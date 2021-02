Cvijanović: Vlast s Jerinićem pokazala sposobnost da rješava probleme

DOBOJ - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas da je važno da se u Doboju zadrži postojeća politička stabilnost, jer je aktuelna vlast, predvođena gradonačelnikom Borisom Jerinićem, pokazala sposobnost da rješava probleme građana.

"Kada imate gradonačelnika i lokalnu upravu, koji znaju svoj posao i probleme građana delegiraju u cilju da ih riješe, uvezujući sredstva grada zajedno s republičkim sredstvima i međunarodnim donacijama, onda nema problema i stvari se realizuju", rekla je Cvijanovićeva novinarima nakon što je s Jerinićem posjetila lokalni Centar za kulturu i obrazovanje i obišla radove na Gimnaziji "Jovan Dučić" Doboj.

Ona je rekla da u tom smjeru potpuno podržava gradsku vlast u Doboju i njenog gradonačelnika, jer rade na adekvatan način, vodeći računa o svim dijelovima grada.

"Jerinić komunicira sa svima i vodi računa o ranjivim kategorijama stanovništva. A nama koji u tom smjeru znamo šta su porodica, djeca i školstvo uvijek je bilo važno da to budu prioriteti u lokalnim zajednicama", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je u Doboju vidan aktivizam i odgovornost vlasti, te da je u tom smislu laka saradnja između republičkih institucija i dobojske vlasti.

"To je ključna stvar ako želite razvoj neke opštine ili grada. Doboj je to definitivno pokazao. On zna iskoristiti svoje šanse, ali i tražiti od republičke vlasti podršku na adekvatan način. Zato sam sigurna da će se on razvijati i dalje, a nama je ambicija da od ovog grada zaista napravimo jedan od važnih centara Srpske. Tu smo na dobrom putu jer je Doboj ide ka to tome da postane važna komunikacijska tačka i bitan na svaki drugi način", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da Doboj putem raznih programa podrške privlači brojne mlade bračne parove i porodice koje tu traže svoje mjesto života i rada.

"Zbog toga je i postojala podrška svim važnim programima u Doboju koji su se odnosili na obezbjeđivanje stambenih jedinica za mlade bračne parove. Tu će grad i gradonačelnik imati i dalje našu podršku", poručila je Cvijanovićeva.