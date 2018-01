Cvijanović: Vladajuća koalicija nikome neće dozvoliti da se kocka sa Srpskom

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je da je Republika Srpska veoma važna vladajućoj strukturi da bi dozvolila nekolicini neodgovornih političara, koji su uporno izborni gubitnici, da se igraju sa njom, da je urušavaju i da je u takvom svjetlu prikazuju i privlače negativnu pažnju na nju. Cvijanovićeva je upozorila da je to kockanje i igranje sa Republikom Srpskom i njenim institucijama, kao i stvaranje lažne slike koja treba da izazove neku reakciju međunarodne zajednice i "pečati Srpsku na loš način".

Ona je izrazila uvjerenje da građani znaju koja je važnost Republike Srpske i da ni oni ne mogu podnijeti da se neko igra sa ulogom Republike Srpske, što opozicija u Srpskoj uporno radi.

"Oni su svoje pozicije u Sarajevu koristili za obračun sa Republikom Srpskom, sa njenim institucijama i sa njenim građanima. Mislim da se to ne prašta, ne postoji mogućnost da se to oprosti", istakla je premijer Srpske.

Ona je dodala da je opozicija u Srpskoj sve snage usmjerila na to kako skloniti Milorada Dodika, kako skloniti SNSD, na koji način razvlastiti Vladu, zaustaviti rad parlamenta Srpske, a sve to je rađeno iz njihovih udobnih fotelja u Sarajevu koje su im poklonjene.

"Sarajevske fotelje oni nisu dobili na osnovu izbornih rezultata, oni nisu pobjednička stranka, već izbor federalnog bošnjačkog koalicionog partnera i to nema nikakve veze sa glasačkim tijelom u Srpskoj", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je za RTRS rekla da građani sigurno znaju da pet lidera nekih partija sa zviždaljkama nije nikakva politička ponuda, jer njima treba neko ko rješava probleme, ko priča sa socijalnim partnerima, sa ljudima i neko ko priznaje probleme i gleda kako ih riješiti.

Komentarišući činjenicu da od proslave Dana Republike ne prestaju spinovi o položaju Republike Srpske, navodnim crnim listama, smanjenju nadležnosti Srpske, paravojnim formacijama i o prizivanju sankcija predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, Cvijanovićeva je rekla da su to veoma loše poruke, kao i da je riječ o stvarima koje su isfabrikovane, u domenu apsolutne laži i koje su postale političko oružje u rukama političkih neistomišljenika koji su izgubili iz vida koliku štetu nanose Republici Srpskoj time što samo žele da se obračunaju sa nekom političkom garniturom.

"Uvijek je ovdje cilj Milorad Dodik i mislim da je to našim građanima jasno. Političari iz Saveza za promjene apsolutno su svjesni svoje političke nemoći i svojih malih i minimalnih šansi za opstanak na političkoj sceni na predstojećim izborima i zbog toga su se odlučili da prizivaju međunarodnu zajednicu da im pomogne tamo gdje im građani očito nisu pomagali ovih 12 godina, a neće sigurno ni ove 2018. godine na izborima", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenom mišljenju, poruka političara iz Saveza za promjene je jasna - "sklonite Dodika, umanjite SNSD, spustite njegov politički kapacitet, a onda ćemo mi to nekako uraditi".

"Malo im je bilo da zaustavljaju finansijska sredstva za Republiku Srpsku, da se obračunavaju sa građanima i institucijma Srpske, da ignorišu najvažnije pozicije u Srpskoj, da su se dogovarali sa političkim Sarajevom, a ne Banjalukom. Malo im je što su sjedili po pojedinim ambasadama i dogovarali na koji način da sruše Milorada Dodika, kako da umanje kapacitet Vlade i na koji način da se obračunavaju sa njom, da nas sve kriminalizuju, da nas vodaju po Tužilaštvu po Sarajevu i sada je im je potrebna i priča o paravojnim formacijama i slično", istakla je premijer Srpske.

Ona je ocijenila da je prizivanje međunarodne zajednice znak političke nemoći i neodgovornosti, a pozivanje stranaca da sankcionišu nekog lidera kojeg ne mogu da pobijede je prestrašno.

"Manje je važno koliko je to politički jadno naspram onoga koliku političku štetu nanose Republici Srpskoj fabrikujući razne priče i izmišljajući priče o paravojnim formacijama, prizivajući međunarodnu pažnju, uklapajući Republiku Srpsku u jednu opštu globalnu histeriju koja ovdje treba da se dovodi u kontekst navodnog ruskog uticaja, borbe između zapada i Rusije", navela je Cvijanovićeva, dodavši da će građani sigurno to sankcionisati na predstojećim izborima.

Ona je istakla da je priča o paravojnim formacijama još jedna fabrikovana laž koja treba da privuče pažnju i koju su spremno preuzeli i neki strani mediji, kojima je u interesu da prikažu da je Republika Srpska mjesto koje treba problematizovati.

