bude u grču i razmišlja kako će doći do tog broja od većinska 42 poslanička glasa", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Prema njenim riječima, u Srpskoj postoji mnogo stvari na kojima se mora raditi angažovano, zajednički i bez razvrstavanja na vlast i opoziciju.

Cvijanovićeva je navela da neće biti problema sa nekadašnjim opozicionim poslanicima, koji su odlučili da budu dio parlamentarne većine u Srpskoj, iako su ranije bili žestoki kritičari Vlade.

"Oni su prihvaćeni i prepoznati kao dio većine. Politički, to može da djeluje čudno kada ljudi kažu da je neko promijenio stranu. Ali, mislim da su ti ljudi prepoznali da određene svoje stavove, planove i ideje mogu da realizuju samo ako su na vlasti, što je i tačno u krajnjem slučaju", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da su pomenuti političari morali da traže i razvijaju partnerstva u okviru vladajućeg koalicionog bloka ukoliko su željeli da provedu neke svoje politike, ostave trag u društvu i budu sastavni dio sistema odlučivanja i institucija.

Ona je istakla da je ranije odlično sarađivala sa novim-starim predsjednikom Narodne skupštine Nedeljkom Čubrilovićem, koji je nedavno isključen iz DNS-a, dodajući da će ta saradnja biti nastavljena u trouglu-predsjednik parlamenta, predsjednik Srpske i predsjednik Vlade, ali i sa srpskim članom Predsjedništva BiH.

"Vjerujem da će uskoro biti uspostavljen Savjet ministara. Imaćemo odličnu saradnju i sa planiranim kadrom koji će biti predsjednik tog savjeta, našim ljudima na nivou BiH i poslanicima. To bi trebalo da bude formula za uspjeh", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da problemi u DNS-u neće uticati na stabilnost institucija, jer postoji dovoljno političkih partija i subjekata koji će doprinijeti stabilnosti Srpske, njenom napretku, donošenju kvalitetnih i dobrih institucionalnih odluka i rješenja.

"Nemam strahove da će ovo što se dešava u okviru DNS-a nešto poremetiti. Principijeno mogu reći da je sve što se tamo dešava unutrašnja stvar te partije i nemam baš nikakav problem u komunikaciji sa gospodom Čubrilovićem i Pavićem. Šta će se desiti na kraju, to opet zavisi od ljudi u DNS-u", navela je Cvijanovićeva.

Govoreći o prioritetima nove vlasti u Srpskoj, Cvijanovićeva je istakla da nije lako postići da prosječna plata iznosi hiljadu KM, ali da je to ostvarivo.

"Treba nastaviti putem koji smo trasirali, a to znači čvrst dijalog sa socijalnim partnerima i da se preciziraju mjere. Trebamo voditi više računa o onima koji rade u realnom sektoru i moramo se dodatno uhvatiti u koštac sa nekim stvarima", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da se već krenulo sa realizacijom nekih mjera i kao primjer navela da je Vlada preuzela obavezu refundiranja trudničkog bolovanja za zaposlene, te da je povećan neoporezivi dio dohotka čime se Vlada odrekla više od 60 miliona KM iz budžeta da bi se to prelilo na rast plata.

"Institucije moraju razvijati programe koji će dovesti do većih plata, većeg broja zaposlenih i većeg podsticaja preduzetništvu. One su i do sada sprovodile mjere, kao što su podsticaji u zapošljavanju, što će biti nastavljeno, ali te mjere nisu mogle biti veće u vrijeme kada se Srpska borila sa svjetskom krizom, poplavama i sušama. O tome treba razmišljati sada kada je budžet stabilan i kada je prihodovna strana sve bolja", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, ubuduće će biti mnogo više razgovora o demografskoj slici Republike Srpske.

"Hoću da otvorimo tu priču i sigurna sam da ćemo doći do održivog rješenja koji će definisati programe podrške da bi naša demografska slika bila bolja. To je problem koji poziva na uzbunu. Sa problemom demografske prirode se ne suočava samo Srpska, već i regija, pa i mnogo bogatije zemlje u Evropi, poput skandinavskih koje imaju veoma dobre socijalne programe", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o reorganizaciji Vlade, ona je istakla da je to bilo neophodno, jer su potrebe današnjeg društva drugačije nego u ranijem periodu.

Ona je dodala da bi se moglo još mnogo toga uraditi, te napomenula da nije zadovoljna pomacima koji su ostvareni u oblasti obrazovanja.

"Ne želim da obezvrijedim kvalitet obrazovanja, ali moramo da se zapitamo da li kroz obrazovni proces proizvodimo kadrove koji mogu da dobiju posao ili ne. Reorganizacija Vlade treba da pomogne da se dođe do tih odgovora i da se hrabrije pristupi sferi obrazovanja i kaže koje je kadrove potrebno obrazovati", rekla je ona.

Prema njenim riječima, reorganizacija će doprinijeti da fokus bude na privredi i modernim tehnologijama i mogućim novim oblastima u kojima se mogu proizvoditi kadrove, koji mogu da doprinesu ukupnom rastu.