Cvijanović: Za svako preglasavanje ćemo tražiti zaštitu vitalnog interesa

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da se u ovom mandatu Predsjedništva BiH prvi put dogodilo preglasavanje srpskog člana Milorada Dodika i da je principijelni stav institucija Srpske da svaki put kada dođe do toga treba tražiti zaštitu vitalnog interesa u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Cvijanovićeva je ocijenila da je posebna sjednica Narodne skupštine Srpske na kojoj je razmatrana Dodikova izjava da su zaključci Predsjedništva BiH u vezi sa izgradnjom pelješkog mosta štetni po vitalni interes Republike Srpske protekla u redu.

"I na toj sjednici sam objašnjavala da stvari koje su razmatrane ne treba posmatrati na uskopolitički način, kao što su to neki nastojali plasirati", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da BiH o svim važnim stvarima koje se tiču susjednih zemalja mora zauzimati drugačiji odnos i ne treba nikome ništa blokirati.

"Ako imamo problem sa nekim projektom treba da razgovaramo kako bismo došli do rješenja, a ne da to prebacujemo na politički teren. Koliko god nisam zadovoljna onim što pokazuje BiH, jednako nisam zadovoljna ni onim što pokazuje Hrvatska. I oni su trebali da pokažu više osjećaja i pažnje ili civilizovaniji pristup stvarima koje se tiču komšija", rekla je Cvijanovićeva za "Dnevni avaz".

Ona je ocijenila da izgradnja pelješkog mosta ne ugrožava BiH i da su to pokazale i analize institucija i nadzornih organa, kao i činjenica da je Evropska unija podržala taj projekat.

"Trebali smo da razgovaramo da bi nedoumice bile riješene, ali to se nije dogodilo. Sa Hrvatskom postoji mnogo neriješenih pitanja i neprincipijelnog odnosa međunarodne zajednice zbog čega su štetu imali građani BiH, kao što je proces povratka u kojem prava građana prilikom vraćanja imovine u BiH i Hrvatskoj nisu zaštićena na isti način. Imamo otvoreno pitanje granice i mnoga druga neriješena pitanja, ali neće nam biti bolje ako tome dodamo još jednu neriješenu stvar. Gubim nadu zbog toga što nema dovoljno komunikacije jer bez nje nema ni rješenja. BiH obožava da preuveličava svoj značaj i očekuje da svi treba da imaju poseban odnos prema njoj jer smatra da je jedina prošla patnje", kaže Cvijanovićeva.

Ona je istakla da se saradnja i razgovor podrazumijevaju i kada je riječ o inicijativi Hrvatske za odlaganje radioaktivnog otpada na području Trgovske gore, te podsjetila da je sjednica Predsjedništva BiH u vezi sa tim problemom već održana jer je postojala velika zabrinutost građana.

Govoreći o odnosima sa Srbijom, Cvijanovićeva je rekla da vlasti u Beogradu pružaju ruku BiH i žele da sarađuju, iako je pitanje granice između dvije zemlje neriješeno.

Na pitanje da li predstavnici Srpske nekada više štite interese Srbije nego BiH, Cvijanovićeva je istakla da to nije tačno, ali da postoji iskrena i prijateljska saradnja.

"Mnoge stvari koje ne uspijevamo da rješavamo unutar BiH smo dogovorili sa Srbijom. Sve što smo dogovorili sa Srbijom smo realizovali. Imamo međusobno razumijevanje, a za to imamo i pravni osnov koji je zasnovan na Dejtonskom sporazumu i Sporazumu o specijalnim paralalnim vezama. To nas, zajedno sa emotivnim aspektom, vezuje kao jedan narod. Mi želimo da sarađujemo sa svima u i oko BiH, ali se političko Sarajevo ponaša katastrofalno prema svemu što su potrebe Srba", kaže Cvijanovićeva.

Podsjetivši na napad na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima, ona je postavila pitanje šta bi se dogodilo da se to desilo nekom bošnjačkom političaru.

"To nema veze sa emocijama, nego sa sistemom koji ne funkcioniše i dozvoli da se nešto desi i da je normalno da ne budu sankcionisani počionici koji su identifikovani. U BiH je to normalno", naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, u BiH se stalno očekuje da će neko odraditi posao u ime njenih vlasti.

"Više nikoga nije briga za BiH na taj način. BiH je dobila priliku da se kreće ka Evropskoj uniji i partnere na tom putu. To što ne može ništa da iskoristi nije do Evropljana, Amerikanca, Rusa ili Kineza, nego samo do BiH", istakla je Cvijanovićeva.

Govoreći o odnosima sa Rusijom, ona je podsjetila da se dva puta sastala sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i poručila da je važno da budu održavani dobri odnosi sa svima.

"Površno gledanje nas je dovelo do toga da pričamo o navodnom strašnom ruskom uticaju, a ne pričamo o američkom. Da li ćemo se oporedjeljivati ili ćemo kao ozbiljni političari da kažemo da nam ne treba nijedan uticaj? Dobar je svaki uticaj koji znači ekonomski boljitak, a ne guši nas politički. Naš interes je da budemo stabilni, da ekonomski napredujemo i da nam pomognu putem investicija ili donacija. Sve drugo nije dobar uticaj", kaže Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila neozbiljnim tvrdnje da zvaničnicima Srpske predsjednik tako moćne države kao što je Rusija govori šta treba da rade.

"Nikakvih uslovljavanja iz Rusije nije bilo, iako se mnogi sa Zapada vole zabavljati tom temom jer to njih amnestira od promašaja koje su napravili i što su svoj interes ostvarivali na pogrešan način", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da su se sa Rusijom uvijek bavile temama koje su podrazumijevale ekonomsku podršku i realizaciju projekata, koji su za Srpsku izuzetno važni.

"Rusija je u veoma teškom periodu, kada su svi digli ruke od toga, ušla u privatizacioni proces i riješila problem rafinerija u Brodu i Modriči i time promijenila našu privrednu sliku. Zašto bismo bili zarobljenici stereotipa i onih koji pišu izvještaje visokom predstavniku? To nikome u BiH ne pomaže", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, jedan od tih projekata je i gasovod putem kojeg bi Rusija snabdijevala gasom Srpsku i BiH.

"BiH je prije, tokom i poslije rata koristila ruski gas. U Federaciji BiH sada kažu šta će nama ruski gas, pritom snabdijevanje ne prekidaju, ali prave problem kada neko drugi hoće da napravi taj aranžman. To je glup pristup ekonomski važnim temama koje znače boljitak, energetsku nezavisnost i jeftiniji energent za našu privredu i stanovništvo", kaže Cvijanovićeva.

Ona je istakla da sa Amerikancima sarađuje solidno i da nema problem da sarađuje sa bilo kim.

"Volim da sarađujem sa Evropljanima, to mi je domaći ambijent i znam šta možemo da uradimo zajedno, a imam solidnu komunikaciju i sa ljudima u SAD. Mnogo više kontakata imam sa ljudima u SAD i Evropi, nego u Rusiji", rekla je Cvijanovićeva.