"Oni su totalno skrenuli pažnju sa stvari koje su realno bezbjednosna prijetnja u ovoj zemlji a to su radikalne ideologije, koje su identifikovane od raznih vrlo ozbiljnih stranih obavještajnih službi, ljudi koji su odlazili na strana ratišta, znači povratnici, koji su se nagađali sa domaćim pravosuđem i dobijali smiješno minimalne kazne. I to su stvari koje više nisu tema, ali je tema ono što je laž - da postoje paravojne formacije", konstatovala je Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da paravojne formacije u Srpskoj ne postoje, te da Srpska ima svoju redovnu policiju, što se i vidjelo 9. januara, a koja će se još više modernizovati i jačati.

"Veoma sam ponosna na ono što smo pokazali 9. januara i svake godine bićemo sve ponosniji, ali čula sam izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića koji kaže da mu je defile bio smiješan. Mislim da su to stvari koje se ne mogu praštati. To je odnos koji je apsolutno odmetnut od institucija Republike Srpske", istakla je Cvijanovićeva.

Nakon neistina o paravojnim formacija, kaže ona, predstavnici opozicije su otišli korak dalje i počeli da pričaju kako se prave neke liste za odstrel.

"U svakoj izbornoj kampanji opozicija je tvrdila da je vlast prisluškuje, da će biti hapšeni u kampanji, da je ovdje režim i diktatura. Da je ovdje režim, oni ništa od tih svojih gluposti ne bi mogli da rade. Vidite da oni svašta mogu da rade i svašta mogu da kažu. Oni su prisluškivali nas, naše mobilne i fiksne telefone na našim radnim mjestima i u našim kućama. To je apsolutna zamjena teza", rekla je Cvijanovićeva.

Navodeći da sve to ne umanjuju kapacitet institucija Republike Srpske da rade, Cvijanovićeva je rekla da su institucije funkcionalne, uprkos svim nastojanjima opozicije da izazovu blokade zviždaljkama, nekim navodnim opsadama i zauzimanjem skupštinskih stolova.

Ona je poručila da to neće ni na koji način umanjiti potencijal institucija Republike Srpske, iako to ponekad predstavlja opasnu priču sa kojom se treba uhvatiti u koštac.

"Blokade postoje na nivou BiH i FBiH. Zajedničke institucije niko ne blokira, one su stalno u blokadi. U Srpskoj svi pokušavaju da nas blokiraju, a mi nismo blokirani", zaključila je Cvijanovićeva.

Srpska postigla stabilnost, ali se mora više raditi na jačanju

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je Republika Srpska postigla finansijsku stabilnost, kao i da su postignuti veliki uspjesi koji se mogu održati ukoliko se bude više radilo na jačanju sistema, što je i glavno opredjeljenje Vlade."Srpska je nakon mnogo problematičnih godina, i 2016. i 2017. godinu završila u redu, i ulazimo u 2018. godinu u boljoj i pozitivnijoj finansijskoj atmosferi", ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je Vlada kroz program ekonomskih reformi i razgovore sa socijalnim partnerima najavila povećanja koja se odnose na boračku populaciju i primanja za nezaposlene majke.

"To su uvećanja koja su ukalkulisana u Budžet i sve naše projekcije za 2018. godinu. I penzioneri će dobiti dodatno povećanje penzija od aprila", dodala je Cvijanovićeva i poručila da to ukazuje na opredjeljenje Vlade da u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima stalno interveniše prema ovim kategorijama.

Ona je za RTRS rekla da je veoma ponosna na mjeru koja se odnosi na uvođenje naknade za nezaposlene majke porodilje u mjesečnom iznosu od 405 KM, jer nigdje u okruženju nema tako sistemski uvedene mjere.

"U Sloveniji takvu naknadu majke primaju samo četiri mjeseca, a u Srpskoj 12, odnosno 18 mjeseci, što govori da smo iskoračili finansijski jer ne bismo mogli preuzeti takve obaveze i ući u jednu takvu mjeru da nismo stabilni", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila žaljenje što Vlada nije mogla da uvede ovu mjeru od početka 2017. godine zbog, kako je istakla, silnih finansijskih blokada sa nivoa BiH.

"Ponosna sam i na činjenicu sa smo uspostavili Fond solidarnosti koji će omogućiti jednostavnije, brže i efikasnije liječenje djece u inostranstvu", naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, to su vrlo jasno pozicionirane socijalne orijentacije prema kojima se usmjerila Vlada.

"Ne treba izgubiti iz vida da je i povećan broj zaposlenih i da smo premašili neke rekorde, kao na primjer kada je riječ o pokrivenost uvoza izvozom. Sve to postizali smo u veoma teškim uslovima", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je zaključila da sve to govori da se Vlada konsolidovala, izašla iz velikih problema, da tačno zna gdje ide i da drži jak socijalni dijalog sa socijalnim partnerima.

"Zadovoljna sam znajući sa kakvim opstrukcijam smo se suočavali, ali neću ni da guram stvari pod tepih. Znam da postoje mnogi sistemski problemi koje treba rješavati i mnoge stvari koje se moraju unapređivati", istakla je premijer Srpske.

Ona je navela da su postignuti veliki uspjesi s obzirom na okolnosti i kojima se radilo i upozorila da su ti rezultati krhki ukoliko se ne bude više radilo na jačanju sistema.

