Cvijanović: Za vlasti u FBiH Srbi su građani drugog reda

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je za Srnu da ne zna šta hrvatskog delegata Zlatka Miletića brine oko njene izjave da su protesti podrške institucijama Republike Srpske generalna proba.

"Koliko se sjećam udruženja Srba iz Federacije BiH /FBiH/ su tražila da se protesti organizuju na drugom mjestu, a onda su im to vlasti u FBiH zabranile i to vjerovatno zato što su Srbi i što podržavaju poziciju Republike Srpske i instituciju predsjednika. Znači, za njih su Srbi građani drugog reda, jer su onima koji su nesrpske nacionalnosti to dozvoljavali i to se dešavalo baš na tim lokacijama gdje udruženjima Srba, iako su građani FBiH, to nije dozvoljeno. Po njima, najbolje bi bilo da Srbi protestuju na Marsu", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da im je sad problem bila lokacija, pa se postavlja pitanje gdje bi im to uopšte bilo dozvoljeno u FBiH.

"Međutim, ovdje više zabrinjava to što bi oni u FBiH birali i komandanta EUFOR-a i sad im smeta da to bude Mađar. A kad bi na primjer neko u Republici Srpskoj rekao da mu zbog države iz koje dolazi smeta neki strani namještenik u BiH onda bi to po tumačenju federalnih političara bilo `strašno`. Baš licemjerno, nema šta", konstatovala je Cvijanovićeva.