Predstavnici Srpske na nivou BiH urušavaju interese Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da je djelovanje predstavnika Saveza za promjene na nivou BiH štetno, jer urušavaju interese Srpske na unutrašnjem i međunarodnom planu.

Cvijanovićeva je naglasila da su na unutrašnjem planu radili na finansijskim i institucionalnim blokadama, ali bezuspješno, zatim lažnim pričama o "diktaturi" u Srpskoj i o navodnim paravojnim formacijama i prijetnjama.

Ona je dodala da je druga dimenzija djelovanja da na međunarodnom planu zatvore sva vrata Republici Srpskoj i da pričaju kako je loše i pogrešno sve što se dešava u Banjaluci.

Prema njenim riječima, dovoljno je strašno što je jedan od ministara u Savjetu ministara kontaktirao sa kolegom iz Vlade Austrije s ciljem da spriječi koalicionog partnera da dođe na obilježavanje Dana Republike Srpske i da daje legitimitet tom danu.

"U tridesetminutnom sastanku sa važnim ljudima u Briselu isti taj ministar uspio je 17 puta da spomene /predsjednika Srpske/ Milorada Dodika i kaže da je on /Dodik/ problem. Ako sve što tamo elaborirate svedete na to da je Banjaluka problem, da Banjaluka opstruiše, da bi oni u Sarajevu sve uradili ali ne da Banjaluka, a dolazite iz Republike Srpske - za mene je to strašno", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Premijer Srpske je ocijenila zabrinjavajućim i izjave ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Dragana Mektića da se plaši da se "u Srpskoj ne dogodi Kosovska Mitrovica, jer je sljedeći korak nekakvo ubisvto" i poziv predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da to ne dozvoli, kao i prošlogodišnji zahtjev Srbiji da privede predsjednika Srpske.

Cvijanovićeva je rekla da nema namjeru da komentariše ministra Mektića, jer je on "portparol koji pokušava da objašnjava šta je ko rekao".

"Predsjednik Vučić je rekao ono što je rekao /da je iz Sarajeva zatraženo od Srbije privođenje predsjednika Dodika/ i to je tako. U Republici Srpskoj se u ono što kaže predsjednik Vučić vjeruje i tačno je to što je on rekao. Opozicija u Republici Srpskoj je u svojim napori da se Milorad Dodik skloni sa političke scene, kriminalizuje, učini faktorom destabilnosti... i to je bila jedna od radnji koju su oni željeli da se desi. Poruke tog tipa ne doprinose ničemu u BiH, niti na regionalnom planu", upozorava Cvijanovićeva.

Ona je istakla da su i lažne vijesti na internetu, poput vijesti o sinu predsjednika Srpske na lažnom "Fejsbuk" profilu sarajevskog novinara Senada Hadžifejzovića, samo početak takve vrste djelovanja, za koju, nažalost, ne postoji sankcija.

Ona je podsjetila na reagovanje opozicije, koje je bilo sinhronizovano sa pojedinim predstavnicima međunarodne zajednice, na donošenje Zakona o javnom redu i miru kojim je internet prostor definisan kao javni prostor, kada su tvrdili da je to napad na slobodu govora.

Premijer Srpske je naglasila da mnoge države formiraju određena tijela za suprotstavljanje lažnim vijestima, ali da se pokušaji Srpske u tom smislu karakterišu kao nedemokratski i diktatorski s ciljem da se utiša opozicija.

Ona je navela da se, inače, u regiji dešava mnogo problematičnih stvari, iako stranci ne žele, bar javno, o tome da govore, iako bi o tome trebalo pričati.

Cvijanovićeva je upozorila da takvi stranci ne žele jasan stav i stav iza kojeg stoji narod, niti im treba čvrsta politička struktura, već labava da bi mogli njome da upravljaju.

Ona je naglasila da Kancelarija visokog predstavnika /OHR/ nikada nije rješavala krizu, već je uvijek produkovala ili "dolivala ulje na vatru".

Ona je ocijenila da visokom predstavniku u BiH smeta svaki uspjeh EU u BiH, bez obzira što ga u najvećoj mjeri plaćaju članice Unije, te da i Delegaciju EU u BiH smatra velikim konkurentom.

Ostati na putu evropskih integracija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da problematizovanje mehanizma koordinacije stvara zastoj u procesu evropskih integracija, u kojem Vlada želi da učestvuje.

Cvijanovićeva je navela da se mehanizam koordinacije problematizuje u Sarajevu, jer nekome to odgovara za izbornu priču ili obračune.

Napominjući da BiH mora zadržati kurs evropskog puta, ona je istakla da tako treba da se ponaša svaki nivo vlasti u skladu sa svojim obavezama i ustavnim nadležnostima, političkim opredjeljenjem i poštujući mehanizam koordinacije.

Govoreći o Upitniku Evropske komisije, ona je rekla da je Republika Srpska svoj dio posla odradila i da sada daje doprinos da se dođe do konkretnih rješenja da bi faza koja dolazi mogla da ima relevantne činjenice i da se na osnovu toga temelje buduća postupanja.